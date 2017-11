Cận cảnh Honda CR-V 7 chỗ giá hơn 1 tỷ tại Việt Nam

Honda CR-V 7 chỗ 2017 hoàn toàn mới là mẫu xe đang được các khách hàng Việt Nam rất quan tâm và mong chờ. Hôm nay ngày 13/11, Honda ôtô Việt Nam đã chính thức ra mắt Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới và sẽ chính thức bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ phía người tiêu dùng. Thế hệ thứ 5 của Honda CR-V từng được giới thiệu tại Thái Lan hồi tháng 3 năm nay với 3 tùy chọn phiên bản gồm L, G và E.. Điểm đáng chú ý là phiên bản thế hệ thứ 5 này sẽ có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, điều khiến nhiều người tiêu dùng Việt háo hức chờ đợi hơn so với bản 5 chỗ hiện nay. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe Honda CR-V 2017 phiên bản 7 chỗ sắp ra mắt tại Việt Nam có diện mạo tổng thể gần như giống hệt xe từng ra mắt tại thị trường Thái Lan, Indonesia... So với phiên bản cũ, kích thước của CR-V 2018 tăng thêm đáng kể. Chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.587 x 1.854 x 1.666 mm. Trục cơ sở ở mức 2.659 mm. Thiết kế bên ngoài của CR-V phiên bản 7 chỗ hoàn toàn mới thay đổi đáng kể. Cụm đèn pha, đèn sương mù, cản trước thiết kế lại hoàn toàn. Đuôi xe phong cách mới. Đuôi xe thay đổi hoàn toàn phong cách so với thế hệ cũ, cụm đèn chiếu hậu hình đôi cánh. Toàn bộ hệ thống đèn của CR-V 2017 đều dùng bóng LED trên phiên bản L và G. Ngoài ra, Honda CR-V 2017 bản 7 chỗ ngồi cũng có chắn bùn phồng lên, đường viền cửa sổ hất lên ở cột D. Xe được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch với 6 chấu hình tua-bin và sơn 2 màu, kết hợp cùng lốp 235/60 R18. Trong khi đó, bản trang bị thấp của Honda CR-V 2017 sẽ chỉ đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch và lốp 235/65 R17.

CR-V phiên bản 7 chỗ 2017 phát triển dựa trên platform của "người anh em" Honda Civic, giúp chiều dài tăng 30mm, chiều dài cơ sở tăng 40mm, cao và rộng hơn 35mm so với thế hệ cũ. Điều này mang đến một không gian rộng rãi hơn, dung tích khoang chứa đồ phía sau tăng thêm 56 lít. Mặc dù có 7 chỗ ngồi nhưng chiều dài của CR-V 2017 tại Việt Nam sẽ không dài hơn phiên bản Mỹ. Phần đuôi xe cũng được Honda trang bị cụm đèn hậu dạng LED hình chữ L lạ mắt, đèn LED ban ngày dưới gầm. Ngoài ra, đuôi xe còn thêm điểm nhấn thanh ngang tích hợp logo Honda. Bên trong, kiến trúc tổng thể của khoang cabin vẫn giữ phong cách quen thuộc trên phiên bản Mỹ nhưng được sắp xếp lại một số chi tiết. Cụm đồng hồ đo tốc độ điện tử có thiết kế giống Civic, vô lăng 3 chấu thể thao, đặc biệt là khu vực cần số của phiên bản cao cấp sử dụng hoàn toàn bằng nút bấm chứ không dùng cần số như các mẫu xe truyền thống. Thay đổi lớn nhất bên trong nội thất chính là việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3. Việc xuất hiện thêm một hàng ghế khiến Honda phải tinh chỉnh lại cách sắp xếp vị trí hàng ghế thứ 2, theo đó hàng ghế này có thể trượt lên xuống, gập linh hoạt để tạo lối đi cho người ra vào hàng ghế thứ 3. Hàng ghế thứ 2 và 3 của Honda CR-V 2017 thế hệ thứ 5 này cũng có thể ngửa ra phía trước, sau tùy ý. Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 còn có thể trượt lên trước hoặc về sau và gập xuống để tạo lối đi cho hành khách. Đặc biệt so với phiên bản 5 chỗ thì hàng ghế thứ 2 còn có độ ngã lưng sâu hơn. Tương tự như phiên bản được ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái, Honda CR-V 2017 tại Việt Nam cũng có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2. Trong khi đó, hàng ghế thứ 3 có cửa gió điều hòa trên trần. Chi tiết này cho thấy CR-V 7 chỗ có 2 giàn lạnh riêng biệt, đây là một ưu thế manh hơn so với các đối thủ như Nissan X-Trail hay Mitsubishi Outlander. Về trang bị, Honda CR-V 7 chỗ đi kèm vô lăng đa chức năng, màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa cùng phanh đỗ xe điện tử. Ngoài ra phải kể đến cửa cốp chỉnh điện rảnh tay phía sau. Chiều cao của cửa cốp sau cũng có thể điều chỉnh khi cần. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Honda CR-V thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo vận hành mạnh mẽ, vượt trội với công suất cực đại 188hp/5600rpm tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước. Nâng cấp động cơ, gia tăng tiện ích, thay đổi thiết kế, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được trang bị các tính năng tiên tiến khác như: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor), Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, Chế độ giữ phanh tự động, Cốp điện tự động và Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA). Mẫu crossover này sẽ được bán tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ tháng 1/2018, với 5 tùy chọn màu sắc. Hiện hãng xe Honda vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho các phiên bản nhưng chắc chắn không quá 1,1 tỷ đồng.

