Cận cảnh Honda Cub 50 FI mới giá hơn 80 triệu tại VN

Được nhập khẩu không chính hãng từ Nhật Bản về Việt Nam, đây là mẫu Honda Super Cub 50 (hay còn gọi với cái tên mới Honda Little Cub) phiên bản đặc biệt. Chiếc xe sở hữu màu xanh đẹp mắt và được sản xuất giới hạn dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Honda Cub bản đặc biệt này được thiết kế dựa theo nguyên mẫu của dòng xe Little Cub 50 từng đình đám một thời tại nhiều thị trường Châu Á, đây là model mà hãng xe Honda Nhật Bản sản xuất cho thị trường nội địa nhưng được người chơi xe đặt về Việt Nam. Phần đầu xe với đèn pha và đèn báo rẽ bo tròn, kiểu thiết kế đặc trưng của những dòng xe Super Cub thập niên 70 đến đầu 80. Dàn đèn trước kết hợp với ghi đông cong của dòng Super Cub 50 huyền thoại thế hệ đầu tiên. Mặt nạ của xe không quá cầu kỳ, nó được làm bằng tấm kim loại với dòng chữ Honda in nổi. Cùng với đó là dòng chữ Nhật, đánh dấu phiên bản dành cho thị trường nổi tiếng với thương hiệu xe này. Đồng hồ công tơ mét của xe hiển thị đầy đủ các chức năng cơ bản như vận tốc, km hành trình, đèn báo số, xi-nhan,... nhưng không có dung lượng mà chỉ bằng đèn báo nháy mỗi khi hết nhiên liệu hay quá tốc độ (giống như đèn tốc độ của mẫu xe Cub đời 81 kim vàng giọt lệ). Tay lái thiết kế không thay đổi so với mẫu những mẫu xe Cub đời cũ, phía tay trái chỉ có còi báo và chế độ pha/cốt của đèn pha. Riêng tay lái bên phải được bố trí nút điều khiển đèn báo rẽ và đặc biệt thêm nút đề khởi động xe. Xe sở hữu yếm nhựa mềm màu trắng, khá giống với những mẫu xe Cub sản xuất những năm 81, trên yếm xe có dán logo PGM Fi 4- biểu tượng của cỗ máy phun xăng điện tử đời mới của Honda. Ổ khoá điện của xe được thiết kế bên tay trái với chức năng đơn giản mở khoá điện. Phía góc bên phải, sát với giám sóc trước là khoá cổ xe - không khác gì so với những mẫu xe Cub đời cũ trước đây. Là phiên bản Honda Cub 50 đặc biệt, yên xe được thiết kế dạng yên rời với yên cho người điều khiển màu đỏ trắng khá màu mè, cá tính. Yên sau bằng kim loại khá chắc chắn, được thiết kế nhiều khoảng trống và khe để tiện cho việc buộc dây, chở hàng. Nhiều người dùng có thể bố trí thêm đệm cho người ngồi sau êm ái và thoải mái hơn. Kích thước tổng thể của Honda Cub 50 bao gồm; 1.775 mm dài, 660 mm rộng, 960 mm cao. Chiều cao yên xe tính từ mặt đất 705 mm. Trọng lượng chỉ ở mức 81 kg (khá nhẹ nhàng cho cả người già và trẻ có thể sử dụng). Phần đèn hậu và xi-nhan sau cũng được thiết kế trung thành với nguyên mẫu của các "đàn anh" đi trước với xi nhan tròn, đen hậu chữ nhật. Giảm sóc trước và sau của xe được trang bị dạng ống lồng và lò xo trụ. Nó gần như không có gì thay đổi nhiều mặc dù là phiên bản mới nhất hiện nay được Honda làm mới lại. Ống xả được thiết kế đơn giản giảm tiếng ồn với lớp mạ crom bóng sáng, bên cạnh đó nó còn một ốp chống nóng bên ngoài cũng mạ crom. Đồng hồ báo xăng đặt dưới yên với kim chỉ xăng quen thuộc, đơn giản. Được biết, Honda sử dụng động cơ phun xăng điện tử tiên tiến cho mẫu xe này, nên mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm - chỉ 0,8 lít/100 km. Vành xe được trang bị dạng nan với kích thước trước, sau đều là 14 inch. Trang bị an toàn trên Cub 50 cho phanh trước dau đều là dạng tang trống. Mang bóng dáng của chiếc Super Cub huyền thoại, nhưng Honda Cub 50 phiên bản mới này vẫn được trang bị động cơ 50 phân khối. Nó chỉ khác hơn so với những người anh em của mình là thêm bộ đề và hệ thống phun xăng điện tử hiện đại. Công suất của xe là 3,4 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 3,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ 4 thì làm mát bằng gió, đi kèm hộp số 4 cấp. Honda Cub 50 bản đặc biệt màu xanh sản xuất có giới hạn với giá bán khi về Việt Nam tại các đại lý tư nhân lên đến hơn 80 triệu đồng, riêng phiên bản thường của mẫu xe này có giá thấp hơn khoảng hơn 70 triệu đồng.

