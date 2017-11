Cận cảnh Honda Goldwing mới giá 535 triệu đồng

Vào hồi đầu tháng 8/2017, những hình ảnh được lan truyền trên mạng được cho là mẫu xe môtô Honda Goldwing 2018, với thiết kế thể thao và gọn gàng hơn trước. Đến nay mẫu xe được mệnh danh "Vua đường trường" mới này đã chính thức ra mắt tại triển lãm EICMA 2017 tại Ý. Với thiết kế gọn gàng, sắc nét mới Honda Goldwing 2018 - mẫu xe thế hệ thứ 6 này đã được cắt giảm trọng lượng chỉ còn 365 kg, giảm bớt 48 kg so với thế hệ trước. Honda cho biết với thiết kế mới đầy tính khí động học giúp cho hãng xe Nhật dù trang bị cho thế hệ mới bình xăng nhỏ hơn nhưng không làm giảm phạm vi hoạt động của xe. Honda Goldwing 2018 được trang bị kính chắn gió cỡ lớn. Bên cạnh đó, thay vì hướng gió vòng qua đầu người lái, kiểu dáng khí động học của Goldwing mới dẫn luồng gió qua các hốc trên thân xe, giúp người điều khiển được đón gió mát hơn và giảm hệ số cản khí động học của xe. Đối mặt với người lái là bảng đồng hồ tương tự xe hơi, có trung tâm là hệ thống thông tin giải trí màn hình màu 7 inch. Trên màn hình này của xe cũng hỗ trợ đầy đủ các kết nối thiết bị cầm tay như Bluetooth, USB và Apple Carplay. Thêm vào đó là tính năng sưởi tay lái, ghế trước và sau có những cài đặt riêng cùng hệ thống định vị tương tự phiên bản cũ. Bình xăng của Goldwing chỉ còn 21 lít, giảm 4 lít so với trước đây, tổng thể tích các hộp chứa đồ của xe cũng giảm xuống. Do tiết kiệm nhiên liệu hơn nên sau mỗi lần đổ đầy bình xăng, tầm hoạt động của Goldwing vẫn bằng thế hệ trước. Hộp đồ sau lưng hành khách vẫn có thể chứa được 2 mũ bảo hiểm cả đầu. Tổng thể tích các hộp chứa đồ của xe là 110 lít. Bướm ga điện tử mới giúp xe có độ phản hồi ga nhanh, mượt kèm hệ thống ngắt dừng động cơ tạm thời sau 3 giây. 4 chế độ lái của xe bao gồm: tour, sport, economy và rain. Một số các trang bị điện tử khác như hệ thống kiểm soát lực kéo traction control, hệ thống hỗ trở khởi động ngang dốc hill start control (HSC) và kiểm soát hành trình cruise control... Goldwing phiên bản 2018 vẫn sử dụng động cơ 6 xi-lanh nằm ngang, dung tích 1.833cc, nhưng phần còn lại của động cơ đã được thiết kế lại hoàn toàn với thay đổi lớn nhất là hệ thống xú páp kép 4 van/xi-lanh. Không chỉ có công suất tối đa lên tới 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 169Nm, động cơ này còn nhỏ hơn và nhẹ hơn tới 6,2kg so với thế hệ trước. Honda cũng rất chú trọng tới các công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn trên Goldwing thế hệ mới. Không chỉ có ABS với phanh trước sử dụng đĩa kép 320mm với 6 piston mỗi bên, trong khi phanh sau đường kính 316mm cũng có 3 piston. Đặc biệt trong trường hợp xảy ra va chạm, Honda Goldwing 2018 sẽ có túi khí bảo vệ người lái một cách an toàn. "Vua đường trường" Honda Goldwing 2018 sẽ được bán ra với tổng cộng 3 cấu hình: bản thường không có thùng phía sau hành khách, Goldwing Tour có thêm thùng với khả năng tháo rời và Goldwing Tour DCT "full option" với hộp số ly hợp kép và túi khí. Xe có giá từ 23.500 USD (khoảng 533 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 26.700 USD (tương đương khoảng 606 triệu đồng) cho bản Tour cao cấp.

