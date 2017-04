Cận cảnh "xế nổ" Ducati Scrambler đời đầu siêu hiếm

Kể từ khi xuất hiện vào năm 2014, Ducati Scrambler thế hệ mới đã nhanh chóng được các biker trên khắp Thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên từ trước đó hơn 50 năm, thế hệ Ducati Scrambler 1968 cũng đã từng rất được ưa chuộng. Ra mắt lần đầu vào năm 1962, Ducati Scrambler vốn chỉ được thiết kế dành cho thị trường Mỹ với phiên bản 250 cc. Tuy nhiên phải tới năm 1968, Ducati Scrambler mới chính thức được bán rộng rãi ở bên ngoài Mỹ, trong đó có thị trường quê nhà Italy và các nước châu Âu. Chiếc xe cũng có thêm các phiên bản 350 và 450 cc mạnh hơn. Nguồn cảm hứng cho Scrambler thế hệ mới cũng đã được Ducati lấy trực tiếp từ chiếc Scrambler đời 1968. Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt của mình, một chiếc Scrambler đời 1968 đã được chính Ducati phục chế lại và trưng bày trong "đại bản doanh" của hãng đặt tại Bologna, Ý. Là một mẫu xe máy cổ điển, Scrambler "đời đầu" cũng sở hữu đèn pha chóa tròn cổ điển. Tuy nhiên do vào thời điểm đó, những quy định cho xe máy vẫn còn khá "lỏng" nên chiếc xe không có xi-nhan. Ở phía trước, Scrambler sở hữu vành nan của hãng Borrani với đường kính 18 inch, đi kèm lốp rộng 3,5 inch. Nằm ở tâm bánh xe là hệ thống phanh đùm có đường kính 180 mm với 2 trống phanh. Phuộc trước của xe do hãng Marzocchi cung cấp và có dạng ống lồng với khoảng hành trình 35 mm. Theo phong cách scrambler, ngay từ thế hệ đầu tiên Ducati Scrambler đã được trang bị ghi-đông bằng thép mạ bóng cao và rộng, đem tới tư thế thoải mái cho đôi tay của người điều khiển. Nằm phía trên tay lái là 2 đồng hồ báo tua và báo tốc độ đơn giản. Trong đó đồng hồ báo tốc có mặt lộn ngược khá độc đáo. Hai bên bình xăng của chiếc xe được mạ bóng kèm logo Ducati cánh chim cổ điển, trong khi phần còn lại của chiếc xe sơn màu vàng và được trang trí bởi các đường viền đen. Cách phối màu này đã được Ducati tái sử dụng một cách chính xác trên chiếc Ducati Scrambler Icon thế hệ mới vào 46 năm sau đó. Nằm ở bên dưới bình xăng của chiếc Scrambler 350 đời 1968 là khối động cơ xi-lanh đơn SOHC 2 van 4 kỳ, xi-lanh đơn làm mát bằng gió, có dung tích thực 340,2 cc kết hợp cùng hộp số 5 cấp. Có đường kính trái 76 mm và khoảng hành trình 75 mm, động cơ này đem tới công suất tối đa 27 mã lực và giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Ducati Scrambler được trang bị yên đủ chỗ cho 2 người ngồi và có chiều cao 770 mm. Với tư thế ngồi thoải mái và nằm chính giữa thân xe, bộ khung thép có chất lượng xuất sắc cùng thiết kế phong cách nên dù sở hữu động cơ không quá mạnh mẽ, Scrambler 1968 vẫn trở thành một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất vào cuối thập niên 60 ở châu Âu. Ở phía sau, chiếc xe vẫn sử dụng cấu hình vành 18 inch của Borrani nhưng có lốp bản rộng hơn là 4 inch. Tương tự, phuộc sau của xe cũng do Marzocchi cung cấp và có thể điều chỉnh 3 cấp độ. Trong khi đó, hệ thống phanh sau được giảm đường kính trống phanh xuống còn 160 mm và chỉ có 1 má kẹp. Khí thải động cơ được dẫn qua một ống xả với đuôi cắt vát đặt ở bên phải thân xe. Cũng giống như phần đầu, đuôi của Scrambler chỉ có duy nhất đèn hậu mà không có đèn xi-nhan. Xe có bình xăng 12,6 lít và mức tiêu thụ trung bình 5 lít/100 km. Tới năm 1976, dòng xe Scrambler bị Ducati "khai tử" và phải tới năm 2015 nó mới được hãng xe Ducati "tái sinh". Dù mang tên Scrambler nhưng hướng tới nhiều đối tượng khách hàng hơn, lần này Ducati còn tạo ra những chiếc Scrambler mới với nhiều kiểu dáng khác nhau như địa hình enduro hay cafe racer.

