Chân dài châu Á "đè chết bò mộng" Lamborghini Murcielago

Murcielago là dòng siêu xe đỉnh cao đầu tiên của Lamborghini được thiết kế và chế tạo sau khi hãng đã về tay Audi, được ra mắt lần đầu vào năm 2001 và ngừng sản xuất vào năm 2010. Trong đó, phiên bản đỉnh cao nhất của nó là siêu xe Lamborghini Murcielago SV, hay còn có tên đầy đủ là Murcielago LP670-4 SuperVeloce.

Ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva 2009, Murcielago SV đã tiếp nối truyền thống của các "đàn anh" Miura SV và Diablo SV - một phiên bản siêu xe tối thượng với nhiều cải tiến để có hiệu năng cao hơn trên cả đường đua lẫn đường phố. Hiện nay, "hậu duệ" trực tiếp của chiếc xe là Lamborghini Aventador SV. So với phiên bản Murcielago LP640 trước đó, Murcielago SV được hãng siêu xe Lamborghini thiết kế với ngoại hình mới mẻ và có tính khí động học cao hơn nhờ bộ bodykit mới và cánh đuôi bằng sợi carbon lớn ở phía sau. Nhờ có nhiều chi tiết bằng sợi carbon, chiếc xe còn có trọng lượng giảm tới 100 kg so với Murcielago LP640 thường. Ngoài ra, siêu xe này còn được trang bị bộ mâm 5 cánh kép không "đụng hàng" với bất kỳ mẫu Lamborghini nào khác. Khi mua xe, khách hàng cũng có thể lựa chọn dán decal chữ SV ở hai bên hông hoặc góc hai bên cửa trước. Nếu muốn chiếc xe trông "sạch sẽ" hơn, người mua cũng có thể không dán decal hai bên thân. Bên trong nội thất, hãng siêu xe Lamborghini đã giữ thiết kế của phiên bản Murcielago thường cho Murcielago SV. Tuy nhiên so với Murcielago LP640 trước đó, Murcielago SV sở hữu một số chi tiết mang tính thể thao hơn như ốp trang trí bằng sợi carbon hay vô-lăng có vạch căn ở vị trí 12 giờ. Những ghế ngồi của Murcielago SV cũng là loại ghế xe đua và có sẵn lỗ bắt dây an toàn 4 điểm nếu khách hàng muốn. Dù mang phong cách xe đua, nhưng phiên bản này vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi như những chiếc Murcielago khác. Khối động cơ V12 6.5l nạp khí tự nhiên của siêu xe Murcielago SV cũng đã được Lamborghini điều chỉnh lại để cho công suất tối đa 661 mã lực (670 PS) và mô-men xoắn cực đại 660 Nm, giúp siêu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km.h chỉ trong 2,9 giây và tốc độ tối đa đạ 341 km/h (336 km/h nếu có cánh đuôi). Khi còn được bán, mỗi chiếc Murcielago SV có giá khởi điểm lên tới 400.000 USD. Ban đầu, Lamborghini dự định sản xuất 350 chiếc nhưng do nhà máy của hãng còn phải dành chỗ để sản xuất Aventador nên cuối cùng chỉ có 186 chiếc Murcielago SV ra đời. Trong đó, chỉ có 28 chiếc rời nhà máy với tay lái nghịch. Video: Siêu xe Lamborghini Murcielago tiền tỷ "vứt xó" ở Hà Nội.

