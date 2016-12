Cận cảnh Honda Winner 150 mới giá 45 triệu tại VN

Vừa qua, mẫu xe côn tay đầu tiên của Honda được sản xuất tại Việt Nam là Honda Winner 150 đã được bổ sung thêm 3 màu sắc mới là vàng, cam và xanh da trời. Động thái này của Honda Việt Nam được cho là nhằm tăng thêm lựa chọn, giúp lôi kéo thêm khách hàng trẻ đến với Winner sau khi cân nhắc với "ông vua underbone" Yamaha Exciter 150. Với việc bổ sung thêm 3 màu mới, phiên bản thể thao của dòng xe Honda Winner 150 hiện có 5 màu gồm đỏ, trắng, vàng, cam và xanh da trời. Trong khi đó, phiên bản cao cấp của mẫu côn tay 150 phân khối vẫn giữ nguyên 2 màu xanh mờ và đen mờ. Trên 3 phiên bản mới này, Honda đã giữ nguyên thiết kế tem của Winner 150 bản thể thao trước đây, chỉ phối lại màu tem dựa trên màu của từng phiên bản để khiến chiếc xe trông nổi bật và bắt mắt hơn. Bên cạnh màu tem, những mảng thân xe khác nhau của mỗi phiên bản cũng đã được phối lại màu. Trong đó, phiên bản màu vàng chính xác được phối màu vàng-đen, bản màu cam là đen-cam và bản màu xanh da trời là xanh-trắng. Trong số 3 phiên bản mới này, có thể nhận xét rằng phiên bản màu vàng "nổi" nhất nhờ có màu vàng tươi khá "chói". Trong khi đó, phiên bản màu cam có vẻ "ngầu" và "già dặn" nhất. Đặc biệt, phiên bản màu xanh da trời của Winner hiện là một trong những mẫu xe máy có cách phối màu độc đáo nhất đang được bán trên thị trường. Bên cạnh màu mới, cả 3 phiên bản Winner hoàn toàn không có sự khác biệt so với các mẫu cũ. Kiểu dáng của Winner 150 luôn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất đối với những người yêu xe tại Việt Nam khi nhiều người cho rằng Winner có dáng như một chiếc "Wave cao cấp". Nằm phía trước xe là mặt nạ cách điệu hình chữ W và đèn pha LED hiện đại, nhưng chất lượng chiếu sáng không được tốt khi có quầng sáng mờ, không tập trung và tầm chiếu sáng kém. Cặp bánh xe cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trên Winner 150 với thiết kế 6 cánh kép không bị "đụng hàng" với bất kỳ mẫu xe nào trên thị trường. Thiết kế mâm xe của Winner được chia sẻ chung với Honda Sonic 150R và lấy cảm hứng từ các dòng superbike CBR600RR/CBR1000RR của chính Honda. Đi kèm với mâm là cặp lốp IRC với bản rộng 90/80/17 cho bánh trước và 120/70/17 cho bánh sau. Tuy nhiên do có bản mâm phía sau chỉ rộng 2,15 inch nên dù có cỡ lốp sau ngang với Exciter 150 nhưng khi lắp vào Winner, lốp không "nở" to bằng. Winner mang phong cách thể thao với thiết kế nhiều lớp, khung xe và vỏ xe với cấu tạo 3 chiều khí động học. Với kích thước 2.025 x 725 x 1.102 mm, Winner 150 hiện đang là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc underbone côn tay thể thao tại Việt Nam. Sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 167 mm, chiếc xe cũng có thể dễ dàng trèo qua các chướng ngại vật bất ngò khi "phượt" hay leo lên các vỉa hè cao trong thành phố. Không giống như đối thủ Exciter, đèn hậu của Winner cũng được tích hợp chung với đèn