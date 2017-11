Cận cảnh "xế hộp" Daihatsu Boon giá chỉ từ 237 triệu

Giống như mẫu xe ôtô cỡ nhỏ Toyota Passo 2017 từng ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào năm 2016, chiếc xe ôtô Daihatsu Boon mới này do nhãn hiệu con Daihatsu của Toyota phát triển và sản xuất. Nhưng so với Toyota Passo, Daihatsu Boon có giá khởi điểm cao hơn. Tuy nhiên, bản trang bị cao cấp nhất của Daihatsu Boon lại ấn tượng hơn. Daihatsu Boon X sở hữu thiết kế vuông vắn hơn như cụm đèn pha. Bản G của Daihatsu Boon X đi kèm đèn pha dạng LED. Đằng sau có đèn hậu dạng LED hình chữ C và kính chắn gió thẳng đứng hơn. Bên cạnh đó là trụ C màu đen mới, tạo cảm giác kính chắn gió sau mở rộng ra tận thân xe. Xe được thiết kế bộ la-zăng bằng thép có nắp che là trang thiết bị tiêu chuẩn mà thương hiệu Daihatsu trang bị cho hai phiên bản của mẫu xe cỡ nhỏ Boon X và Cilq. Trong khi đó, la-zăng hợp kim 6 chấu mới chỉ có trên những bản trang bị cao cấp nhất của Daihatsu Boon phiên bản mới. Được thiết kế hướng tới chủ yếu cho việc phục vụ khách hàng đô thị, các khách hàng trẻ và những người có mức thu nhập trung bình, tuy nhiên mẫu xe Daihatsu Boon có thiết kế nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng trang các thiết bị nội và ngoại thất cũng không hề kém cạnh các đối thủ khác. Bên trong mẫu xe Boon được thương hiệu Daihatsu thiết kế với bảng táp-lô chia thành 2 phần cùng cửa gió điều hòa và màn hình tích hợp vào cụm điều khiển trung tâm. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu tái thiết kế, cần số nằm trên bảng táp-lô và hàng ghế trước nối liền nhau. Giữa hai phiên bản X và Cilq của Daihatsu Boon cũng có sự khác biệt trong nội thất. Nếu Daihatsu Boon X được trang bị ngăn đựng đồ mở trên hộp đựng găng tay thì ngăn đựng đồ của Cilq lại có nắp đóng kín. Nội thất màu tối với những điểm nhấn màu be và đen như viền màn hình hay cửa gió điều hòa là những nét riêng của Daihatsu Boon Cilq. Trong khi đó, cửa mở không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và ghế lái sưởi ấm là trang thiết bị tùy chọn. Chỉ những bản sử dụng hệ dẫn động 4 bánh mới có sẵn các trang thiết bị này. Các tính năng giải trí mới như kế nối điện thoại thông minh, màn hình lcd giải trí... cũng được tích hợp. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn của Daihatsu Boon bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC và điều chỉnh lực bám. Túi khí bên và túi khí rèm chỉ được trang bị tùy chọn, gói an toàn Smart Assist II, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn, chống đạp nhầm chân ga... là trang bị tùy chọn cho mẫu xe này. Daihatsu Boon sở hữu khối động cơ xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 69 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 92 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút tương tự Toyota Passo. Động cơ kết hợp với hộp số CVT và hệ thống Start-Stop tự động. Với khối động cơ xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.0 lít, Daihatsu Boon phiên bản dẫn động cầu trước chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ khoảng 28 km/lít, tương đương 3,57 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản dẫn động 4 bánh là 4 lít/100 km (khá tiết kiệm nhiên liệu). Tại thị trường Nhật Bản, Daihatsu Boon 2017 sẽ có phiên bản khác nhau là X và Cilq. Giá bán của Daihatsu Boon tại thị trường Nhật Bản dao động từ 1.447.200 – 1.657.800 Yên (tương đương 296 – 339 triệu đồng). Trong khi đó, Toyota Passo có giá từ 1.150.200 – 1.830.600 Yên (tương đương 237 – 377 triệu đồng).

