“Chạm mặt” siêu xe sang Rolls-Royce giá gần 300 tỷ

Mẫu siêu xe sang Rolls-Royce Sweptail vừa xuất hiện tại một đại lý bán xe ở Abu Dhabi. Mẫu xe siêu sang bespoke từng ra mắt tại sự kiện Concorso d'Eleganza (Italy) năm ngoái, và được mệnh danh "đắt nhất mọi thời" với mức giá bán ra lên tới 12,8 triệu USD (khoảng gần 300 tỷ đồng). Chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Sweptail khủng là ai và gia thế của vị tỷ phú này vẫn là điều bí ẩn. Trong ngày ra mắt Sweptail, Rolls-Royce đã giấu hoàn toàn danh tính của tỷ phú đã đặt hàng siêu phẩm này. Họ chỉ miêu tả về vị đại gia này là "người am hiểu và sưu tập những thứ độc nhất vô nhị như siêu du thuyền hay chuyên cơ". Thông qua mạng xã hội Instagram, người ta đã tìm được chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Sweptail trăm tỷ là người sở hữu tài khoản TRSam mwvmnw. Tuy nhiên, ẩn số về người sở hữu tài khoản này vẫn chưa có lời giải đáp. Nhiều người trong giới đồn đoán vị tỷ phú bí ẩn này có tên Sam Li, gốc Trung Quốc. Rolls-Royce Sweptail rất ít khi xuất hiện trên đường phố. Sau hơn một tuần ra mắt tại Ý, người ta bắt gặp chiếc xe lăn bánh trên một con đường nối liền giữa Anh và Pháp. Đến tháng 9, chiếc xe đỗ trong sân vườn của một dinh thự lớn ở Na Uy. Và mới đây là một đại lý bán xe ở thành phố Abu Dhabi, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Được phát triển dựa trên Phantom Coupe, nhưng Sweptail thay đổi rất nhiều so với hình dáng ban đầu. Theo chia sẻ của đại diện hãng xe Anh quốc, Sweptail được lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ mang biểu tượng Spirit of Ecstasy và du thuyền. Ảnh hưởng từ phong cách du thuyền có thể thấy rõ ở phía sau xe, với phần đuôi vuốt thấp dần về phía sau. Phần mái của mẫu siêu xe sang này được làm bằng kính trong suốt chia làm 3 phần. Đầu xe gây ấn tượng với đèn pha, cản trước mới và đường viền bao quanh. Rolls-Royce Sweptail cần đến 4 năm để hoàn thành. Nội thất của xe được cải tiến từ phong cách tiêu chuẩn trên dòng Phantom. Các chi tiết ốp gỗ bên trong cabin sử dụng loại Macassar Ebony và Paldao, trong khi da bọc sử dụng loại Moccassin và Dark Spice. Thay đổi lớn nhất ở nội thất nằm ở việc loại bỏ hàng ghế phía sau và hoàn thiện bằng gỗ và da lấy cảm hứng từ du thuyền. Đại diện của Rolls-Royce cho biết Sweptail là sản phẩm chứng minh khả năng chế tạo hàng đầu của hãng. Rolls-Royce lắng nghe những khách hàng đặc biệt và có thể tạo ra sản phẩm theo đúng ý thích của họ. Xe vẫn giữ nguyên động cơ V12 turbo, 6,75 lít, cung cấp 453 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Hộp số 8 tốc độ tự động, truyền động cầu sau. 13 triệu USD là số tiền khổng lồ cho một chiếc xe. Cùng số tiền này, người ta có thể mua được 4 chiếc Bugatti Chiron. Tuy nhiên, với những vị đại gia siêu giàu, việc thỏa mãn sở thích là ưu tiên hàng đầu. Năm 2014, một vị đại gia giấu mặt đã mua chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 với giá 40 triệu USD trong một cuộc đấu giá. Video: Chi tiết siêu xe sang triệu đô Rolls-Royce Sweptail.