xi-nhan phía sau thay vì gắn trên dè sau, khiến chiếc xe trông liền mạch hơn và không thể xảy ra tình trạng gãy xi-nhan khi bị vướng vào các xe khác trong bãi gửi. Đổi lại, do cụm đèn hậu tích hợp xi-nhan nên phần đuôi của Winner không thể vuốt nhọn như Exciter 150, khiến đuôi xe "dẹt" hơn và dẫn tới "phom" khá giống với Honda Wave RSX. Nằm phía sau đầu đèn là bảng đồng hồ với phần lớn diện tích dành cho đồng hồ báo tua cùng với một màn hình LCD nhỏ chỉ báo các thông số. So với đối thủ Exciter 150, đồng hồ này kém hiện đại hơn một chút khi không có khả năng tính mức tiêu thụ nhiên liệu hay vận tốc trung bình trên quãng đường. Những nhược điểm của dòng Winner vẫn tiếp tục có mặt trên phiên bản mới. Bộ yên xe có thiết kế kém tối ưu cho cả người ngồi trước lẫn ngồi sau. Yên phía sau khá nhỏ, hẹp và có đệm mút mỏng. Trong khi đó, phần yên phía trước có thiết kế dốc, khiến những người có chân dài sẽ có cảm giác hơi "gượng" khi chuyển số nếu ngồi ở đầu yên và sẽ bị tụt dần về phía trước nếu ngồi dịch về phía sau. Tiếp theo, vị trí ổ khóa mở yên đã được Honda đặt quá sâu, tới gần chỗ để chân cho người ngồi sau ở bên trái xe, khiến người dùng gặp khó khăn khi tra chìa khóa vào ổ. Cuối cùng, chiếc xe hoàn toàn không có bất kỳ một khoảng không gian trống nào để chứa đồ, khiến ngay cả việc mang theo một chiếc áo mưa nilon cũng khá khó khăn với Winner. Tuy nhiên nhược điểm này có thể khắc phục bằng cách lắp baga giữa cho xe. Tương tự như Honda Sonic 150R ở thị trường Indonesia, Honda Winner 150 cũng được trang bị khối động cơ 150 cc xi-lanh đơn DOHC phun xăng điện tử PGM-FI với hộp số 6 cấp. Trên lý thuyết, động cơ này đạt công suất tối đa 15,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Khi Honda trang bị cho Winner hộp số 6 cấp, hãng đã bố trí 3 cấp số đầu với tỉ số truyền ngắn, giúp xe có "nước đề" rất tốt. Số 1 có tỉ số truyền rất ngắn, khiến người lái phải nhanh chóng chuyển số trước khi máy gắt. 3 số cuối vẫn có độ "vọt" khá tốt khi ngay cả khi ở số 4 hay 5, chỉ cần "bơm" thêm ga, Winner cũng có thể dễ dàng vượt qua những phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình ở trên đường. Tuy nhiên, cảm giác chuyển số của Winner cứng hơn và không được mượt mà bằng, với tiếng số chuyển khá lớn. Một điểm đặc biệt của Winner so với các dòng xe underbone khác ở Việt Nam đó là chiếc xe có khung sườn dạng kép thay vì đơn. Chính bởi điều này nên Winner rất ổn định khi chạy trên đường trường ở tốc độ cao. Cùng với hệ thống giảm xóc ổn định, êm ái và lốp "zin" IRC có chất lượng khá tốt. Winner là một trong những mẫu xe underbone có cảm giác lái tốt nhất hiện nay. 3 màu mới thuộc phiên bản thể thao Winner 150 có giá đề xuất giữ nguyên 45,5 triệu đồng. Tuy nhiên để "kích cầu" chiếc xe, Honda Việt Nam hiện đang tặng đồng hồ Casio G-Shock trị giá 4 triệu đồng cho khách mua xe và từng đại lý cũng hỗ trợ giảm giá cho khách hàng. Điều này khiến Winner trở thành một sự lựa chọn rất hấp dẫn, kể cả khi so với đối thủ Yamaha Exciter 150 nếu bỏ qua yếu tố kiểu dáng.

