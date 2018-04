Cận cảnh Mercedes GLC250 mới giá 1,9 tỷ tại Việt Nam

Chưa ra mắt chính thức nhưng một số đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam đã tiết lộ cho các khách hàng biết, từ tháng 4/2018 - nhà phân phối và lắp ráp chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ bắt đầu mở bán mẫu xe Mercedes-Benz GLC 250 2018 bản nâng cấp về trang bị. Về tổng thể, Mercedes-Benz GLC 250 bản nâng cấp 2018 vẫn sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.656 x 1.890 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.873 mm. Mặc dù có kích thước tổng thể lớn, nhưng xe được trang bị nhiều trang bị hơn, nhẹ hơn so với phiên bản GLK trước đây tới 80 kg. Phiên bản nâng cấp này vẫn mang ngôn ngữ thiết kế “Sensual Purity. Đầu xe với lưới tản nhiệt thanh đôi nằm ngang, logo ngôi sao ba cánh ở giữa. Cụm đèn pha cỡ lớn tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED, đèn hậu được thiết kế mềm mại ôm sát phần góc đuôi xe, cản sau thể thao nổi bật với cặp ống xả đơn đặt đối xứng. Sự khác biệt so với phiên bản trước đó chính là bộ vành 19 inch đa chấu, kết hợp lốp runflat. Kính xe cách nhiệt, phía khoang hành khách tối màu hơn để đảm bảo sự riêng tư. Một điểm mới khó có thể thấy bằng mắt thường là kính cách âm cho cửa trước. Ở trong cabin, điểm mới của GLC 250 4Matic bản mới là hệ thống âm thanh 13 loa Burmester cao cấp, công suất 590 W, giống trên phiên bản GLC 300. Hệ thống giải trí được tích hợp thêm Apple CarPlay và Android Auto, cho phép màn hình 7 inch hiển thị như một chiếc điện thoại cỡ lớn ở một số ứng dụng nhất định. Với những thay đổi, Mercedes-Benz GLC 250 4Matic mới có giá 1,939 tỷ đồng (tăng 60 triệu đồng so với giá cũ là 1,879 tỷ đồng). Tuy nhiên, phiên bản này đã bị cắt mất gói Offroad vốn được dành cho việc vận hành trên các địa hình khó. Gói này có 4 chế độ vận hành, dành cho đường trơn trượt, đường gồ ghề, đường dốc hay kéo thùng phía sau. Động cơ xe sẽ không thay đổi, vẫn là loại 4 xy-lanh, dung tích 2 lít, công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp, hệ thống treo thích ứng và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Các chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Sport+ và Individual. Công nghệ an toàn chủ động trên xe GLC 250 4Matic tại Việt Nam có đèn chiếu sáng LED thích ứng, hỗ trợ phanh, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hỗ trợ phanh (ABS, BAS), chống trượt khi tăng tốc, ổn định thân xe điện tử và 7 túi khí là trang bị tiêu chuẩn. Video: Cận cảnh Mercedes GLC250 phiên bản nâng cấp 2018.

