Cận cảnh Mercedes-Maybach S450 giá 4,19 tỷ tại Việt Nam

Mặc dù chưa ra mắt chính thức nhưng những hình ảnh đầu tiên của dòng sedan hạng sang Mercedes-Maybach S450 4MATIC mới đã được một số đại lý tung ra những hình ảnh chi tiết nhất, theo đó cho thấy khá đầy đủ các chi tiết nội – ngoại thất của dòng xe sang nhà Mercedes này tại Việt Nam. Đây là dòng xe nâng cấp và cải tiến facelift của mẫu xe hạng sang Mercedes-Maybach S400 4MATIC từng bán ra tại thị trường trước đó của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Theo đó chiếc xe sang mới này được cải tiến ngoại hình, nội thất và điều chỉnh khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 không có khác biệt nhiều so với những mẫu Mercedes-Maybach khác. Xe sở hữu một số thay đổi đáng chú ý như lưới tản nhiệt có 3 thanh kép nằm ngang và 1 thanh dọc ở giữa, đằng sau các thanh ngang là những thanh dọc mạ crôm bổ sung. Đặc biệt, trên lưới tản nhiệt còn có logo Maybach. Cản va trước với những chi tiết mạ crôm sáng bóng và thiết kế hoàn hoàn khác biệt so với mẫu xe cũ. Thiết kế đèn pha của Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 giống như phiên bản thường với 3 thanh LED nằm sát nhau. Tuy nhiên, Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 sử dụng đèn pha Multibeam LED. Mâm xe có nhiều sự lựa chọn khác nhau với kích thước tùy chọn từ 17 – 20 inch được thiết kế dạng đa chấu nhưng sang trọng và đẳng cấp hơn. Dòng chữ "Maybach" cũng xuất hiện trên nắp cốp và 4 ống xả với khung mạ crôm kéo dài theo chiều rộng của đuôi xe.

Nội thất của Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 được thiết kế bọc da toàn bộ và khâu hình quả trám sang trọng. Đặc điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là cụm vô lăng 3 chấu thiết kế hoàn toàn mới, trên chấu vô lăng mới xuất hiện dòng chữ “Maybach” riêng. Gỗ ốp trên mẫu xe sang này có thêm tùy chọn mới, đèn nền dạng LED với 64 màu sắc khác nhau. Về an toàn, Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 có hàng loạt công nghệ hiện đại như hỗ trợ chuyển làn đường thích ứng. Các công nghệ bao gồm; hỗ trợ duy trì làn đường thích ứng, hỗ trợ giới hạn tốc độ thích ứng, hỗ trợ nhận diện biển báo đường, hỗ trợ giảm tốc độ thích ứng, hỗ trợ dừng khẩn cấp thích ứng, hỗ trợ phanh thích ứng, hỗ trợ đánh lái, phát hiện điểm mù thích ứng, hỗ trợ đỗ xe và đỗ xe từ xa... Điểm nhấn của Mercedes-Maybach S450 4Matic phiên bản 2018 là được trang bị động cơ V6 3.0L đạt công suất 367 mã lực tại 5.500-6.000v/ph, mô-men xoắn 500Nm tại 1.800-4.500v/ph. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, dẫn động cầu sau. Trước đây, mẫu xe hạng sang Mercedes-Maybach S400 phiên bản cũ cũng được trang bị khối động cơ tương tự như bản nâng cấp. Tuy nhiên, động cơ của Mercedes-Maybach S400 chỉ đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam hiện đã bắt đầu công bố giá bán chính hãng cho dòng xe S-Class 2018. Theo như đại lý Haxaco, giá bán cụ thể các phiên bản Mercedes-Benz S 450 2018 tại thị trường Việt Nam khoảng 4,199 tỉ đồng (bản S 400 L trước đây có giá 3,999 tỉ đồng). Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Maybach S450 phiên bản 2018.

Mặc dù chưa ra mắt chính thức nhưng những hình ảnh đầu tiên của dòng sedan hạng sang Mercedes-Maybach S450 4MATIC mới đã được một số đại lý tung ra những hình ảnh chi tiết nhất, theo đó cho thấy khá đầy đủ các chi tiết nội – ngoại thất của dòng xe sang nhà Mercedes này tại Việt Nam. Đây là dòng xe nâng cấp và cải tiến facelift của mẫu xe hạng sang Mercedes-Maybach S400 4MATIC từng bán ra tại thị trường trước đó của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Theo đó chiếc xe sang mới này được cải tiến ngoại hình, nội thất và điều chỉnh khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 không có khác biệt nhiều so với những mẫu Mercedes-Maybach khác. Xe sở hữu một số thay đổi đáng chú ý như lưới tản nhiệt có 3 thanh kép nằm ngang và 1 thanh dọc ở giữa, đằng sau các thanh ngang là những thanh dọc mạ crôm bổ sung. Đặc biệt, trên lưới tản nhiệt còn có logo Maybach. Cản va trước với những chi tiết mạ crôm sáng bóng và thiết kế hoàn hoàn khác biệt so với mẫu xe cũ. Thiết kế đèn pha của Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 giống như phiên bản thường với 3 thanh LED nằm sát nhau. Tuy nhiên, Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 sử dụng đèn pha Multibeam LED. Mâm xe có nhiều sự lựa chọn khác nhau với kích thước tùy chọn từ 17 – 20 inch được thiết kế dạng đa chấu nhưng sang trọng và đẳng cấp hơn. Dòng chữ "Maybach" cũng xuất hiện trên nắp cốp và 4 ống xả với khung mạ crôm kéo dài theo chiều rộng của đuôi xe.

Nội thất của Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 được thiết kế bọc da toàn bộ và khâu hình quả trám sang trọng. Đặc điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là cụm vô lăng 3 chấu thiết kế hoàn toàn mới, trên chấu vô lăng mới xuất hiện dòng chữ “Maybach” riêng. Gỗ ốp trên mẫu xe sang này có thêm tùy chọn mới, đèn nền dạng LED với 64 màu sắc khác nhau. Về an toàn, Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 có hàng loạt công nghệ hiện đại như hỗ trợ chuyển làn đường thích ứng. Các công nghệ bao gồm; hỗ trợ duy trì làn đường thích ứng, hỗ trợ giới hạn tốc độ thích ứng, hỗ trợ nhận diện biển báo đường, hỗ trợ giảm tốc độ thích ứng, hỗ trợ dừng khẩn cấp thích ứng, hỗ trợ phanh thích ứng, hỗ trợ đánh lái, phát hiện điểm mù thích ứng, hỗ trợ đỗ xe và đỗ xe từ xa... Điểm nhấn của Mercedes-Maybach S450 4Matic phiên bản 2018 là được trang bị động cơ V6 3.0L đạt công suất 367 mã lực tại 5.500-6.000v/ph, mô-men xoắn 500Nm tại 1.800-4.500v/ph. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, dẫn động cầu sau. Trước đây, mẫu xe hạng sang Mercedes-Maybach S400 phiên bản cũ cũng được trang bị khối động cơ tương tự như bản nâng cấp. Tuy nhiên, động cơ của Mercedes-Maybach S400 chỉ đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam hiện đã bắt đầu công bố giá bán chính hãng cho dòng xe S-Class 2018. Theo như đại lý Haxaco, giá bán cụ thể các phiên bản Mercedes-Benz S 450 2018 tại thị trường Việt Nam khoảng 4,199 tỉ đồng (bản S 400 L trước đây có giá 3,999 tỉ đồng). Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Maybach S450 phiên bản 2018.