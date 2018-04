Cận cảnh xe sang Audi A5 Sportback tiền tỷ tại VN

Tại triển lãm Paris 2016, mẫu xe sang với thiết kế cá tính Audi A5 Sportback mới được ra mắt lần đầu tiên. Dựa trên cơ sở nền tảng khung sàn của A4, A5 Sportback luôn được coi là phiên bản coupe 5 cửa (4 cửa bên, 1 cửa sau) của dòng sedan A4. Tuy nhiên với mẫu xe này, Audi đã thiết kế để khiến nó tạo ấn tượng mạnh hơn, khác biệt hơn A4. Nhìn thoáng qua, có vẻ "phom" của A5 Sportback mới không khác gì phiên bản cũ khi nhìn từ hai bên thân xe. Tuy nhiên trên thực tế, Audi đã dập đường nổi chạy dưới thân đậm hơn - nhấn mạnh tới hệ dẫn động quattrro và gắn cho chiếc xe một thanh nẹp trang trí nhỏ ở vị trí tiếp giáp giữa cửa sau với vè trước. So với A4, phần đầu của A5 Sportback đã được hãng xe sang Audi thiết kế lại hoàn toàn. Phần trung tâm vẫn tiếp tục là lưới tản nhiệt lục giác rộng ngang, tuy nhiên các đèn pha và khe hút gió trên cản trước của A5 mới đều lớn hơn hẳn A4. Ngoài ra, nắp ca-pô của chiếc xe cũng được dập những đường gân nổi mới, đậm nét hơn.A5 Sportback ở Việt Nam có mâm đúc 5 cánh thể thao. Ở phía đuôi xe, phần đuôi của A5 Sportback có thiết kế gần như y hệt dòng coupe 2 cửa A5 đã ra mắt trước với cặp đèn LED thiết kế mảnh dẻ. Phần dưới cản sau của xe chỉ có một chút khác biệt so với A5. Xe có kích thước D x R x C lần lượt là 4733, 1843 , 1386 mm và trục cơ sở 2824 mm. Với các kích thước lớn hơn, không gian nội thất trên A5 Sportback mới đã được mở rộng với chiều dài tăng thêm 17 mm. Khoang vai cũng được gia tăng cho cả người điều khiển (9 mm) và cả hành khách phía trước (11 mm). Bảng táp-lô của A5 Sportback cũng có thiết kế không đổi so với A4, với thiết kế tối giản thanh lịch. Trên bảng táp-lô là hệ thống thông tin giải trí MMI thế hệ mới của Audi với màn hình 7 inch, kết nối smartphone qua Apple Carplay/Android Auto, USB, Bluetooth... A5 Sportback cũng được trang bị sẵn hệ thống đèn LED nội thất điều chỉnh 30 màu theo tâm trạng. Một số tùy chọn khác gồm cửa sổ trời panorama, dàn âm thanh 3D Bang & Olufsen với 19 loa cho công suất 755 watt... Nhờ có trục cơ sở dài 2824 mm thay vì chỉ 2764 mm như Audi A5 coupe, A5 Sportback có hàng ghế sau rộng rãi hơn. Nếu so với thế hệ trước, hành khách phía sau có khoang để chân rộng hơn 24 mm và toàn bộ chiều dài cabin tăng thêm 17 mm. Thêm tiền, khách hàng sẽ có hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với máy tính bảng có màn hình cảm ứng 10,1 inch chạy Android bộ nhớ trong 32GB, sử dụng chip Tegra 40. Audi A5 Sportback mới được trang bị động cơ 2.0 TFSI cho công suất 185 kW (252 mã lực). Nếu so sánh với thế hệ trước đó, chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đến 11% trong khi đó công suất cũng tăng lên thêm 9%. Hộp số ly hợp kép 7 cấp S-tronic cùng với hệ truyền động bốn bánh quattro giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,5 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 250 km/giờ. Dù có kích cỡ lớn hơn nhưng A5 Sportback 2017 lại nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm 220 kg, với trọng lượng không tải chỉ 1.470 kg. Cảm giác vô-lăng của xe cũng được cải thiện nhờ hệ thống lái mới nhẹ hơn 3,5 kg, có tỉ số truyền 15,9:1 thể thao. A7 Sportback mới cũng được trang bị hệ thống treo biến thiên và hệ thống lái 5 chế độ: Thoải mái, Tự động, Thể thao, Hiệu quả và cài đặt cá nhân. Audi A5 Sportback mới được trang bị sẵn hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu Stop & Go. Mức giá của mẫu xe sang này không được Audi tại Việt Nam công bố chính thức nhưng theo khảo giá tại các đại lý, A5 Sportback có giá khoảng hơn 2,3 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Audi A5 Sportback hoàn toàn mới.

