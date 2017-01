Cận cảnh Mazda6 2017 giá từ 975 triệu đồng tại VN

Đối thủ của Toyota Camry tại thị trường Việt là Mazda6 phiên bản 2017 đã chính thức được ra mắt vào tối ngày 11/1 vừa qua. Trên phiên bản mới này xe sở hữu thiết kế bên ngoài không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản trước đây như lại được nâng cấp về động cơ. Trên phiên bản 2017 mới này, Mazda6 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế Kodo thể thao, mạnh mẽ. Kch thước tổng thể không đổi so với phiên bản tiền nhiệm với chiều Dài x Rộng x Cao: 4.865 x 1.840x 1.450 (mm), chiều dài cơ sở đạt: 1.850mm. Đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng dạng 5 điểm góc cạnh cách điệu với đường viền chrome hình cánh chim. Đèn pha Bi-xenon trang bị hệ thống rửa đèn, tự điều chỉnh góc chiếu. Đèn LED chạy ngày với thiết kế hiện đại vòng tròn ngoài lớn ôm lấy bóng đèn Bi-xenon mang đến góc nhìn thể thao và cá tính. Đuôi xe được thiết kế với một thanh kim loại mạ crom kiêm tay cầm cửa cốp nối hai đèn sau với nhau. Vị trí pad biển số được làm lõm nhẹ, phía dưới là cản sau với các cảm biến cùng 2 đèn phản quang phụ. Dưới cùng là cản sau được làm bằng nhựa sơn đen sần và hai ống xả đơn. Mazda6 2017 có đèn hậu dạng LED phủ màu ám khói rất bí ẩn và huyền ảo, nếu để ý kỹ nó dường như trau truốt và tinh tế hơn so với phiên bản cũ. Hộp đèn vẫn được chia làm 2 khoang, một khoang vuốt dài ra phía hông, một khoang nằm trên cửa cốp xe. Mâm xe có kích thước lên đến 19 inch tùy từng phiên bản, bộ la zăng hợp kim 5 chấu kép được sơn phủ màu xám bóng. Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập bằng điện và tích hợp đèn báo LED. Bên trong nội thất Mazda6 2017, toàn bộ bảng táp-lô phía trước đã được thiết kế lại để trở nên gọn gàng hơn, theo phong cách tối giản. Nằm chính giữa bảng táp-lô là màn hình của hệ thống thông tin giải trí được đặt thẳng đứng theo dạng tablet, thay vì được bao quanh bởi bảng táp-lô. Trên Mazda6 2017, da bọc vô-lăng xe được thiết kế bằng công nghệ chidori của Nhật Bản như cách áp dụng trên CX-9 (có chức năng sưởi). Phiên bản mới này cũng có hiển thị kính lái HUD và yên tĩnh hơn nhờ kính cửa ghế trước dày hơn giúp giảm tiếng ồn so với trước. Hệ thống điều khiển trung tâm Mazda connect với màn hình cảm ứng 7inch tích hợp cụm nút xoay điều khiển; Ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí lái; Phanh tay điện tử điều khiển tự động thông minh. Ngoài ra, Mazda6 cũng trang bị hệ thống màn hình hiển thị thông tin ADD. Hiện đang là một trong những dòng sedan cỡ trung hạng D "hot" nhất, Mazda bản nâng cấp cũng có cửa sổ trời (phiên bản cao cấp) và ăng ten vây cá mập thể thao. Đèn nội thất dạng LED, ghế sau Mazda6 2017 có sưởi, những chi tiết giả kim loại cũng có màu sắc ấm hơn. Các trang bị công nghệ mới có thể kể đến là G-Vectoring là công nghệ mà xe tự động điều chỉnh mô-men xoắn đến các bánh xe hay công nghệ hỗ trợ lái hỗ trợ lái i-Activsense. Hệ thống i - Activesense giúp liên tục cập nhật các thông tin xung quanh xe và cảnh báo các tình huống nguy hiểm... Hàng ghế sau của Mazda6 2017 khá rộng rãi, đủ chỗ cho 3 người. Đặc biệt, ở phiên bản 2.5l, các khách hàng cũng có thêm tùy chọn bọc nội thất trong da Nappa như các xe sang của Mercedes hay một số hãng khác. Tại thị trường Việt Nam, Mazda6 2017 sẽ được Thaco Trường Hải phân phối với 3 phiên bản. Trong đó, 2 phiên bản tiêu chuẩn và Premium sử dụng động cơ 2.0L với công suất tối đa 153 mã lực và 1 phiên bản sử dụng động cơ 2.5L cho công suất tối đa 185 mã lực. Hộp số 6 cấp. Ngoài ra, Mazda 6 2017 còn sở hữu các hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm; hệ thống chống bó cứng ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, cảnh báo chống trộm, 6 túi khí an toàn, cảm biến trước và sau hỗ trợ đỗ xe. camera lùi... Tại thị trường Việt Nam, giá bán cụ thể mà Thaco Trường Hải niêm yết cho Mazda6 phiên bản 2017 trên thị trường là; 975 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn; 1,020 tỷ đồng cho phiên bản Premium 2.0L và 1,175 tỷ đồng cho phiên bản Premium 2.5L. Mazda6 2017 sẽ cạnh tranh chủ yếu với Toyota Camry, Hyundai Sonata và Honda Accord. Tính trong 11 tháng đầu năm 2016, Vina Mazda đã bán được 2.655 xe Mazda 6, bằng hơn 60% của Camry, mẫu xe dẫn đầu phân khúc sedan cỡ lớn tại thị trường xe Việt Nam.

