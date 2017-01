Cận cảnh sedan hạng sang Lexus LS mới từ A-Z

Tại triển lãm Detroit năm 1989, mẫu xe đầu tiên của Lexus là dòng sedan hạng sang LS đã lần đầu được ra mắt. 28 năm sau, cũng tại Detroit, thế hệ Lexus LS mới đã xuất hiện, được thiết kế để đáp ứng được những nhu cầu thực sự của các khách hàng cao cấp, thay vì chỉ đơn giản là "vượt mặt" các đối thủ như BMW 7 Series hay Mercedes S-Class. Trên LS thế hệ mới, Lexus đã thiết kế chiếc xe nhằm phản ánh "chất Nhật Bản mạnh mẽ, độc đáo và sự sang trọng", dù nó là một mẫu sedan cao cấp sẽ được Lexus bán trên toàn Thế giới. Giống như nhiều mẫu xe khác của Lexus, LS mới sở hữu phần đầu đầy ấn tượng với những đường cắt xẻ sắc sảo và lưới tản nhiệt hình con suốt "Spindle Grille" đặc trưng. Điểm nhấn trên LS thế hệ mới là cụm đèn trước full LED hình chữ Z hiện đại và các mảng thân xe uyển chuyển. So với thế hệ trước, chiếc xe đã có "phom" mượt mà hơn, tương tự như một chiếc coupe với vòm mái thuôn dài về phía sau. Chiều cao của mũi và đuôi xe cũng được giảm xuống lần lượt khoảng 3 và 4 cm, khiến LS mới có vẻ ngoài càng năng động và gọn gàng hơn. Với chiều dài 5235 mm, rộng 1900 mm, cao 1450 mm và trục cơ sở dài 3125 mm, mọi chiếc LS thế hệ mới đều có kích thước gần tương đương với các phiên bản "thân dài" của BMW 7 Series hay Mercedes S-Class. Điều này đảm bảo cho nội thất của xe sẽ rộng hơn các đối thủ trên lý thuyết. Ở bên trong cabin, Lexus LS 2018 cũng không gây thất vọng cho khi sở hữu bảng táp-lô rộng thoáng với thiết kế đẹp mắt và trang bị các tiện nghi, công nghệ cao cấp nhất. Không chỉ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, chiếc xe còn có một màn hình cảm ứng có khả năng nhận biết chữ viết tay và tùy chọn màn hình hiển thị trên kính lớn nhất Thế giới với kích thước lên tới 24 inch. Không chỉ có các ghế ngồi hoàn toàn mới, LS còn có hàng ghế trước chỉnh điện 28 hướng kèm theo đầy đủ các chức năng như sưởi/quạt gió và massage. Khoang lái của xe còn được trang bị dàn âm thanh hi-end Mark Levinson với công nghệ 3D Surround. Ở phía sau, Lexus cũng đã sử dụng panel màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng tương tự như đối thủ BMW 7 Series. Thêm vào đó, hàng ghế sau có khả năng nghiêng về sau 48 độ và nâng mặt ghế lên 24 độ để giúp khách ra vào xe dễ dàng hơn. Vốn đã có không gian rộng hơn thế hệ trước, Lexus còn đưa ra tùy chọn ghế sau siêu rộng, đem tới khoảng để chân lớn chưa từng thấy trong lịch sử dòng LS. Hiện tại, Lexus mới chỉ công bố duy nhất một loại động cơ cho LS là xăng 3.5l V6 tăng áp kép, có công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Được phát triển với công nghệ của xe đua F1, động cơ này mạnh ngang máy V8 truyền thống mà không phải "hi sinh" mức tiêu thụ nhiên liệu, trong khi giảm tối đa độ ồn và rung. Hộp số tự động 10 cấp từ chiếc coupe hạng sang LC500 cũng được Lexus đem tới cho LS với khả năng chuyển số nhanh như hộp số ly hợp kép. Cùng với hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, chiếc xe có thể đạt 0-96 km/h chỉ trong 4,5 giây. So với thế hệ trước, LS mới có khả năng điều khiển và độ êm ái vượt trội do được trang bị hệ thống treo khí và công nghệ kiểm soát chủ động VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) thế hệ mới. Hệ thống VDIM mới sẽ điều khiển hệ thống phanh, tay lái, hệ động lực và giảm xóc một cách đồng nhất và linh hoạt nhất. Xe còn có thêm các thanh ổn định chủ động ở hệ thống treo và hệ thống đánh lái trục sau. Do có chiều cao thấp hơn thế hệ trước nên hệ thống treo của xe cũng có khả năng tự động nâng gầm dể giúp khách ra vào dễ dàng hơn. Hiệu năng vận hành của LS thế hệ mới còn vượt trội hơn đời cũ nhờ sử dụng khung sàn thế hệ mới GA-L, được kéo dài từ chiếc LC500. Theo Lexus, đây là thế hệ khung sàn cứng nhất Thế giới và góp phần quan trọng vào sự vững chắc của chiếc xe. Nhờ sử dụng thép cường lực và nhôm mà LS mới nhẹ hơn tới 90 kg so với thế hệ trước, trong khi có độ cứng thân xe cùng chassis vượt trội hơn. Các công nghệ an toàn của xe cũng cực kỳ hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống nhận biết người đi bộ với khả năng tiên đoán trước và giữ làn chủ động. Những công nghệ này đồng nghĩa với việc xe có thể tự phanh và tránh người băng qua đường trong khi vẫn ở đúng làn đường được phép đi. Tại thị trường Mỹ, Lexus LS thế hệ mới sẽ được bán ra vào gần cuối năm 2017. Là một mẫu xe toàn cầu của Lexus, LS sẽ được bán ở trên 90 quốc gia khác nhau trên Thế giới.

