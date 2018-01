Cận cảnh xe MINI Countryman mới giá từ 1,75 tỷ tại Việt Nam

Countryman được thương hiệu MINI sinh ra để bứt phá giới hạn, kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2010 nó đã là chiếc xe lớn nhất nhà “tí hon”. Và giờ đây, thế hệ thứ hai, MINI Countryman 2018 mới tiếp tục bứt phá giới hạn này. Xe không chỉ lớn ở kích cỡ mà còn cả công năng, vượt qua người anh em Clubman. Sau khi giới thiệu tại thị trường Mỹ và châu Âu và Thái Lan thông qua triển lãm Bangkok Motor Show 2017. Mới đây, mẫu xe MINI Countryman thế hệ mới đã chính thức được nhà phân phối và lắp ráp Thaco giới thiệu đến thị trường Việt Nam với hai phiên bản Cooper và S. So với thế hệ cũ, MINI Countryman 2018 mới đã có chiều dài lớn hơn tới 20 cm cùng chiều rộng lớn hơn 3 cm, trong khi trục cơ sở đã dài hơn 7,5 cm. Với những sự gia tăng kích thước, hiện nay Countryman đã có thể được xếp hạng là SUV cỡ nhỏ cao cấp như Audi Q3. Countryman mới được trang bị đèn pha LED và lần đầu tiên có thiết kế đèn định vị sáng ban ngày kiểu viền bao quanh hốc đèn. Điểm nhấn khác là lưới tản nhiệt có viền crôm kép, đồng thời đèn pha và đèn hậu cũng có viền mạ crôm bao quanh trong khi ở mẫu cũ là viền màu đen bóng. Thiết kế của Countryman thế hệ mới vẫn giữ những đường nét chủ đạo của thế hệ trước đây, tuy nhiên nhiều chi tiết đã được điều chỉnh và thay đổi lớn nhất là ở phần đầu và đuôi xe, từ thiết kế đèn pha mới, lưới tản nhiệt mới, cản trước và cản sau sống động mạnh mẽ hơn hẳn. Ở phía sau, MINI Countryman thế hệ mới có tổng thể nam tính, mạnh mẽ hơn hẳn so với trước đây với cản sau lớn kèm ốp cản sáng màu. Cụm đèn báo led thiết kế kéo dài tinh tế. Tùy vào từng phiên bản thường hay S mà tính thể thao của xe được thể hiện cho tuỳ đối tượng sở hữu. Các chi tiết ngoại thất khác được cải tiến mạnh mẽ hơn như; mui xe sở hữu màu sắc tương phản bắt mắt, ốp vòm bánh xe với ốp nhựa màu đen kéo dài bao quanh thân xe... Đi kèm với đó là bộ mâm hợp kim đa chấu kép, sáng màu kích thước 17-inch và 3 hốc gió thể thao độc đáo. Bên trong xe, nội thất được bọc da cao cấp. Những chi tiết mang cảm hứng từ hình tròn truyền thống vẫn được MINI áp dụng ở bảng điều khiển trung tâm, hốc gió, cần số, tay nắm cửa… Nhưng, không gian bên trong rộng mở hơn nhiều so với trước đây, đủ thoải mái cho cả 5 người lớn. Theo MINI, Countryman là chiếc xe có trang bị tốt nhất từng được hãng bán ra khi mọi phiên bản đều có sẵn cửa sổ trời panorama, cabin bọc da chống bám bẩn Sensatec, khởi động không chìa, hệ thống thông tin giải trí MINI Connected với màn hình 6,5 inch, camera lùi kèm cảm biến đỗ xe, đèn pha và gạt mưa tự động... phiên bản S ALL4 có ghế sưởi. Hàng ghế sau của xe có thể trượt về phía trước hay gắp gọn giúp tăng thể tích khoang hành lý từ 450 lít lên 1.390 lít, nhiều hơn 100 lít so với người anh em Clubman haythậm chí là khi so với “thông số” của một vài đối thủ trong phân khúc như Honda Civic (1.308 lít) hay Mercedes GLA (1.235 lít). Tại thị trường Việt Nam, Thaco phân phối MINI Countryman 2018 chỉ ra mắt hai phiên bản gồm MINI Cooper Countryman và Cooper S All4. Phiên bản cao cấp nhất là Cooper S Countryman Hightrim từng xuất hiện tại thị trường Thái Lan vào cuối năm ngoái sẽ không có mặt. MINI Cooper Countryman mới sử dụng động cơ xăng ba xi-lanh, dung tích 1.499 cc. Công suất tối đa 136 mã lực từ 4.400 vòng/phút, Mô-men xoắn cực đại 220 Nm từ 1.400 vòng/phút. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 9,6 giây,với tốc độ tối đa là 200 km/h. Mức khí thải theo tiêu chuẩn EU là 130g/km. MINI Cooper S All4 Countryman sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh, dung tích 1.998cc. Công suất tối đa 192 mã lực từ 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 280 Nm từ 1.350 vòng/phút. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 7,2 giây, với tốc độ tối đa là 222 km/h. Mức khí thải theo tiêu chuẩn EU là 146g/km. Về nhiên liệu tiêu thụ theo chuẩn EU của MINI Cooper Countryman và MINI Cooper S All4 Countryman mới được công bố lần lượt là 5,57l/100 km và 6,6l/100 km. Theo thông tin từ Thaco, giá của MINI Cooper Countryman thế hệ mới tại thời điểm ấn định là 1,749 tỉ đồng, còn phiên bản MINI Cooper S All4 Countryman là 2,199 tỉ đồng. Video: Xem chi tiết sức mạnh MINI Cooper S All4 Countryman 2018.