Tại triển lãm Paris 2016, mẫu xe sang với thiết kế cá tính Audi A5 Sportback mới được ra mắt lần đầu tiên. Dựa trên cơ sở nền tảng khung sàn của A4, A5 Sportback luôn được coi là phiên bản coupe 5 cửa (4 cửa bên, 1 cửa sau) của dòng sedan A4. Tuy nhiên với mẫu xe này, Audi đã thiết kế để khiến nó tạo ấn tượng mạnh hơn, khác biệt hơn A4. Nhìn thoáng qua, có vẻ "phom" của A5 Sportback mới không khác gì phiên bản cũ khi nhìn từ hai bên thân xe. Tuy nhiên trên thực tế, Audi đã dập đường nổi chạy dưới thân đậm hơn - nhấn mạnh tới hệ dẫn động quattrro và gắn cho chiếc xe một thanh nẹp trang trí nhỏ ở vị trí tiếp giáp giữa cửa sau với vè trước. So với A4, phần đầu của A5 Sportback đã được hãng xe sang Audi thiết kế lại hoàn toàn. Phần trung tâm vẫn tiếp tục là lưới tản nhiệt lục giác rộng ngang, tuy nhiên các đèn pha và khe hút gió trên cản trước của A5 mới đều lớn hơn hẳn A4. Ngoài ra, nắp ca-pô của chiếc xe cũng được dập những đường gân nổi mới, đậm nét hơn. A5 Sportback ở Việt Nam có mâm đúc 5 cánh thể thao. Ở phía đuôi xe, phần đuôi của A5 Sportback có thiết kế gần như y hệt dòng coupe 2 cửa A5 đã ra mắt trước với cặp đèn LED thiết kế mảnh dẻ. Phần dưới cản sau của xe chỉ có một chút khác biệt so với A5. Xe có kích thước D x R x C lần lượt là 4733, 1843 , 1386 mm và trục cơ sở 2824 mm. Với các kích thước lớn hơn, không gian nội thất trên A5 Sportback mới đã được mở rộng với chiều dài tăng thêm 17 mm. Khoang vai cũng được gia tăng cho cả người điều khiển (9 mm) và cả hành khách phía trước (11 mm). Bảng táp-lô của A5 Sportback cũng có thiết kế không đổi so với A4, với thiết kế tối giản thanh lịch. Trên bảng táp-lô là hệ thống thông tin giải trí MMI thế hệ mới của Audi với màn hình 7 inch, kết nối smartphone qua Apple Carplay/Android Auto, USB, Bluetooth... A5 Sportback cũng được trang bị sẵn hệ thống đèn LED nội thất điều chỉnh 30 màu theo tâm trạng. Một số tùy chọn khác gồm cửa sổ trời panorama, dàn âm thanh 3D Bang & Olufsen với 19 loa cho công suất 755 watt... Nhờ có trục cơ sở dài 2824 mm thay vì chỉ 2764 mm như Audi A5 coupe, A5 Sportback có hàng ghế sau rộng rãi hơn. Nếu so với thế hệ trước, hành khách phía sau có khoang để chân rộng hơn 24 mm và toàn bộ chiều dài cabin tăng thêm 17 mm. Thêm tiền, khách hàng sẽ có hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với máy tính bảng có màn hình cảm ứng 10,1 inch chạy Android bộ nhớ trong 32GB, sử dụng chip Tegra 40. Audi A5 Sportback mới được trang bị động cơ 2.0 TFSI cho công suất 185 kW (252 mã lực). Nếu so sánh với thế hệ trước đó, chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đến 11% trong khi đó công suất cũng tăng lên thêm 9%. Hộp số ly hợp kép 7 cấp S-tronic cùng với hệ truyền động bốn bánh quattro giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,5 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 250 km/giờ. Dù có kích cỡ lớn hơn nhưng A5 Sportback 2017 lại nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm 220 kg, với trọng lượng không tải chỉ 1.470 kg. Cảm giác vô-lăng của xe cũng được cải thiện nhờ hệ thống lái mới nhẹ hơn 3,5 kg, có tỉ số truyền 15,9:1 thể thao. A7 Sportback mới cũng được trang bị hệ thống treo biến thiên và hệ thống lái 5 chế độ: Thoải mái, Tự động, Thể thao, Hiệu quả và cài đặt cá nhân. Audi A5 Sportback mới được trang bị sẵn hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu Stop & Go. Mức giá của mẫu xe sang này không được Audi tại Việt Nam công bố chính thức nhưng theo khảo giá tại các đại lý, A5 Sportback có giá khoảng hơn 2,3 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Audi A5 Sportback hoàn toàn mới.