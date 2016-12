Cận cảnh KTM 1050 Adventure giá 430 triệu tại Hà Nội

Ra mắt lần đầu vào năm 2014, KTM 1050 Adventure là mẫu xe địa hình đường trường tầm trung của hãng xe Áo KTM, nằm dưới dòng 1290 Adventure cao cấp nhất. Tại Việt Nam, bên cạnh F800GS của BMW, 1050 Adventure là 1 trong 2 mẫu môtô adventure tầm trung - cao cấp được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy ngay 1050 Adventure sở hữu kiểu dáng khá giống "đàn anh" 1290 Adventure, cũng như mang phong cách truyền thống của KTM. Nằm phía trước đầu xe là đèn pha đặt dọc kèm đèn LED ban ngày với hình chữ V tương tự 1290 Adventure. Tuy nhiên để cắt giảm chi phí, xe đã có đèn xi-nhan trước sử dụng bóng sợi đốt thay vì bóng LED. Dù có giá rẻ hơn nhưng KTM 1050 Adventure vẫn sở hữu khá nhiều phụ tùng "hàng hiệu" như phanh Brembo, phuộc USD Ohlins. Thay vì sử dụng vành nan như nhiều mẫu adventure cao cấp, xe được trang bị cặp mâm đúc 6 cánh kép, với mâm trước đường kính 19 inch và cỡ lốp 110/80. Lốp xe là loại Tourance do thương hiệu Đức Metzeler sản xuất. Là một chiếc xe địa hình đường trường, 1050 Adventure cũng sở hữu ghi-đông cao, rộng cùng kính chắn gió lớn có thể điều chỉnh và cặp chắn bảo vệ hai bên tay. Bảng đồng hồ của xe có cách bố trí tương tự các dòng KTM 1290. Về công nghệ, xe được trang bị hệ thống ABS của Bosch, hệ thống ổn định điện tử MSC cùng hệ thống lái gồm các chế độ như Sport, Rain và Street. So với 1290 Adventure, 1050 Adventure sở hữu "phom" tương tự nhưng có một số khác biệt nhỏ như các tấm quây hai bên bằng nhựa cứng, không có khe thông gió hay động cơ không có khung bảo vệ xung quanh. Yên của 1050 Adventure có dạng liền thay vì chia thành tầng và có chiều cao khá lớn là 850 mm. "Trái tim" của KTM 1050 Adventure là khối động cơ V-Twin DOHC 4 kỳ với góc chữ V 75 độ, đường kính trái 103 mm và khoảng hành trình 63 mm. Xe sử dụng hộp số 6 cấp, có phun nhiên liệu điện tử, làm mát bằng chất lỏng và bugi kép. Giống như nhiều chiếc adventure khác, xe được trang bị sẵn hệ thống ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch), bướm ga điện tử và hệ thống điều khiển lực kéo. Động cơ này đem tới cho chiếc xe sức mạnh lên tới 94 mã lực và mô-men xoắn 107 Nm. Dù không có lồng bảo vệ xung quanh máy như 1290 Adventure nhưng 1050 Adventure vẫn có tấm chắn bảo vệ bên dưới gầm. Phuộc sau của xe cũng do hãng WP sản xuất và có dạng đơn monoshock. Hành trình phuộc sau của 1050 Adventure đạt 190 mm, trong khi phuộc trước của xe chỉ đạt 185 mm. Các con số này đều kém hơn chút so với bản 1290 Adventure, khi chiếc xe hàng đầu của KTM có hành trình phuộc cả trước lẫn sau đều đạt 200 mm. Ở phía sau, chiếc xe có đường kính mâm giảm từ 19 inch xuống còn 17 inch. Cũng giống như bánh trước, bánh sau của KTM 1050 Adventure sử dụng heo Brembo nhưng chỉ có 2 piston thay vì 4 piston. Đường kính đĩa phanh trước của xe là 320 mm, trong khi phía sau là 267 mm. Ngay phía trên bánh sau là cây pô được đặt cao, giúp xe có khả năng lội nước sâu. Ở phía đuôi xe, KTM trang bị cho 1050 Adventure phần đuôi tương tự "đàn anh" 1290 Adventure. Chiếc xe cũng có sẵn baga sau cùng các vị trí móc hai bên hông để khách hàng có thể dễ dàng gắn thùng du lịch. 1050 Adventure được phân phối chính hãng bởi KTM Việt Nam với giá 430 triệu đồng. Bên cạnh BMW F800GS, các đối thủ của xe ở những thị trường khác là Triumph Tiger 800, Suzuki V-Strom 1000 và Honda VFR800X Crossrunner.