Tại triển lãm Detroit năm 1989, mẫu xe đầu tiên của Lexus là dòng sedan hạng sang LS đã lần đầu được ra mắt. 28 năm sau, cũng tại Detroit, thế hệ Lexus LS mới đã xuất hiện, được thiết kế để đáp ứng được những nhu cầu thực sự của các khách hàng cao cấp, thay vì chỉ đơn giản là "vượt mặt" các đối thủ như BMW 7 Series hay Mercedes S-Class. Trên LS thế hệ mới, Lexus đã thiết kế chiếc xe nhằm phản ánh "chất Nhật Bản mạnh mẽ, độc đáo và sự sang trọng", dù nó là một mẫu sedan cao cấp sẽ được Lexus bán trên toàn Thế giới. Giống như nhiều mẫu xe khác của Lexus, LS mới sở hữu phần đầu đầy ấn tượng với những đường cắt xẻ sắc sảo và lưới tản nhiệt hình con suốt "Spindle Grille" đặc trưng. Điểm nhấn trên LS thế hệ mới là cụm đèn trước full LED hình chữ Z hiện đại và các mảng thân xe uyển chuyển. So với thế hệ trước, chiếc xe đã có "phom" mượt mà hơn, tương tự như một chiếc coupe với vòm mái thuôn dài về phía sau. Chiều cao của mũi và đuôi xe cũng được giảm xuống lần lượt khoảng 3 và 4 cm, khiến LS mới có vẻ ngoài càng năng động và gọn gàng hơn. Với chiều dài 5235 mm, rộng 1900 mm, cao 1450 mm và trục cơ sở dài 3125 mm, mọi chiếc LS thế hệ mới đều có kích thước gần tương đương với các phiên bản "thân dài" của BMW 7 Series hay Mercedes S-Class. Điều này đảm bảo cho nội thất của xe sẽ rộng hơn các đối thủ trên lý thuyết. Ở bên trong cabin, Lexus LS 2018 cũng không gây thất vọng cho khi sở hữu bảng táp-lô rộng thoáng với thiết kế đẹp mắt và trang bị các tiện nghi, công nghệ cao cấp nhất. Không chỉ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, chiếc xe còn có một màn hình cảm ứng có khả năng nhận biết chữ viết tay và tùy chọn màn hình hiển thị trên kính lớn nhất Thế giới với kích thước lên tới 24 inch. Không chỉ có các ghế ngồi hoàn toàn mới, LS còn có hàng ghế trước chỉnh điện 28 hướng kèm theo đầy đủ các chức năng như sưởi/quạt gió và massage. Khoang lái của xe còn được trang bị dàn âm thanh hi-end Mark Levinson với công nghệ 3D Surround. Ở phía sau, Lexus cũng đã sử dụng panel màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng tương tự như đối thủ BMW 7 Series. Thêm vào đó, hàng ghế sau có khả năng nghiêng về sau 48 độ và nâng mặt ghế lên 24 độ để giúp khách ra vào xe dễ dàng hơn. Vốn đã có không gian rộng hơn thế hệ trước, Lexus còn đưa ra tùy chọn ghế sau siêu rộng, đem tới khoảng để chân lớn chưa từng thấy trong lịch sử dòng LS. Hiện tại, Lexus mới chỉ công bố duy nhất một loại động cơ cho LS là xăng 3.5l V6 tăng áp kép, có công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Được phát triển với công nghệ của xe đua F1, động cơ này mạnh ngang máy V8 truyền thống mà không phải "hi sinh" mức tiêu thụ nhiên liệu, trong khi giảm tối đa độ ồn và rung. Hộp số tự động 10 cấp từ chiếc coupe hạng sang LC500 cũng được Lexus đem tới cho LS với khả năng chuyển số nhanh như hộp số ly hợp kép. Cùng với hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, chiếc xe có thể đạt 0-96 km/h chỉ trong 4,5 giây. So với thế hệ trước, LS mới có khả năng điều khiển và độ êm ái vượt trội do được trang bị hệ thống treo khí và công nghệ kiểm soát chủ động VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) thế hệ mới. Hệ thống VDIM mới sẽ điều khiển hệ thống phanh, tay lái, hệ động lực và giảm xóc một cách đồng nhất và linh hoạt nhất. Xe còn có thêm các thanh ổn định chủ động ở hệ thống treo và hệ thống đánh lái trục sau. Do có chiều cao thấp hơn thế hệ trước nên hệ thống treo của xe cũng có khả năng tự động nâng gầm dể giúp khách ra vào dễ dàng hơn. Hiệu năng vận hành của LS thế hệ mới còn vượt trội hơn đời cũ nhờ sử dụng khung sàn thế hệ mới GA-L, được kéo dài từ chiếc LC500. Theo Lexus, đây là thế hệ khung sàn cứng nhất Thế giới và góp phần quan trọng vào sự vững chắc của chiếc xe. Nhờ sử dụng thép cường lực và nhôm mà LS mới nhẹ hơn tới 90 kg so với thế hệ trước, trong khi có độ cứng thân xe cùng chassis vượt trội hơn. Các công nghệ an toàn của xe cũng cực kỳ hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống nhận biết người đi bộ với khả năng tiên đoán trước và giữ làn chủ động. Những công nghệ này đồng nghĩa với việc xe có thể tự phanh và tránh người băng qua đường trong khi vẫn ở đúng làn đường được phép đi. Tại thị trường Mỹ , Lexus LS thế hệ mới sẽ được bán ra vào gần cuối năm 2017. Là một mẫu xe toàn cầu của Lexus, LS sẽ được bán ở trên 90 quốc gia khác nhau trên Thế giới.