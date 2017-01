Cận cảnh Kawasaki Z900 2017 giá 288 triệu tại VN

Trong khi phân khúc naked bike từ 1000 cc trở lên không ngừng được nâng cấp về cả công nghệ lẫn sức mạnh thì những dòng xe khoảng 800 cc lại không nhận được nhiều sự quan tâm. Với mẫu môtô Kawasaki Z900 hoàn toàn mới, Kawasaki muốn thay đổi "định kiến" đó. Được tạo ra nhằm thay thế cho Z800, Z900 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới đầy hấp dẫn và thể thao theo phong cách streetfighter. Ở phía trước, phần đầu của chiếc xe đã có kiểu dáng cân đối và mềm mại hơn so với Z800 cũ, đồng thời có thêm đèn demi nằm phía trên hốc mặt nạ. Tương tự như Z800, Z900 vẫn được trang bị phuộc USD ở phía trước và hệ thống phanh đĩa kép với heo Nissin 4 piston có ABS. Tuy nhiên, thiết kế mâm của xe đã chuyển từ 3 cánh chữ Y thành 5 cánh. Lốp trước của xe có kích thước 120/70/17. Z900 có bảng đồng hồ mới hình cánh cổng vòm với đồng hồ báo tua có các vạch đèn sáng chỉ báo và một màn hình lớn ở phần trung tâm. So với bảng đồng hồ cũ hoàn toàn điện tử và đầy góc cạnh của Z800, thiết kế mới này kém hấp dẫn hơn. Trên Z900, hãng xe Kawasaki cũng không tái sử dụng bộ khung của dòng naked-bike Z800, thay vào đó là kết cấu khung Trellis bằng thép ống hoàn toàn mới. Với trọng lượng 210,5 kg, Z900 có độ nặng ở mức trung bình. Không chỉ có khung mới, Z900 còn sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC, phun nhiên liệu điện tử được lấy từ Z1000 nhưng có dung tích giảm xuống chỉ còn 948 cc, cùng với trục khuỷu trọng lượng nhẹ và tỉ số truyền ở các cấp số từ 1 tới 5 ngắn hơn. Với các thay đổi này, khối động cơ của Z900 cho công suất tối đa 123,5 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau có lốp Dunlop bản 180/55/17 nhờ xích 525 để hạn chế sự hao hụt công suất. Phuộc sau của Z900 cũng có khả năng điều chỉnh độ nhún. Có đèn hậu LED hình chữ Z phía sau nhưng so với Z800, đèn hậu của Z900 cũng trông không ấn tượng bằng. Xe có chiều cao yên chỉ 794 mm. Chỉ vừa ra mắt chính thức trên Thế giới tại triển lãm EICMA 2016, vào ngày 18/1/2017 tới, lễ ra mắt Kawasaki Z900 sẽ được tổ chức Sài Gòn. Hiện tại, Kawasaki Việt Nam đã công bố giá bán của xe là 288 triệu đồng và bắt đầu nhận đặt hàng.

