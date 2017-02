Cận cảnh “siêu xe gia đình” Mercedes-AMG E63 Wagon

Như "truyền thống" của Mercedes, sau khi mỗi thế hệ E-Class mới được ra mắt, nối tiếp sẽ là phiên bản thể thao E63 AMG thế hệ mới nhất, nhanh và mạnh hơn. Chiếc E63 AMG sedan dựa trên thế hệ E-Class W213 đã được Mercedes tung ra từ tháng 11 năm ngoái, và phiên bản wagon 5 cửa Mercedes-AMG E63 Wagon mới đây cũng đã được hãng công bố. Tương tự các dòng xe hiệu năng cao khác "ra lò" từ chi nhánh xe thể thao AMG của Mercedes, E63 AMG Wagon mới cũng có nội thất nổi bật hơn với hàng loạt các chi tiết mới. Bắt đầu từ phía trước, chiếc xe đã được trang bị nắp ca-pô với 2 vạch dập nổi và cản trước thể thao đặc trưng AMG, cùng lưới tản nhiệt mới với các nan dọc ẩn phía sau như siêu xe AMG GT R. Những thay đổi ở 2 bên thân xe của E63 AMG Wagon ít hơn so với phần đầu, bao gồm bộ mâm đúc với thiết kế khác biệt cùng với vè trước được "trổ" thêm khe thoát nhiệt với dòng chữ "V8 Biturbo" gắn phía trên. So với các phiên bản thường, chiếc xe cũng có các vòm bánh rộng hơn gần 3 cm. So với các phiên bản E-Class thường, phần đuôi của E63 AMG Wagon cũng không có quá nhiều chi tiết thay đổi, chỉ bao gồm cánh đuôi dạng nẹp trên nắp khoang hành lý, cản sau sửa đổi lại thiết kế và hệ thống xả thể thao với miệng ống hình bình hành. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe so với bản sedan nằm ở vòm mui kéo dài tới hết đuôi. Tương tự các phiên bản E-Class cao cấp nhất, nội thất của E63 AMG Wagon cũng có các chi tiết thiết kế y hệt với bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị kích thước 12,3 inch, hệ thống giải trí COMAND,... Để khiến chiếc xe trở nên đặc biệt hơn, AMG đã ốp trang trí các chi tiết bên trong khoang lái bằng sợi carbon, thay pedal thể thao cùng các ghế ngồi ôm lưng bọc trong da kết hợp alcantara. So với thế hệ trước, E63 AMG Wagon có thể tích khoang hành lý giảm 25 lít so với thế hệ trước, chỉ đạt 670 lít. Tuy nhiên khi gập phẳng hàng ghế sau lại, chiếc xe lại có thể tích lớn hơn 135 lít, đạt 1820 lít và hiện đang dẫn đầu phân khúc, "đánh bại" Audi A6 Avant cùng BMW 5 Series Touring. Đặc biệt, xe còn có thêm tùy chọn hàng ghế thứ 3 cho trẻ em, quay ngược về phía sau xe và áp lưng vào hàng ghế thứ 2. Bên dưới nắp ca-pô của E63 AMG Wagon thế hệ mới là khối động cơ 4.0l V8 tăng áp kép đã quá quen thuộc trên những chiếc Mercedes-AMG đời mới, với 2 mức công suất là 563 mã lực/750 Nm trên bản E63 thường và tăng lên thành 604 mã lực/850 Nm. Động cơ này cũng được trang bị công nghệ ngắt 1/2 số xi-lanh ở tua máy từ 1000 tới 3250 rpm. Trên thế hệ E63 AMG mới nhất, mọi phiên bản của xe đều sẽ được trang bị hộp số tự động 9 cấp Speedshift kèm theo hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Dù đều có tốc độ tối đa ngang nhau (250 km/h) nhưng với động cơ mạnh hơn, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của bản E63S Wagon là 3,5 giây thay vì 3,6 giây. Ngoài động cơ mạnh mẽ hơn, E63 AMG Wagon còn có hệ thống lái điện từ cảm biến theo tốc độ, phanh hiệu năng cao với tùy chọn đĩa gốm-carbon, hệ thống treo khí thể thao chủ động với 3 buồng khí và giảm xóc cứng hơn. Sắp tới, Mercedes sẽ lần đầu tiên trưng bày E63 AMG WAgon thế hệ mới tại triển lãm Geneva vào tháng 3. Chiếc xe sẽ bắt đầu được bán ra kể từ mùa thu này, tuy nhiên thị trường Mỹ sẽ chỉ có bản E63S.

