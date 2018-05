Chạm mặt "quái vật" Mercedes-AMG GT S độ 650 mã lực

Siêu xe Mercedes-AMG GT S không phải là cái tên quá xa lạ tại thị trường Việt Nam khi nó đã được đưa về nước với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và Edition 1. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam hiên nay vẫn chưa có chiếc nào được độ theo hãng RevoZport như mẫu xe trong bài viết này. Không chỉ sức mạnh thuộc "hàng khủng" do hãng độ đình đám RevoZport tạo ra, chiếc Mercedes-AMG GT S tại Dubai trong bài viết này còn sở hữu ngoại thất độc đáo với màu cam và dàn đồ chơi đắt tiền khác. Ngoài bộ áo màu cam cùng các hình vẽ khá độc đáo, chiếc xe thể thao Mercedes-AMG GT S độ 650 mã lực này còn có các điểm nhấn với các chi tiết bằng sợi carbon bóng. La-zăng xe sơn màu đen nhám kết hợp cùng viền màu cam "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Đuôi xe Mercedes-AMG GTS 650 RevoZport này còn được trang bị thêm cánh lướt gió dạng 2 tầng bằng sợi carbon. Bên cạnh đó, các ốp hốc gió và thanh chia lưới tản nhiệt hay ốp sườn cũng bằng sợi carbon nhẹ. RevoZport cũng trang bị ống xả titan mới cùng với hệ thống nạp chảy tự do và bản đồ ECU đặt làm riêng nhằm giúp cho công suất động cơ của chiếc Mercedes-AMG GT S từ 503 mã lực lên con số ấn tượng 650 mã lực. Con số này cao hơn nhiều so với Mercedes-AMG GT R. Ngoài gói độ khủng này, hãng độ RevoZport cũng có thể bán riêng cho người chơi một bộ body kit giúp thay đổi diện mạo ngoại thất của Mercedes-AMG GT S hầm hố hơn mà không muốn can thiệp vào động cơ. Tại thị trường Việt Nam, siêu xe thể thao Mercedes-AMG GTS không được nhiều đại gia tại Việt Nam ưa chuộng. Mặc dù sở hữu thiết kế đẹp, mạnh mẽ và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Mercedes-Benz AMG-GT S xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ 1/2015, sau thuế TTĐB từ 1/7/2016 mẫu xe này có mức giá từ 9,149 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz SLS AMG Black Series.

Siêu xe Mercedes-AMG GT S không phải là cái tên quá xa lạ tại thị trường Việt Nam khi nó đã được đưa về nước với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và Edition 1. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam hiên nay vẫn chưa có chiếc nào được độ theo hãng RevoZport như mẫu xe trong bài viết này. Không chỉ sức mạnh thuộc "hàng khủng" do hãng độ đình đám RevoZport tạo ra, chiếc Mercedes-AMG GT S tại Dubai trong bài viết này còn sở hữu ngoại thất độc đáo với màu cam và dàn đồ chơi đắt tiền khác. Ngoài bộ áo màu cam cùng các hình vẽ khá độc đáo, chiếc xe thể thao Mercedes-AMG GT S độ 650 mã lực này còn có các điểm nhấn với các chi tiết bằng sợi carbon bóng. La-zăng xe sơn màu đen nhám kết hợp cùng viền màu cam "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Đuôi xe Mercedes-AMG GTS 650 RevoZport này còn được trang bị thêm cánh lướt gió dạng 2 tầng bằng sợi carbon. Bên cạnh đó, các ốp hốc gió và thanh chia lưới tản nhiệt hay ốp sườn cũng bằng sợi carbon nhẹ. RevoZport cũng trang bị ống xả titan mới cùng với hệ thống nạp chảy tự do và bản đồ ECU đặt làm riêng nhằm giúp cho công suất động cơ của chiếc Mercedes-AMG GT S từ 503 mã lực lên con số ấn tượng 650 mã lực. Con số này cao hơn nhiều so với Mercedes-AMG GT R. Ngoài gói độ khủng này, hãng độ RevoZport cũng có thể bán riêng cho người chơi một bộ body kit giúp thay đổi diện mạo ngoại thất của Mercedes-AMG GT S hầm hố hơn mà không muốn can thiệp vào động cơ. Tại thị trường Việt Nam, siêu xe thể thao Mercedes-AMG GTS không được nhiều đại gia tại Việt Nam ưa chuộng. Mặc dù sở hữu thiết kế đẹp, mạnh mẽ và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Mercedes-Benz AMG-GT S xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ 1/2015, sau thuế TTĐB từ 1/7/2016 mẫu xe này có mức giá từ 9,149 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz SLS AMG Black Series.