Ra mắt lần đầu vào năm 2014, KTM 1050 Adventure là mẫu xe địa hình đường trường tầm trung của hãng xe Áo KTM, nằm dưới dòng 1290 Adventure cao cấp nhất. Tại Việt Nam, bên cạnh F800GS của BMW, 1050 Adventure là 1 trong 2 mẫu môtô adventure tầm trung - cao cấp được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy ngay 1050 Adventure sở hữu kiểu dáng khá giống "đàn anh" 1290 Adventure, cũng như mang phong cách truyền thống của KTM. Nằm phía trước đầu xe là đèn pha đặt dọc kèm đèn LED ban ngày với hình chữ V tương tự 1290 Adventure. Tuy nhiên để cắt giảm chi phí, xe đã có đèn xi-nhan trước sử dụng bóng sợi đốt thay vì bóng LED. Dù có giá rẻ hơn nhưng KTM 1050 Adventure vẫn sở hữu khá nhiều phụ tùng "hàng hiệu" như phanh Brembo, phuộc USD Ohlins. Thay vì sử dụng vành nan như nhiều mẫu adventure cao cấp, xe được trang bị cặp mâm đúc 6 cánh kép, với mâm trước đường kính 19 inch và cỡ lốp 110/80. Lốp xe là loại Tourance do thương hiệu Đức Metzeler sản xuất. Là một chiếc xe địa hình đường trường, 1050 Adventure cũng sở hữu ghi-đông cao, rộng cùng kính chắn gió lớn có thể điều chỉnh và cặp chắn bảo vệ hai bên tay. Bảng đồng hồ của xe có cách bố trí tương tự các dòng KTM 1290. Về công nghệ, xe được trang bị hệ thống ABS của Bosch, hệ thống ổn định điện tử MSC cùng hệ thống lái gồm các chế độ như Sport, Rain và Street. So với 1290 Adventure, 1050 Adventure sở hữu "phom" tương tự nhưng có một số khác biệt nhỏ như các tấm quây hai bên bằng nhựa cứng, không có khe thông gió hay động cơ không có khung bảo vệ xung quanh. Yên của 1050 Adventure có dạng liền thay vì chia thành tầng và có chiều cao khá lớn là 850 mm. "Trái tim" của KTM 1050 Adventure là khối động cơ V-Twin DOHC 4 kỳ với góc chữ V 75 độ, đường kính trái 103 mm và khoảng hành trình 63 mm. Xe sử dụng hộp số 6 cấp, có phun nhiên liệu điện tử, làm mát bằng chất lỏng và bugi kép. Giống như nhiều chiếc adventure khác, xe được trang bị sẵn hệ thống ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch), bướm ga điện tử và hệ thống điều khiển lực kéo. Động cơ này đem tới cho chiếc xe sức mạnh lên tới 94 mã lực và mô-men xoắn 107 Nm. Dù không có lồng bảo vệ xung quanh máy như 1290 Adventure nhưng 1050 Adventure vẫn có tấm chắn bảo vệ bên dưới gầm. Phuộc sau của xe cũng do hãng WP sản xuất và có dạng đơn monoshock. Hành trình phuộc sau của 1050 Adventure đạt 190 mm, trong khi phuộc trước của xe chỉ đạt 185 mm. Các con số này đều kém hơn chút so với bản 1290 Adventure, khi chiếc xe hàng đầu của KTM có hành trình phuộc cả trước lẫn sau đều đạt 200 mm. Ở phía sau, chiếc xe có đường kính mâm giảm từ 19 inch xuống còn 17 inch. Cũng giống như bánh trước, bánh sau của KTM 1050 Adventure sử dụng heo Brembo nhưng chỉ có 2 piston thay vì 4 piston. Đường kính đĩa phanh trước của xe là 320 mm, trong khi phía sau là 267 mm. Ngay phía trên bánh sau là cây pô được đặt cao, giúp xe có khả năng lội nước sâu. Ở phía đuôi xe, KTM trang bị cho 1050 Adventure phần đuôi tương tự "đàn anh" 1290 Adventure. Chiếc xe cũng có sẵn baga sau cùng các vị trí móc hai bên hông để khách hàng có thể dễ dàng gắn thùng du lịch. 1050 Adventure được phân phối chính hãng bởi KTM Việt Nam với giá 430 triệu đồng. Bên cạnh BMW F800GS, các đối thủ của xe ở những thị trường khác là Triumph Tiger 800, Suzuki V-Strom 1000 và Honda VFR800X Crossrunner.