Cận cảnh Honda Future 2018 giá 31 triệu đồng tại Việt Nam

Ngày 26/4/2018 tại Hà Nội, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức ra mắt phiên bản 2018 của mẫu xe số truyền thống Future. So với phiên bản cũ, Honda Future 2018 mới sở hữu nhiều chi tiết nâng cấp bên ngoài, cải tiến tiện ích và nâng cao hiệu quả sử dụng của động cơ 125cc. Future Fi được nhà phân phối và lắp ráp Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1999, là mẫu xe số đắt nhất của liên doanh Nhật Bản. Sản phẩm này được nâng cấp vào giữa năm 2014. Đến cuối năm 2016, Honda Future tiếp tục cải tiến cho ra phiên bản 2017 và loại bỏ hẳn phiên bản sử dụng chế hòa khí. Là một mẫu xe số cơ bản với thiết kế cao cấp, Honda Future FI 125cc mới được tinh chỉnh toàn diện đến từng chi tiết về mặt ngoại quan. Điểm nhấn nổi bật là những đường cong dọc thân xe cùng thiết kế liền khối mạnh mẽ. So với phiên bản cũ, kích thước của Honda Future FI hoàn toàn mới không thay đổi mà chủ yếu nâng cấp. Phần đầu của mẫu xe Honda Future phiên bản 2018 này, nó đã được cải tiến mạnh mẽ cụm đèn pha chiếu sáng từ dạng Halogen sang kiểu LED. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ người dùng có thể dễ dàng nhận ra phần đầu ủa chiếc xe số này mang hơi hướng của mẫu xe ga Honda SHi. Hình dạng đèn với thiết kế nổi bật, là đặc trưng giúp Future FI 125cc mới dễ dàng được nhận diện từ xa. Không chỉ có vậy, hệ thống này còn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng hàng ngày như: cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy hơn, an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và tuổi thọ bóng dài hơn Halogen. Ngoài ra, mặt đồng hồ mới với thiết kế cao cấp cũng là điểm nhấn giúp Future FI 125cc mới khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác. Mặt đồng hồ mới với những thông số được sắp xếp khoa học, trải rộng theo hình vòm làm nổi bật vẻ cao cấp trong thiết kế tổng thể, đồng thời giúp người lái dễ dàng quan sát. Các nút bấm điều khiển trên tay lái của xe không thay đổi so với những mẫu xe máy mới của Honda hiện nay. Ngoài ổ khóa của xe cũng được thiết kế hiện đại đa năng "4 trong 1" dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Xe vẫn được trang bị bình xăng phía dưới yên, hộc đựng đồ cũng được điều chỉnh lại lớn hơn để tối ưu hóa khả năng chứa đồ và thân thiện hơn với người sử dụng, mang lại sự tiện nghi tối đa trên mọi hành trình. Xe có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.932 x 711 x 1.092 (mm), độ cao yên xe 758 mm và ình xăng có dung tích lên tới 4,6 lít. Hệ thống đèn chiếu sáng phía sau của xe được thiết kế nguyên cụm với bóng chiếu sáng led. Honda Future 2018 sở hữu phuộc trước dạng ống lồng, phuộc sau lò xo trụ. Vành xe với kích thước 17 inch, trang bị an toàn với phanh đĩa cho cả hai phiên bản với vành nan hoa hoặc vành đúc. Phanh sau dạng đùm. Ngoài một số chi tiết được nâng cấp, thân xe cũng được trang bị thêm dải mầu bắt mắt hơn cùng bộ tem mới đơn giản nhưng mạnh mẽ và cá tính. Về sức mạnh, Honda Việt Nam tự tin khi cho biết quãng đường xe đi được tăng thêm từ 3 đến 4 km so với thế hệ trước đây. Cụ thể, mẫu xe số này vẫn sử dụng động cơ 125cc truyền thống của Honda với Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Đáng chú ý, ở Future Fi 125cc mới, thiết kế lọc gió thay đổi và sự cải tiến của động cơ 125cc giúp khả năng tăng tốc được cải thiện đáng kể.Future Fi phiên bản 2018 sẽ có mặt tại các đại lý Honda kể từ ngày 5/9/2018, phiên bản vành nan hoa có giá 30,19 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị phanh đĩa và vành đúc sẽ có giá 31,19 triệu đồng. Xe được áp dụng chế độ bảo hành mới 3 năm hoặc 30.000 km. Được biết, trong năm 2017 vừa qua doanh số của mẫu xe số Honda Future là 136.000 xe, chiếm 16% trong phân khúc xe số trên thị trường và hãng xe máy đình đám Nhật Bản đặt mục tiêu vượt mức này trong năm 2018. Tại thị trường xe máy Việt Nam, đối thủ của Honda Future sẽ là Yamaha Jupiter. Video: Honda Future FI 125cc hoàn toàn mới chính thức ra mắt.

