Cận cảnh Lexus LX570 bọc thép của Công An Việt Nam

Trong khuôn khổ Triển lãm 70 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội tại triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) diễn ra vào tháng 9/ 2015, Bộ Công An Việt Nam giới thiệu chiếc xe đặc chủng bọc thép dựa trên khung gầm của chiếc xế hộp hạng sang Lexus LX570 mới. Được biết khi vào Việt Nam mẫu xe này chịu khoản thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%, nhìn tổng thể toàn xe vẫn sở hữu những thiết kế đặc trưng của chiếc Lexus LX570 với những đường nét L-Finesse. Chiếc xe được ví như "quái thú" của hãng xe sang Lexus này là một sản phẩm do hãng chế tạo xe bọc thép nổi tiếng thế giới Alpine Armoring của Mỹ sản xuất được đặt hàng trực tiếp về Việt Nam. Chiếc xế hộp hạng sang bọc thép được thay đổi kết cấu bên ngoài với khả năng chống đạn cao ở cấp độ B6 và có thể chống được cả loại đạn do súng trường 7.62x51mm bắn ở mọi cự ly. Ngoài ra, xe còn chịu được các mảnh vỡ từ lựu đạn và chất nổ khác (10kg chất nổ TNT ở cự ly 3m). Bên cạnh đó, xe có thể được trang bị đồng bộ hệ thống đèn, còi ưu tiên, cùng các trang thiết bị khác để sẵn sàng chở kíp chiến đấu đi làm nhiệm vụ. Sau khi được gia cố bằng các chất liệu thép lên xe, trọng lượng của quái thú hạng sang lên tới con số 4.472 kg. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 180km/h và dễ dàng vượt qua những con dốc cao không thua kém gì “ông vua địa hình” Mercedes-Benz G63 AMG. Phần lốp xe được thiết kế đặc biệt và thùng nhiên liệu của xe cũng có thể tự hàn kín và có thêm một hệ thống dập lửa tự động hết sức tinh vi. Mức giá của mẫu siêu xe sang bọc thép đặc chủng này hiện vẫn chưa được công bố tại thị trường Việt Nam.

