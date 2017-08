Cận cảnh Honda Dream II biển "tứ quý 9" tại Hà Nội

Là một dòng xe ra đời từ lâu và có vị trí đặc biệt đối với người dân Việt Nam, tới nay dòng xe số phổ thông Honda Dream II Thái Lan vẫn tiếp tục được rất nhiều người ưa chuộng. Do những chiếc Dream II đã bị dừng sản xuất tại Thái từ khoảng cuối thập niên 90 nên người đam mê dòng xe này thường chọn cách "giật mới" - phục chế lại bằng các phụ tùng mới nguyên bản. Đặc biệt, những chiếc Honda Dream biển khủng luôn được người chơi săn lùng để "giật mới". Tìm kiếm được một chiếc Dream sản xuất khoảng năm 97 với biển số tứ quý cực đẹp, một người đam mê Dream II tại Hà Nội đã "dọn" lại chiếc xe với những phụ tùng "chuẩn" để khiến chiếc xe có vẻ ngoài như vừa rời nhà máy Honda. Để có thể phục chế xe về như "đập thùng", những phụ tùng mới tinh, "xé nilon" hoặc đã qua sử dụng nhưng còn mới đã được người chơi săn lùng cho "xế cưng". Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc tìm mua được những phụ tùng chuẩn của Dream II Thái Lan, không phải là hàng sản xuất lại là việc không đơn giản do dòng xe này đã bị dừng sản xuất từ lâu. Độ "giả zin" của chiếc xe được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn như giỏ trước màu đen có được bằng cách nhúng nhựa bảo vệ thay vì sơn vẫn còn nguyên tem dầu dán chữ Honda phía trước. Một số chi tiết khác như moay-ơ, vỏ phuộc... đã được sơn lại theo đúng mã màu nguyên bản để phục chế lại như mới. Ở phía trên tay lái, mặt đồng hồ với phần sơn bạc ở phía dưới được thay mới chuẩn hàng Thái. Hai bên cùm công tắc của xe cùng cặp gương chiếu hậu cũng hoàn toàn là loại mới. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của Dream có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, với dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp côn tự động. Ngoại trừ một số vết xước nhỏ trên bưởng côn do quá trình sử dụng, phần động cơ của xe đã được phục chế lại như mới ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Phần "đầu bò" - đầu xi-lanh cùng gầm xe ánh nhôm hợp kim đã cho thấy điều đó. Yên xe vẫn còn giữ "phom" đầy đặn do mút cao su không bị lão hóa và phần khung yên bằng sắt chắc chắn. Một chiếc yên nguyên bản như thế này cũng có thể được dân chơi bán trao tay với nhau với giá trung bình khoảng 1 triệu đồng. Được sản xuất vào khoảng năm 1997, bộ tem dán của chiếc xe là loại "tem lửa". Trước đó, dòng Dream II đời "3 cục" vào khoảng năm 1993 trở về trước thường có tem hồng. Sau đó, vào khoảng những năm 95, những chiếc Dream Thái "tem lửa" nhập nguyên chiếc bắt đầu thay thế cho Dream "tem hồng" và tiếp tục được người dân Việt Nam ưa chuộng. Điểm ấn tượng nhất của chiếc xe là biển số 29-H7 9999 tứ quý cực đẹp. Để "giật mới" một chiếc Dream Thái, người chơi thường phải tốn khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên những chiếc Dream biển số đẹp như số cặp hay tứ quý thường chỉ có thể tính bằng độ "máu" của người mua. Cây pô mang mã 2543 theo năm phật lịch Thái Lan của xe cũng như mới, nhưng không đúng đời xe. Ngoài pô 2543 trên những chiếc Dream "đời cuối", Honda còn sử dụng loại pô mã 1985 cho các đời xe cũ hơn, từ năm 1985 tới khoảng 1998. Theo những dân chơi Dream lâu năm, loại pô 1985 cho tiếng nổ nhỏ nhưng tiếng hồi ấm hơn, trong khi pô 2543 to và đanh hơn. Dream II biển tứ quý 9 dựng bên cạnh chiếc Dream nổi tiếng trong giới chơi xe tại Hà Nội mới chỉ đi được 110 km, được một vị tướng bán lại cho một người sưu tập tại Hà Nội với giá khoảng 200 triệu đồng.

