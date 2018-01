Cận cảnh môtô Honda CB500X 2018 giá từ 177 triệu đồng

Mẫu xe môtô Honda CB500X 2018 có thể xem như "đàn em" của dòng 400X 2016 từng được xuất hiện làn đầu tiên tại triển lãm Tokyo Motor Show 2015 ở Nhật Bản. Nó cùng chung thiết kế nhưng sở hữu khối động cơ lớn hơn 471 phân khối vừa chính thức ra mắt thị trường Malaysia với phiên bản cập nhật màu mới. Honda CB500X thuộc dòng adventure tầm trung của hãng xe máy đình đám Nhật Bản, Honda - đây là phiên bản mới với nhiều nâng cấp ấn tượng về thiết kế kể cả khối động cơ. CB500X cảm hứng từ khẩu hiệu của Honda trước đây "Cảm nhận phong cách Adventure" mẫu xe này sở hữu một vẻ ngoài đẹp hiện đại và phong cách. Ở phiên bản nâng cấp cho năm 2018, Honda CB500XA tại thị trường Malaysia có thiết kế không đổi nhưng được nâng cấp một số chi tiết ấn tượng hơn. Nếu chú ý quan sát bạn sẽ thấy nó khá giống với ngoại hình và tem thiết kế của phiên bản 400X tại thị trường Nhật Bản. Bản nâng cấp Honda CB500X 2018 sở hữu chiều dài x rộng x cao không thay đổi so với trước bao gồm; 826 x 2.098 mm x1,358. Chiều dài cơ sở là 1421 mm, khoảng cách gầm 167 mm. Trong khi đó, chiều cao yên xe lên tới 812 mm, bình xăng 17,7 lít và có tổng trọng lượng là 198 kg. Xe sở hữu bộ đèn pha LED mới đầy hiện đại, kính chắn gió phong cách như hút hồn những ai lần đầu nhìn thấy nó, xi nhan trước và sau của xe tách rời. Ngoài ra xe còn được trang bị kính chắn gió mới to và cao hơn 100 mm giúp người lái thoải mái hơn trên những cung đường dài. Hệ thống treo trước được nâng cấp với nhiều chế độ tùy chỉnh, cùng bộ phanh mới kết hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống truyền động và bộ khung gầm của Honda CB500X mới cũng đã có nhiều cải tiến. Xe sở hữu tay lái rộng với ốp bảo vệ tay hai bên tay lái đúng phong cách đường trường. CB500X mới sở hữu yên liền dài cho hai người với phần yên xe vuốt phía sau từ cao xuống thấp lên bình xăng, cụm đồng hồ hiển thị dạng điện tử hoàn toàn. Đuôi xe với tay xách rời, đèn hậu dạng led được vuốt nhọn. Cặp xi nhan sau được đưa thấp xuống phía dưới cùng dè sau vuốt cao. Xe được thiết kế gầm cao tiên cho việc di chuyển trên mọi địa hình. Mâm trước và sau được trang bị đa chấu, đi kèm bộ lốp địa hình giúp chủ xe có thể lang thang trên mọi cung đường mong muốn. Phiên bản CB500X được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh chống bó cứng ABS cho cả phanh trước và sau với đường kính đĩa phanh lần lượt 320mm - 240mm. Hệ thống treo phía sau của xe dạng phuộc đơn monoshock sử dụng kết cấu Pro-link của Honda có khả năng điều chỉnh. So với mẫu CB500XA 2017 từng ra mắt trước đây, phiên bản mới này không thay đổi về kiểu dáng, nó chỉ được lược bỏ đi những chi tiết rườm rà không cần thiết. Xe sở hữu khối động cơ hai xi lanh song song dung tích 471cc, sản sinh công suất cực đại 47 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 43Nm tại 7500 vòng/phút, kết hợp cùng tư thế ngồi thẳng thoải mái, CB500XA hoàn toàn có khả năng chinh phục dễ dàng bất kỳ cung đường nào cũng như mang lại cảm giác phấn khích. Mẫu xe môtô Honda CB500X bản 2018 sẽ có 4 màu sắc để lựa chọn: màu đen Maze Black Metalic Matte, màu đỏ Candy Chromosphere Red, xanh xám và màu bạc Force Silver Metallic. Tịa thị trường Malaysia, nó có mức giá khởi điểm từ 31,893 RM (tương đương khoảng 177 triệu đồng).

Video: Cận cảnh môtô Honda CB500X.

