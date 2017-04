Cận cảnh Mercedes E250 lắp ráp VN giá 2,47 tỷ đồng

Vào hồi tháng 10/2016, hãng Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu dòng E-Class thế hệ mới với người tiêu dùng Việt Nam. Vào thời điểm đó, dòng Mercedes-Benz E-Class 2017 tại Việt Nam có 2 phiên bản là E200 và E300 AMG. Nếu như Mercedes-Benz E200 2017 là xe lắp ráp tại Việt Nam thì E300 AMG lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Vào khoảng đầu tháng 2/2017, có một số thông tin cho biết hãng Mercedes-Benz sẽ bổ sung thêm một phiên bản cho dòng E-Class phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, đó là E250 và tất nhiên mẫu xe này cũng là phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Mới đây hàng loạt hình ảnh của mẫu xe này đã lộ diện. Mercedes-Benz E250 2017 sở hữu lưới tản nhiệt hai nan mạ crôm bóng tích, trên phiên bản E250 nó có hai điểm khác biệt so với "đàn em" E200 đó là lưới tản nhiệt thể thao với ngôi sao 3 cánh tích hợp, khác với lưới tản nhiệt truyền thống với logo Mercedes rời trên E200. Ngoài ra, Mercedes E250 trang bị cụm đèn trước với công nghệ Multi-Beam LED đa luồng tăng cường hiệu quả chiếu sáng và quan sát của người lái trong điều kiện đêm tối. Mâm xe E250 được trang bị là loại 18 inch 5 chấu đơn, khác với loại 17 inch 5 chấu kép trên E200. Kích thước của Mercedes-Benz E250 2017 cũng đạt mức 4.923 x 1.852 x 1.474 mm (DxRxC) cùng trục cơ sở dài 2.939 mm. Đuôi xe với cụm đèn LED đơn mảnh với thiết kế cánh hạc đặc trưng của các mẫu saloon Mercedes-Benz. Cụm ống xả hai bên thiết kế mạnh mẽ cùng viền cản xe phía sau được mạ crom. Nội thất của Mercedes E250 2017 sang trọng với ghế ngồi bọc da nappa. Đặc biệt, bảng táp-lô của xe sử dụng vật liệu ARTICO cao cấp, đi kèm ốp tần bì màu nâu bóng, vô lăng ba chấu thể thao bọc da được tích hợp các nút bấm điều khiển và 2 nút điều khiển cảm ứng nhằm đem lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra, E250 còn nâng cấp nội thất và tiện nghi với da Nappa, bảng táp-lô sử dụng vật liệu cao cấp, đi kèm ốp gỗ tần bì màu nâu bóng. Xe có cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống âm thanh Burmester, điều hòa có tính năng Air-balance với bộ lọc không khí và tạo hương thơm thông minh. E250 2017 lắp ráp trong nước còn được trang bị các công nghệ an toàn như: phanh tay điện tử, hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống 9 túi khí an toàn, hệ thống cảnh báo, hệ thống đèn xe thông minh... "Trái tim" của xe là động cơ xăng 2.0l, sản sinh công suất 211 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Nhờ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 6,9 giây. Theo một số nguồn tin, những chiếc E250 đầu tiên đã âm thầm xuất hiện tại một đại lý của Mercedes-Benz tại Hà Nội với mức giá được chào bán chỉ 2,479 tỷ đồng.

