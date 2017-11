Cận cảnh Toyota Innova Venture giá 855 triệu tại VN

Đầu tháng 11 vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe đa dụng Innova phiên bản cải tiến 2017, trang bị thêm tính năng an toàn nhưng giảm giá bán cho 3 phiên bản hiện có. Cùng với đó là việc bổ sung thêm 2 phiên bản mới là mẫu xe ôtô Toyota Venturer 2.0 và 2.0 J. Trên phiên bản mới vừa được Toyota Việt Nam giới thiệu, Innova Venturer 2017 nổi bật với ngoại thất màu đỏ tươi khá bắt mắt, đi kèm là những đường viền màu đen tương phản trên vòm bánh xe, bậc thềm lên xuống. nằm giữa hai phiên bản V và G nên trang bị ngoại thất của xe tương đồng với bản G,E khi không sở hữu đèn LED pha hay định vị như bản V. Trên phiên bản Venturer mới, một tấm ốp nhựa đen piano đã được đặt giữa cặp đèn hậu của xe, tạo cảm giác cửa kính sau rộng hơn. Nằm bên trên cửa sau là một cánh đuôi được tích hợp đèn phanh. Ngoài ra còn những chi tiết mạ crom nổi bật khác như tay nắm cửa, vỏ gương chiếu hậu, ống xả, đèn chiếu sáng và hốc đèn sương mù… So với bản thường, Innova Venturer sở hữu một số điểm khác biệt ở ngoại thất. Trong đó, cản trước của xe có lưới tản nhiệt được sơn màu đen bóng với các dải chrome trang trí, trong khi nằm bên dưới cản trước cũng là những tấm nẹp ốp với viền mạ chrome. Hai bên thân xe, bộ mâm 5 cánh kép kích thước 17-inch cđược sơn màu xám chì bóng thay vì màu bạc. Ở bên trong nội thất, Innova Venturer 2017 được bọc da. Chiếc xe có 7 chỗ ngồi với hàng giữa là 2 ghế thương gia tách riêng biệt, thêm đèn viền nội thất màu xanh dương sang trọng. Xe cũng được hãng xe ôtô Toyota trang bị thêm vô-lăng bọc da, kính điện 1 chạm cho tất cả các cửa và thêm 2 túi khí ở bên hông phía trước và đầu gối người lái. Những tính năng của xe như màn hình thông tin giải trí 8-inch trên bảng táp-lô, điều hòa tự động, đèn cảm biến, cửa kính tự động và 7 túi khí... cũng giống như các phiên bản Innova cao cấp khác hiện nay. Xe cũng được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn nổi bật như Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và 7 túi khí. Xe được trang bị 7 chỗ ngồi thoải mái hơn so với bản cũ trước đây. Động cơ trang bị trên tất cả các phiên bản Toyota Innova 2017 không có sự khác biệt, vẫn là động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC mạnh 137 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 183 Nm tại 4.000 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp. Trong bảng giá mới nhất Toyota tại Việt Nam vừa cập nhật, giá bán tất cả các mẫu xe MPV 7 chỗ Innova đều đã được giảm từ 42 - 50 triệu đồng kể từ tháng 11/2017. Bên cạnh đó, bằng việc cập nhật giá bán mới, Toyota cũng đã ra mắt Innova Venturer tại Việt Nam với giá bán 855 triệu đồng. Nếu như phiên bản Innova 2.0J giá 712 triệu đồng với những trang bị cơ bản hướng đến các khách hàng doanh nghiệp vận tải, taxi thì Innova 2.0 Venturer giá 855 triệu đồng lại hướng tới các khách hàng cá nhân, những gia đình trẻ thích một chiếc xe đa dụng năng động và khác biệt.

