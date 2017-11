Cận cảnh môtô Benelli BN 251 giá chỉ 63,7 triệu tại VN

Nhà phân phối Benelli tại Việt Nam vừa chính thức công bố mức giá mới cho mẫu xe môtô Benelli BN251 với mức giảm lên tới hơn 24 triệu đồng. Cũng theo hãng xe máy thương hiệu Ý này, đây là mức giá "đẹp nhất" và rẻ nhất phân khúc tại thị trường xe máy Việt từ trước đến nay. Cụ thể, mức giá mới dành cho chiếc naked-bike 250 phân khối nhà Benelli sẽ là 63,7 triệu đồng (Giá cũ: 88 triệu đồng). Với mức giá này, chiếc xe thậm chí còn rẻ hơn một số mẫu xe môtô thể thao cỡ nhỏ chính hãng của Yamaha, Kawasaki hay Suzuki đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Về thiết kế, mẫu xe này có kích thước tổng thể của BN251 lần lượt là dài 2.080 mm, rộng 805 mm, cao 1.090 mm. Trục cơ sở của xe ở mức 1.385 mm. Chiều cao yên xe và khoảng sáng gầm lần lượt là 780 và 130 mm. Thiết kế của xe có khá nhiều đường nét giống với "đàn anh" BN302. Thiết kế cụm đèn pha khá bắt mắt với những đường nét tương tự như trên mẫu BN302. Cụm đèn pha được chia tách thành 2 phần. Đèn xi-nhan nhỏ được bố trí 2 bên và sử dụng bóng LED. Cách bố trí các nút bấm chức năng trên tay lái. Ngoài ra xe còn có thêm công tắc xin vượt xe. Cụm đồng hồ của Benelli BN 251 hiển thị tích hợp công nghệ analog và điện tử hiện đại. Thiết kế bình xăng mang đường nét khỏe khoắn. Bộ tem xe đơn giản, tạo điểm nhấn trên bình xăng dung tích 16,5 lít. Kết cấu khung sườn của BN251 ở dạng ống thép, khá giống với thiết kế của mẫu xe naked-bike KTM Duke. Cụm đèn chiếu hậu thiết kế nhỏ gọn, với 2 đèn xi-nhan nằm tách rời, pad biển số đặt thấp phía dưới dè sau. Trang bị an toàn phía trước là phanh đĩa đơn 280 mm (không có ABS). Bộ lốp kích thước 110/70-ZR17, đi cùng bộ vành đúc 10 chấu đơn. Giảm xóc trước dạng upside-down đường kính 41 mm, hành trình 120 mm. Giảm sóc monoshock trang bị phía sau được đặt chính giữa động cơ hành trình 50 mm. Ống xả phía sau thiết kế khá to nhưng hơi thô, không phù hợp với tổng thể. Trang bị an toàn phía sau là phanh đĩa đơn, đường kính 240 mm. Lốp sau kích thước 140/60-ZR17, kèm bộ mâm đúc đa chấu. Dưới gầm xe là mỏ cày ốp phía trước động cơ giúp tạo kiểu dáng bắt mắt hơn cho mẫu naked-bike của Benelli. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe này là khối động cơ 249,2 phân khối, xi-lanh đôi, làm mát bằng dung dịch, công suất 24,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 21 Nm tại 7.000 vòng/phút, tích hợp phun xăng điện tử, đi cùng hộp số 6 cấp. Sau khi được giới thiệu tại triển lãm EICMA 2014 dưới dạng concept với tên gọi BN251, mẫu xe này đã chính thức được Benelli giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào 2016. Đây là mẫu naked bike nằm ở phân khúc thấp hơn so với dòng xe BN302 hiện tại cùng với mức giá rẻ hơn khá nhiều. Benelli BN251 cũng được thiết kế với kiểu dáng thể thao, thân xe kết hợp những đường nét góc cạnh và có phần cơ bắp. Khung xe và khối động cơ được để lộ 1 phần, mang lại cảm giác khỏe khoắn cho mẫu xe cỡ nhỏ này. Mặc dù đã thuộc về tập đoàn Trung Quốc,nhưng với mức giá rẻ và thiết kế mang hơi thở của thương hiệu Ý, Benelli hiện vẫn đang được đánh giá là dòng xe có thiết kế ổn định và giá tốt cho những người mới "chập chững" chơi xe môtô phân khối lớn. Tuy nhiện, tại thị trường xe máy Việt Nam, chất lượng của môtô Benelli hiện vẫn đang là một dấu hỏi? Video: Cận cảnh naked bike 250 phân khối giá mềm của Benelli.

