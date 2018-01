Cận cảnh Kia Optima của HLV U23 Việt Nam được tặng

Ngay sau chiến thắng trước Qatar và đi vào lịch sử khi lần đầu lọt vào trận chung kết mang tầm cỡ Châu lục, Công ty ôtô Trường Hải quyết định tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam và tặng riêng chiếc xe Kia Optima mới cho cá nhân HLV U23 Việt Nam là ông Park Hang Seo. Trên thị trường, Kia Optima thuộc phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Toyota Camry và Honda Accord. Xe lần đầu được công bố tại New York Auto Show 2015 với 3 phiên bản động cơ mới. Đây cũng là Optima thế hệ mới sở hữu những điểm nâng cấp khá ngoạn mục ở cả ngoại hình lẫn sức mạnh. Về thiết kế ngoại thất, ngay phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt dạng mũi hỗ đặc trưng của Kia, lưới tản nhiệt dưới cùng các khe hút gió mang phong cách mạnh mẽ. Đèn pha là loại HID tự động thay đổi góc chiếu tích hợp rửa đèn, đèn ban ngày, đèn sương mù LED, đèn hậu kết hợp LED. Với trục cơ sở gia tăng, Optima thế hệ mới có kiểu dáng "trường" hơn khi nhìn từ 2 bên thân. "Mô-tif" thể thao vẫn tiếp tục được Kia áp dụng ở hai bên thân với các tấm ốp "giả" khe hút gió trên vè trước. Một điểm đặc biệt trong thiết kế của xe đó là góc cửa kính ở cột C giao với góc kính sau, tạo cho xe cảm giác về sự liền mạch. So với phần đầu, đuôi xe của Optima được thiết kế hài hòa hơn, mang cá tính và hiện đại với các đèn hậu sử dụng công nghệ LED, cùng với cản sau ốp "giả" các cánh khuếch tán không khí và cặp ống xả kép hình oval. Xe được trang bị sẵn mâm hợp kim 2 tông màu, 5 cánh kép 18 inch, với bề mặt mâm được phay xước kim loại đẹp mắt. So với thế hệ cũ, Kia Optima có kích thước lớn hơn đôi chút, hệ thống khung gầm cũng được cải tiến. Trong khi đó, không gian nội thất của xe được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng với những chi tiết và vật liệu cao cấp, đồng thời có cách bố trí thông minh. Bảng táp-lô của xe có bề mặt lớn và phẳng, đem tới cảm giác rộng rãi hơn. Trên phiên bản 2.4 GT Line cao cấp nhất, chiếc xe còn có các chi tiết ốp kim loại và vô-lăng thể thao vát đáy D-Cut. So với thế hệ trước, các ghế trong xe có đệm cứng mềm khác nhau ở từng khu vực, hỗ trợ thân người sử dụng hiệu quả hơn. Hàng ghế trước của phiên bản cao cấp còn có sưởi/quạt gió; riêng ghế người lái có 2 vị trí nhớ. Nằm trên bảng táp-lô của Optima mới là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng kiêm hiển thị đa thông tin với giao diện gần gũi và độ sắc nét cao, đi kèm với dàn 10 loa Harman/Kardon tích hợp amplifier cao cấp. Những trang bị cao cấp khác của xe gồm cửa sổ trời panorama, gương chống chói, đèn trần LED, rèm che nắng, khóa thông minh khởi động bằng 1 nút bấm... Các kích thước lớn hơn khiến hàng ghế sau của Optima có khoảng không gian cho đầu hành khách tăng 10 mm, chiều rộng tăng 15 mm và khoảng để chân lớn hơn 25 mm. Xe cũng có hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập với tính năng lọc khí ion và cửa gió hàng ghế sau có thể tự điều chỉnh hướng làm mát cùng cường độ gió phù hợp. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Kia Optima thế hệ mới được lắp ráp tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ xăng 4 xi-lanh DOHC nạp khí tự nhiên khác nhau. Trong đó, các phiên bản 2.0l sở hữu dòng động cơ Nu với công suất tối đa 152 mã lực/mô-men xoắn 194 Nm. Phiên bản cao cấp 2.4l GT Line có máy sức mạnh 176 mã lực/228 Nm. Mọi phiên bản động cơ đều đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng và 3 chế độ lái: Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao). Thế hệ mới này cũng đã được Kia chú trọng hơn tới an toàn với việc trang bị sẵn 7 túi khí... Giá bán của mẫu xe sedan Kia Optima vừa được nhà phân phối Kia Thaco công bố mức giá mới từ 749 triệu đồng cho phiên bản 2.0 AT. Trước đó mẫu xe này có giá lên tới 865 triệu đồng. Với mức giá mới vừa được công bố, mẫu xe Kia Optima thậm chí rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Toyota Corolla Altis, Honda Civic,... Video: Cận cảnh Kia Optima tại việt Nam.

