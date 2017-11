Cận cảnh siêu SUV Bentley Bentayga hơn 20 tỷ tại Hà Nội

Chiếc siêu xe SUV nhanh nhất và đình đám nhất trên Thế giới đã tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội. Chiếc siêu xe Bentley Bentayga này mang ngoại thất màu đen bóng và là phiên bản First Edition sản xuất năm 2016 được một showroom mua bán xe sang nhập khẩu về. First Edition là phiên bản đặc biệt của Bentayga được Bentley trình làng tháng 11/2015 với số lượng giới hạn chỉ 608 chiếc nhằm tôn vinh sức mạnh 608 PS của khối động cơ được trang bị cho xe. Điểm khác biệt bên ngoài của Bentley Bentayga chính là logo Union Jack (Quốc kì Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland) gắn tại đầu tấm kim loại ốp 2 bên sường. Bộ mâm 5 chấu kích thước lên đến 22 inch. Những hốc hút gió phía trước của xe đều được hãng siêu xe sang Bentley làm kiểu lưới tổ ong với chất liệu chủ đạo là kim loại mạ chrome sáng. Cản trước chắc chắn với 1 tấm kim loại bản lớn chống va chạm. Ở phía sau, Bentley Bentayga nổi bật với cụm đèn hậu lớn được thiết kế kiểu nhiều hình chữ B xếp chồng đi kèm viền kim loại mạ chrome. Siêu SUV Bentley Bentayga sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.141 x 1.999 x 1.742 mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 2.995 mm. 2 bên sườn xe được ốp thanh kim loại mạ chrome. Gương chiếu hậu của xe là loại chỉnh điện tích hợp dải LED chạy ngày. Hệ thống ống xả kép có chụp đầu làm từ kim loại sáng bóng. Ngoài những điểm khác biệt trên Bentley Bentayga First Edition vẫn sở hữu những trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm lưới tản nhiệt phía trước có thiết kế đặc trưng của hãng xe Bentley, chính giữa có 1 gân dập nổi chạy ngược lên trên hết nắp ca-pô. Đèn pha dạng LED được làm kiểu hình tròn cắt vát đặc trưng, đèn LED chạy ngày hình tròn có thiết kế ấn tượng. Nội thất Bentley Bentayga nổi bật với những chất liệu cao cấp như da làm thủ công, gỗ và kim loại. Ghế trước có khả năng chỉnh điện 22 hướng, nhớ vị trí kết hợp Massage 6 chương trình cùng hệ thống sưởi và thông gió. Bảng điều khiển trung tâm của Bentley Bentayga nổi bật với màn hình trung tâm kích thước 8 inch, ổ cứng 64 GB, đồng hồ Analog thương hiệu Bentley đặt phía trên cùng 2 cửa điều hòa. Ở phía dưới tại vị trí ngăn cách hai ghế trước là sự xuất hiện của cần số gắn logo chữ B, nút khởi động điện và loạt phím chọn chế độ lái. Vô-lăng trên xe là loại 3 chấu bọc da tích hợp một số phím chức năng cơ bản giống như trên những chiếc Bentley khác. Phía sau là 2 đồng hồ Analog và 1 màn hình cảm ứng hiển thị thông tin liên quan đến khả năng vận hành của xe. Phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama đóng mở điện. Ở khoang sau chiếc Bentley Bentayga First Edition này được thiết kế 2 chỗ ngồi, trang bị máy tính bảng thương hiệu Bentley kích thước 10,2 inch chạy Android kết nối 4G, Wifi và Bluetooth cho hàng ghế sau. Hệ thống điều hòa cho khoang sau được hiển thị trực tiếp thông số trên một màn hình hiện đại. Hệ thống âm thanh Naim 1950 Watt với 18 loa và một loạt các tính năng tiêu chuẩn cũng như tùy chọn khác. Trái tim" của siêu SUV Bentley Bentayga là khối động cơ W12 6.0l tăng áp kép thế hệ mới, với công suất lên tới 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại "khổng lồ" 900 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh khiến nó thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4 giây và đạt tốc độ tối đa 301 km/h. Xe được trang bị chế độ Drive Dynamics tiêu chuẩn của Bentley, với tùy chọn cài đặt Responsive Off-Road, cung cấp tới 8 chế độ lái khác nhau cùng nhiều hỗ trợ điện tử như kiểm soát hành trình thông minh với Stop & Go, hỗ trợ đỗ xe và hỗ trợ giao thông,... Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có giá lên đến hơn 20 tỷ đồng.

