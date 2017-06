Cận cảnh siêu sedan BMW M5 F10 giá chục tỷ tại VN

Ra mắt lần đầu vào năm 2011, mẫu siêu sedan BMW M5 F10 được tạo ra nhằm thay thế cho thế hệ M5 E60 trước đó. Chiếc M5 F10 đầu tiên có mặt tại Việt Nam được sơn màu đen, nhập về nước ta vào khoảng tháng 1/2013 và mang biển ngoại giao. Hiện tại, đây vẫn là chiếc M5 F10 duy nhất có mặt tại Việt Nam tính tới thời điểm này. Là phiên bản mới nhất của dòng sedan thể thao BMW M5 với lịch sử từ năm 1984, M5 F10 được dựa trên cơ sở xe sang 5 Series F1. Giống như những chiếc BMW M khác, M5 F10 cũng có ngoại thất "chiến" hơn so với 5 Series thông thường. Phía trước xe là cản trước với các khe hút gió lớn theo đúng phong cách của những mẫm BMW M thể thao. Ở phía trên vòm bánh trước, chiếc xe cũng có cặp ốp "giả" khe tản nhiệt với đường viền mạ chrome cũng có logo M5. Đây là một chi tiết thiết kế đã nhiều lần xuất hiện trên những mẫu BMW M trong nhiều năm qua. Ngoài ra, không thể không kể tới bộ mâm đúc 2 tông màu với thiết kế 5 cánh kép và đường kính lên tới 20 inch của chiếc xe. Ở phía sau, M5 cũng có cản sau thể thao tương tự M6 và khác biệt hoàn toàn so với những chiếc 6 Series bình thường. Nằm hai bên cản là cặp ống xả kép đầy cá tính. Chiếc M5 duy nhất tại Việt Nam trông còn thể thao hơn khi được chủ nhân độ bộ nẹp bodykit và cánh đuôi gắn trên nắp khoang hành lý bằng sợi carbon của hãng 3D Design. Nằm bên dưới nắp ca-pô của M5 F10 là khối động cơ V8 4.4l tăng áp kép được chia sẻ với X5M, X6M và M6, đem tới công suất tối đa lên tới 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Cùng với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 250 km/h. Kể từ năm 2014, BMW còn đưa ra gói lựa chọn Competition Package, động cơ của xe sẽ có công suất tăng lên thành 575 mã lực và mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên 680 Nm. Tuy nhiên do được nhập về Việt Nam từ đầu năm 2013 nên chiếc M5 duy nhất ở nước ta không có gói tùy chọn này. Chiếc BMW M5 F10 này thuộc quyền sở hữu của một tay chơi xe tại Việt Nam từ năm 2013 với giá không dưới 300.000 USD (khoảng hơn 10 tỷ đồng) và là mẫu xe độc nhất thời điểm đó đến nay. Trước đây, một chiếc M5 F10 có giá khoảng 92.000 USD tại thị trường Mỹ.

