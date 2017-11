Cận cảnh xe máy Honda CG125 giá 36 triệu tại Việt Nam

Ra đời từ năm 1976, trải qua nhiều thế hệ khác nhau, mẫu xe máy Honda CG125 kiểu dáng nam tính, côn tay luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. Phiên bản Honda CG125 đời 2017 mới theo tiêu chuẩn châu Âu không có nhiều thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm. Về thiết kế, mẫu xe máy Honda CG125 phiên bản mới sở hữu chiều dài 1.920 mm, rộng 744 mm, và cao 1.013 mm. Chiều dài cơ sở 1.225 mm, cùng khoảng sáng gầm 143 mm. Trọng lượng 115 kg và bình xăng dung tích 8,6 lít (khá giống với mẫu xe máy Honda Win 100 trước đây). Xe được trang bị đèn pha halogen, đèn hậu cùng đèn xi nhan mang kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng CG từ trước đến nay. Tay lái của xe dạng ngang co thể điều chỉnh cao thâps, khá phù hợp khi sử dụng đa dạng các địa hình trên phố hay thậm chí là cho các "tín đồ phượt". Đồng hồ của xe thiết kế dạng chữ nhật, chi đôi hiển thị dạng analog với các chỉ số tốc độ và vòng tua, chính giữa là các cấp số hiển thị từ 1 - 5, cấp số N được trang bị bên đồng hồ đo tốc độ. Ổ khóa của xe dạng chìa thiết kế đơn giản và không có nắp đậy chống trộm như nhiều mẫu xe mới. Mang phong cách hoài cổ, Honda CG125 2017 được gắn baga phía sau yên, giúp người dùng có thể thuận tiện khi dắt xe hoặc chở hành lý trong các chuyến đi. Về tổng thể honda CG125 đơn giản, không hoa mỹ. Nhiều chi tiết mạ crôm sáng, như chắn bùn trước, tay nắm, giảm xóc sau... Phuộc trước dạng ống lồng, và phía sau giảm xóc đôi. Honda CG125 2017 trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn, dung tích 125cc làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất 11 mã lực tại vòng tua 8.500 v/p cùng mô men xoắn cực đại 10,5 Nm tại vòng tua 7.500 v/p kết hợp với hộp số 5 cấp. Tốc độ tối đa 93 km/h. Xe có bộ chống bay hơi EVAPO giúp giảm thiểu sự phát tán hơi xăng. Tốc độ tối đa của xe chỉ khoảng 93 km/h. Trang bị an toàn trên xe chỉ là phanh dạng tang trống cho cả 2 bánh trước và sau đi kèm vành nan hoa, lốp trước kích thước 2.50 - R18, lốp sau 2.75 - R18. Hiện mẫu xe này được nhập khẩu không chính hãng tại một số đại lý xe máy tư nhân tại thị trường Việt Nam với mức giá bán khoảng 36 triệu đồng.

