Cận cảnh Lexus LX570 Super Sport gần 10 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport ra mắt lần đầu tiên vào 8/ 2017, chỉ bán tại thị trường Trung Đông và Nga (với tên gọi Superior). Mẫu xe này thực tế không khác nhiều so với LX570 tiêu chuẩn, ngoài một số nâng cấp ngoại hình thể thao hơn. Nó do TRD, phân nhánh phát triển xe thể thao của Toyota đảm nhận. Giá bán Lexus LX570 Super Sport tại Việt Nam vào khoảng gần 10 tỷ đồng, cao hơn so với LX570 chính hãng hiện 7,81 tỷ đồng. Nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng dòng xe cao cấp nhập khẩu do vượt trội hơn về tính năng và công nghệ. Khác biệt dễ nhận ra nhất là phần lưới tản nhiệt phía trước không còn dạng ngang như bản tiêu chuẩn, thay bằng loại đan xéo vào chính giữa. Cản trước thay đổi, hầm hố hơn. Lexus LX570 Super Sport đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 2, đến nay đã có gần 10 chiếc được đưa về. Việc ưa chuộng xe SUV hạng sang của các đại gia Việt là điều dễ hiểu, bởi tính đa năng, phù hợp nhiều loại địa hình để sử dụng trong những chuyến công tác. Logo 'Super Sport' đặt ở gần bậc cửa xe. La-zăng lớn hơn, kích thước 21 inch. Dòng chữ 'Super Sport' lớn ở chính giữa, logo LX570 S đặt phía bên tay phải. Cản sau thiết kế mới. Kích thước của xe không thay đổi. Các công nghệ về đèn pha, gương chiếu hậu giữ nguyên so với LX570 tiêu chuẩn. Nội thất vẫn giữ chất sang trọng vốn có. Trung tâm là màn hình giải trí 12,3 inch, đồng hồ dạng cơ đặt ngay phía dưới. Vật liệu sử dụng bên trong đều thuộc hàng sang trọng, gồm da, gỗ và nhôm cao cấp. Vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm điều chỉnh nhanh. Xe khởi động bằng nút bấm. Hàng ghế 1 và 2 điều chỉnh điện. Ghế lái nhớ 3 vị trí. Hàng ghế 2 và 3 có thể gập gọn. Điều hòa tự động 4 vùng. Công nghệ an toàn đáng chú ý bao gồm 10 túi khí, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bảng điều khiển đặt cạnh cần số dày đặc nút bấm. Công nghệ đáng chú ý là chế độ gài cầu, nâng hạ gầm điện tử và lựa chọn địa hình Multi Terrain Select. Ghế ngồi có cả 2 chức năng quạt gió và sưởi ấm. Hàng ghế sau có màn hình giải trí riêng, bệ tỳ tay chính giữa nhận chức năng điều chỉnh hệ thống điều hòa và sưởi ấm chỗ ngồi. Ngoài ra, xe còn trang bị cửa sổ trời cho hàng ghế trước. Mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport vẫn sử dụng động cơ V8 5.7L, cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe có 5 chế độ lái, gồm Comfort, Eco, Normal, Customize, Sport S và Sport S+.

