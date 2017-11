Cận cảnh xe giá rẻ Toyota Yaris 2018 đẹp từng mi-li-mét

Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Toyota Yaris 2018 mới từng được trình làng tại New York Auto Show 2017, mới đây mẫu xe này tiếp tục được hãng xe Nhật Bản mang tới trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Dubai năm 2017. So với phiên bản tại thị trường Bắc Mỹ, chiếc Yaris 2018 tại thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) có thiết kế đẹp hơn nhiều, khá giống với phiên bản từng ra mắt tại Thái Lan vào tháng 9 vừa qua. Điểm khác biệt của Toyota Yaris 2018 giữa hai thị Bắc Mỹ và UAE dễ dàng nhận thấy ở phần cụm đèn pha phía trước. Một bên kiểu lớn còn một bên là kiểu thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh kéo dài lên tận gần sát kính chắn gió. Phần đầu độc đáo với phần mũi dạng chữ V cách điệu được hình thành bởi các đường nét góc cạnh kiểu bo tròn, cùng bộ lưới tản nhiệt với các khe hút gió lớn. Cụm đèn pha LED, đèn sương mù dạng gương cầu, cùng một dải đèn LED chiếu sáng ban ngày được bố trí nằm gọn ngay dưới cụm đèn pha, cản trước mở rộng. Ở phía sau, Yaris phiên bản 2018 sở hữu đèn hậu dạng LED mảnh đi cùng với cản sau liền khối tạo cảm giác vững chắc. Đặc biệt cánh gió trên nắp ca-pô gắn thêm mang cá mập khá bắt mắt. Nội thất bên trong tương phản với tông màu đen – xám, kết hợp một vài chi tiết màu bạc trên khu vực bảng điều khiển trung tâm mang đến sự sang trọng. Ghế ngồi bọc vải nỉ, thân ghế với các đường chỉ khâu màu đỏ, bạn cũng bắt gặp chi tiết này ở trên vô-lăng tay lái. Trang bị công nghệ với một màn hình LCD nhỏ phía trước hiển thị thông số kỹ thuật, cùng các phím chức năng bố trí gọn gàng, hệ thống điều hòa chỉnh tay, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện, MID, khởi động bằng nút bấm, tay lái bọc da, hỗ trợ AM/FM, CD, AUX, USB và Bluetooth. Khả năng vận hành của xe đến từ động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm hộp số Multidrive của Toyota. Các tính năng an toàn bao gồm chống bó phanh ABS với EBD, túi khí kép trước, ghế ngồi với điểm neo đậu dành cho trẻ em ISOFIX cùng hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC). Hiện mẫu xe giá rẻ này vẫn chưa được công bố mức giá chính thức tại thị trường UAE.

Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Toyota Yaris 2018 mới từng được trình làng tại New York Auto Show 2017, mới đây mẫu xe này tiếp tục được hãng xe Nhật Bản mang tới trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Dubai năm 2017. So với phiên bản tại thị trường Bắc Mỹ, chiếc Yaris 2018 tại thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) có thiết kế đẹp hơn nhiều, khá giống với phiên bản từng ra mắt tại Thái Lan vào tháng 9 vừa qua. Điểm khác biệt của Toyota Yaris 2018 giữa hai thị Bắc Mỹ và UAE dễ dàng nhận thấy ở phần cụm đèn pha phía trước. Một bên kiểu lớn còn một bên là kiểu thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh kéo dài lên tận gần sát kính chắn gió. Phần đầu độc đáo với phần mũi dạng chữ V cách điệu được hình thành bởi các đường nét góc cạnh kiểu bo tròn, cùng bộ lưới tản nhiệt với các khe hút gió lớn. Cụm đèn pha LED, đèn sương mù dạng gương cầu, cùng một dải đèn LED chiếu sáng ban ngày được bố trí nằm gọn ngay dưới cụm đèn pha, cản trước mở rộng. Ở phía sau, Yaris phiên bản 2018 sở hữu đèn hậu dạng LED mảnh đi cùng với cản sau liền khối tạo cảm giác vững chắc. Đặc biệt cánh gió trên nắp ca-pô gắn thêm mang cá mập khá bắt mắt. Nội thất bên trong tương phản với tông màu đen – xám, kết hợp một vài chi tiết màu bạc trên khu vực bảng điều khiển trung tâm mang đến sự sang trọng. Ghế ngồi bọc vải nỉ, thân ghế với các đường chỉ khâu màu đỏ, bạn cũng bắt gặp chi tiết này ở trên vô-lăng tay lái. Trang bị công nghệ với một màn hình LCD nhỏ phía trước hiển thị thông số kỹ thuật, cùng các phím chức năng bố trí gọn gàng, hệ thống điều hòa chỉnh tay, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện, MID, khởi động bằng nút bấm, tay lái bọc da, hỗ trợ AM/FM, CD, AUX, USB và Bluetooth. Khả năng vận hành của xe đến từ động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm hộp số Multidrive của Toyota. Các tính năng an toàn bao gồm chống bó phanh ABS với EBD, túi khí kép trước, ghế ngồi với điểm neo đậu dành cho trẻ em ISOFIX cùng hệ thống điều khiển ổn định xe (VSC). Hiện mẫu xe giá rẻ này vẫn chưa được công bố mức giá chính thức tại thị trường UAE .