Được nhập khẩu không chính hãng từ Nhật Bản về Việt Nam, đây là mẫu Honda Super Cub 50 (hay còn gọi với cái tên mới Honda Little Cub) phiên bản đặc biệt. Chiếc xe sở hữu màu xanh đẹp mắt và được sản xuất giới hạn dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Honda Cub bản đặc biệt này được thiết kế dựa theo nguyên mẫu của dòng xe Little Cub 50 từng đình đám một thời tại nhiều thị trường Châu Á, đây là model mà hãng xe Honda Nhật Bản sản xuất cho thị trường nội địa nhưng được người chơi xe đặt về Việt Nam. Phần đầu xe với đèn pha và đèn báo rẽ bo tròn, kiểu thiết kế đặc trưng của những dòng xe Super Cub thập niên 70 đến đầu 80. Dàn đèn trước kết hợp với ghi đông cong của dòng Super Cub 50 huyền thoại thế hệ đầu tiên. Mặt nạ của xe không quá cầu kỳ, nó được làm bằng tấm kim loại với dòng chữ Honda in nổi. Cùng với đó là dòng chữ Nhật, đánh dấu phiên bản dành cho thị trường nổi tiếng với thương hiệu xe này. Đồng hồ công tơ mét của xe hiển thị đầy đủ các chức năng cơ bản như vận tốc, km hành trình, đèn báo số, xi-nhan,... nhưng không có dung lượng mà chỉ bằng đèn báo nháy mỗi khi hết nhiên liệu hay quá tốc độ (giống như đèn tốc độ của mẫu xe Cub đời 81 kim vàng giọt lệ). Tay lái thiết kế không thay đổi so với mẫu những mẫu xe Cub đời cũ, phía tay trái chỉ có còi báo và chế độ pha/cốt của đèn pha. Riêng tay lái bên phải được bố trí nút điều khiển đèn báo rẽ và đặc biệt thêm nút đề khởi động xe. Xe sở hữu yếm nhựa mềm màu trắng, khá giống với những mẫu xe Cub sản xuất những năm 81, trên yếm xe có dán logo PGM Fi 4- biểu tượng của cỗ máy phun xăng điện tử đời mới của Honda. Ổ khoá điện của xe được thiết kế bên tay trái với chức năng đơn giản mở khoá điện. Phía góc bên phải, sát với giám sóc trước là khoá cổ xe - không khác gì so với những mẫu xe Cub đời cũ trước đây. Là phiên bản Honda Cub 50 đặc biệt, yên xe được thiết kế dạng yên rời với yên cho người điều khiển màu đỏ trắng khá màu mè, cá tính. Yên sau bằng kim loại khá chắc chắn, được thiết kế nhiều khoảng trống và khe để tiện cho việc buộc dây, chở hàng. Nhiều người dùng có thể bố trí thêm đệm cho người ngồi sau êm ái và thoải mái hơn. Kích thước tổng thể của Honda Cub 50 bao gồm; 1.775 mm dài, 660 mm rộng, 960 mm cao. Chiều cao yên xe tính từ mặt đất 705 mm. Trọng lượng chỉ ở mức 81 kg (khá nhẹ nhàng cho cả người già và trẻ có thể sử dụng). Phần đèn hậu và xi-nhan sau cũng được thiết kế trung thành với nguyên mẫu của các "đàn anh" đi trước với xi nhan tròn, đen hậu chữ nhật. Giảm sóc trước và sau của xe được trang bị dạng ống lồng và lò xo trụ. Nó gần như không có gì thay đổi nhiều mặc dù là phiên bản mới nhất hiện nay được Honda làm mới lại. Ống xả được thiết kế đơn giản giảm tiếng ồn với lớp mạ crom bóng sáng, bên cạnh đó nó còn một ốp chống nóng bên ngoài cũng mạ crom. Đồng hồ báo xăng đặt dưới yên với kim chỉ xăng quen thuộc, đơn giản. Được biết, Honda sử dụng động cơ phun xăng điện tử tiên tiến cho mẫu xe này, nên mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm - chỉ 0,8 lít/100 km. Vành xe được trang bị dạng nan với kích thước trước, sau đều là 14 inch. Trang bị an toàn trên Cub 50 cho phanh trước dau đều là dạng tang trống. Mang bóng dáng của chiếc Super Cub huyền thoại, nhưng Honda Cub 50 phiên bản mới này vẫn được trang bị động cơ 50 phân khối. Nó chỉ khác hơn so với những người anh em của mình là thêm bộ đề và hệ thống phun xăng điện tử hiện đại. Công suất của xe là 3,4 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 3,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ 4 thì làm mát bằng gió, đi kèm hộp số 4 cấp. Honda Cub 50 bản đặc biệt màu xanh sản xuất có giới hạn với giá bán khi về Việt Nam tại các đại lý tư nhân lên đến hơn 80 triệu đồng, riêng phiên bản thường của mẫu xe này có giá thấp hơn khoảng hơn 70 triệu đồng.