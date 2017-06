Cận cảnh siêu môtô Suzuki GSX-R1000 độ “siêu khủng”

Tại Việt Nam, khi lựa chọn một mẫu siêu môtô 1000 cc, những sự lựa chọn mà các biker hay nghĩ tới nhất là Honda CBR1000RR, Yamaha R1 hay các dòng xe tới từ châu Âu. Tuy nhiên trên Thế giới, các thế hệ siêu môtô Suzuki GSX-R1000 rất được ưa chuộng do có giá bán rẻ nhưng sở hữu hiệu năng rất tốt. Trước khi GSX-R1000 thế hệ mới được ra mắt vào năm ngoái, thế hệ trước của chiếc xe đã khá cũ so với các đối thủ. Để nâng cấp chiếc GSX-R1000 đời 2013 nhằm khiến mẫu siêu môtô cũ này có thể "bắt kịp" với những thế hệ xe mới hơn, xưởng Best Superbike tại Ratchaburi, Thái Lan đã "chi đậm" và trang bị cho xe loạt đồ chơi đẳng cấp. Ở phía trước, ngoại hình của chiếc GSX-R1000 đã giống với một siêu môtô đua hơn khi được bỏ đi 2 gương chiếu hậu lớn nguyên bản. Che 2 bên lỗ bắt gương nguyên bản là cặp pad nhôm của Yoshimura, trong khi kính chắn gió "zin" của chiếc xe cũng đã được thay thế bằng kính Magical Racing chống lóa. Hệ thống phanh trước Brembo nguyên bản của GSX-R1000 vốn đã có chất lượng khá tốt, chính vì vậy Best Superbike chỉ nâng cấp với đĩa Galfer và dây dầu Earl's. Tuy nhiên, toàn bộ dàn phuộc trước của chiếc xe đã được nâng cấp khá "khủng" bằng cặp phuộc USD Ohlins FGRT200 như xe đua. Cặp chống đổ trục R&G hạn chế hư hại cho "dàn chân" trước của xe khi tai nạn. Nằm phía trên tay lái của chiếc xe cũng là một loạt các món phụ tùng "hàng hiệu". Ở phía tay trái là cùm phanh Brembo trong khi bên phải là cùm phanh Brembo RCS 19 và bình dầu Rizoma. Nằm ở chính giữa cổ xe là cây trợ lực Hyperpro RSC, giữ cho phần đầu của GSX-R1000 ổn định ở tốc độ cao. Trên bình xăng của xe là những tấm dán chống trượt Stompgrip. Khối động cơ nguyên bản của GSX-R1000 chỉ được độ nhẹ nhàng với ECU Power Commander V và hệ thống sang số nhanh quickshifter. Xung quanh động cơ này là hàng loạt những đồ chơi khác như bộ ốp lốc máy Yoshimura, chống đổ Puig, bảo vệ két nước R&G. Với hệ thống xả nguyên bản và cây pô Two Brothers Racing Black Series, lực máy của khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng được phô diễn một cách đầy đủ và trung thực. Nằm phía trên là dàn để chân bằng nhôm CNC của Rizoma với khả năng điều chỉnh tự do. Hàng loạt những chi tiết ốp bằng sợi carbon của Clever Wolf như ốp bình xăng, khung chính, gắp... Trên bản độ này, cặp mâm 3 cây nguyên bản của GSX-R1000 đã được đổi thành mâm Carrozzeria siêu nhẹ, đi kèm với lốp Dunlop Sportmax D212GP với kích htuwowcs 120/70/17 ở bánh trước và 200/55/17 ở bánh sau. Cùng với cây phuộc Ohlins TTX36 ở phía sau, "combo" phuộc trước, lốp và trợ lực đã khiến cho cảm giác lái của GSX-R1000 trở nên chính xác hơn. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hệ xích tải Driven, với điểm nhấn là xích trùng màu xanh như thân xe. Chiếc superbike Suzuki GSX-R1000 đời 2013 thuộc thế hệ trước đã được "cập nhật" lại bằng một loạt phụ tùng nâng cấp để có hiệu năng tương đương với những dòng siêu môtô mới hiện nay.

