Cận cảnh Suzuki Raider R150 Fi 2017 giá 49 triệu tại Việt Nam

Được giới thiệu tới người tiêu dùng vào cuối năm 2016, mẫu xe côn tay 6 số ăn khách của hãng xe máy Suzuki tại Việt Nam - Suzuki Raider R150 Fi phiên bản 2017 mới đây tiếp tục được hãng xe máy Nhật Bản nâng cấp thêm một số mầu mới bắt mắt hơn và sản xuất vào tháng 10/2017. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Raider R150 Fi 2017 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ đồng hương là Exciter 150 của Yamaha và Honda Winner 150. Đây được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu hyper-underbone đến từ hãng xe máy của Nhật Bản. So với phiên bản tiền nhiệm, Raider R150 Fi sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng hơn nhiều. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn dạng chữ T, cùng cặp đèn xi nhan dạng giọt nước nằm tách biệt đối xứng hai bên. Bên cạnh đó, phần chính giữa đầu xe còn đính logo chữ S đặc trưng của hãng. Mặt đồng hồ dạng màn hình cảm ứng dạng hình chữ nhật hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật như vận tốc, vòng tua máy, đèn báo xăng, xin-nhan. Ổ khóa điện của mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Raider R150 Fi được Suzuki thiết kế không có nhiều sự khác biệt so với người tiền nhiệm. So với đối thủ là Honda Winner 150, chiếc Raider R150 Fi được hãng bổ sung thêm một hộc đựng đồ nhỏ ở phần thân xe khá thuận tiện. Phần tay lái thiết kế khá đơn giản với một nút bấm đề nổ bên phải cùng các nút phím đèn xin-nhan, đèn pha bên tay trái. Kích thước dài x rộng x cao của Raider lần lượt là 1.960 mm x 675 mm x 980 mm. Chiều dài cơ sở 1.280 mm, chiều cao yên 765 mm. Trải nghiệm thực tế, Raider có tư thế ngồi khá cao, tầm nhìn thoáng. Cụm đèn sau và xi nhan thiết kế liền khối chiếu sáng bằng bóng sợi đốt. Xe được trang bị phanh đĩa đơn trước với đường kính 330 mm và phanh đĩa đơn sau có đường kính 220 mm; xe được trang bị cặp vành chữ Y quen thuộc với kích thước lốp 70/90-17 trước và 80/90-17 sau. Chiều cao yên xe là 765 mm, cùng khoảng sáng gầm là 150 mm, Raider R150 Fi có trọng lượng khô là 109 kg cùng bình xăng có dung tích 4 lít. Ống xả mới được thiết kế trên mẫu xe này thanh thoát hơn và có tấm chắn nhiệt nhôm khá đẹp mắt. Phía sau được trang bị phanh đĩa răng cưa. Trong khi đó, dàn áo của xe cũng được làm mới với dòng chữ Raider cách điệu, dàn tem đấu phiên bản 2017 cũng bắt mắt hơn so với trước đây. Raider R150 Fi phiên bản 2017 được hãng xe máy Suzuki tại Việt Nam trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, DOHC, 4 van, 4 thì, dung tích 147,3 phân khối, phun xăng điện tử và được làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất lên tới 18,45 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 13,8 Nm tại vòng tua 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp độ và đáp ứng được tiêu chuẩn về khí thải Euro3 và tiết kiệm nhiên liệu 28% so với thế hệ cũ. Mẫu xe côn tay Suzuki Raider R150 Fi 2017 sẽ có ba màu sắc gồm trắng/xanh, đen/đỏ giá 48,9 triệu đồng và màu xanh GP giá 49,2 triệu đồng, phiên bản đen nhám có giá 49,9 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Suzuki Raider R150 Fi 2017 giá 49 triệu tại Việt Nam.