Như "truyền thống" của Mercedes, sau khi mỗi thế hệ E-Class mới được ra mắt, nối tiếp sẽ là phiên bản thể thao E63 AMG thế hệ mới nhất, nhanh và mạnh hơn. Chiếc E63 AMG sedan dựa trên thế hệ E-Class W213 đã được Mercedes tung ra từ tháng 11 năm ngoái, và phiên bản wagon 5 cửa Mercedes-AMG E63 Wagon mới đây cũng đã được hãng công bố. Tương tự các dòng xe hiệu năng cao khác "ra lò" từ chi nhánh xe thể thao AMG của Mercedes, E63 AMG Wagon mới cũng có nội thất nổi bật hơn với hàng loạt các chi tiết mới. Bắt đầu từ phía trước, chiếc xe đã được trang bị nắp ca-pô với 2 vạch dập nổi và cản trước thể thao đặc trưng AMG, cùng lưới tản nhiệt mới với các nan dọc ẩn phía sau như siêu xe AMG GT R. Những thay đổi ở 2 bên thân xe của E63 AMG Wagon ít hơn so với phần đầu, bao gồm bộ mâm đúc với thiết kế khác biệt cùng với vè trước được "trổ" thêm khe thoát nhiệt với dòng chữ "V8 Biturbo" gắn phía trên. So với các phiên bản thường, chiếc xe cũng có các vòm bánh rộng hơn gần 3 cm. So với các phiên bản E-Class thường, phần đuôi của E63 AMG Wagon cũng không có quá nhiều chi tiết thay đổi, chỉ bao gồm cánh đuôi dạng nẹp trên nắp khoang hành lý, cản sau sửa đổi lại thiết kế và hệ thống xả thể thao với miệng ống hình bình hành. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe so với bản sedan nằm ở vòm mui kéo dài tới hết đuôi. Tương tự các phiên bản E-Class cao cấp nhất, nội thất của E63 AMG Wagon cũng có các chi tiết thiết kế y hệt với bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị kích thước 12,3 inch, hệ thống giải trí COMAND,... Để khiến chiếc xe trở nên đặc biệt hơn, AMG đã ốp trang trí các chi tiết bên trong khoang lái bằng sợi carbon, thay pedal thể thao cùng các ghế ngồi ôm lưng bọc trong da kết hợp alcantara. So với thế hệ trước, E63 AMG Wagon có thể tích khoang hành lý giảm 25 lít so với thế hệ trước, chỉ đạt 670 lít. Tuy nhiên khi gập phẳng hàng ghế sau lại, chiếc xe lại có thể tích lớn hơn 135 lít, đạt 1820 lít và hiện đang dẫn đầu phân khúc, "đánh bại" Audi A6 Avant cùng BMW 5 Series Touring. Đặc biệt, xe còn có thêm tùy chọn hàng ghế thứ 3 cho trẻ em, quay ngược về phía sau xe và áp lưng vào hàng ghế thứ 2. Bên dưới nắp ca-pô của E63 AMG Wagon thế hệ mới là khối động cơ 4.0l V8 tăng áp kép đã quá quen thuộc trên những chiếc Mercedes-AMG đời mới, với 2 mức công suất là 563 mã lực/750 Nm trên bản E63 thường và tăng lên thành 604 mã lực/850 Nm. Động cơ này cũng được trang bị công nghệ ngắt 1/2 số xi-lanh ở tua máy từ 1000 tới 3250 rpm. Trên thế hệ E63 AMG mới nhất, mọi phiên bản của xe đều sẽ được trang bị hộp số tự động 9 cấp Speedshift kèm theo hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Dù đều có tốc độ tối đa ngang nhau (250 km/h) nhưng với động cơ mạnh hơn, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của bản E63S Wagon là 3,5 giây thay vì 3,6 giây. Ngoài động cơ mạnh mẽ hơn, E63 AMG Wagon còn có hệ thống lái điện từ cảm biến theo tốc độ, phanh hiệu năng cao với tùy chọn đĩa gốm-carbon, hệ thống treo khí thể thao chủ động với 3 buồng khí và giảm xóc cứng hơn. Sắp tới, Mercedes sẽ lần đầu tiên trưng bày E63 AMG WAgon thế hệ mới tại triển lãm Geneva vào tháng 3. Chiếc xe sẽ bắt đầu được bán ra kể từ mùa thu này, tuy nhiên thị trường Mỹ sẽ chỉ có bản E63S.