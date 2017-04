Cận cảnh Honda Civic Si bản thể thao giá chỉ 560 triệu

Tại triển lãm Los Angeles diễn ra vào tháng 11/2016, phiên bản Civic thế hệ thứ 10 thể thao giá rẻ với tên gọi Honda Civic Si đã lần đầu xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm. Tại triển lãm New York sắp diễn ra, Civic Si phiên bản thương mại sẽ chính thức ra mắt công chúng với thiết kế gần như không thay đổi so với bản thử nghiệm vào năm ngoái. Sẽ được bán với cả phiên bản sedan và coupe, cả 2 kiểu thân xe của Civic Si sẽ có thiết kế khác biệt nhẹ so với những chiếc Civic thế hệ thứ 10 bình thường. Trong đó nổi bật nhất phải kể tới cản trước với thiết kế thể thao góc cạnh hơn, các khe hút gió lớn hơn cùng lưới tản nhiệt gắn logo Si và sơn đen bóng. Ở hai bên thân xe, Civic Si sở hữu bộ mâm 18 inch 5 cánh kép 2 tông màu với thiết kế đẹp mắt hơn. Bao xung quanh bộ mâm là lốp 235/40 R18 thể thao, trong khi ở phía sau bánh trước là hệ thống phanh đĩa với đường kính lên tới 12,3 inch. Ở phía sau, cả Civic Si bản sedan lẫn coupe đều chia sẻ chung cản hậu theo phong cách thể thao với ống xả đặt chính giữa. Tuy nhiên phiên bản Civic Si Coupe sẽ có cánh đuôi gắn phía sau lớn hơn và cặp đèn hậu nối liền với nhau bởi đèn phanh LED. Mở các cánh cửa ra, nội thất của Civic Si cũng được trang bị đầy đủ các tiện nghi như phiên bản thường như điều hòa không khí 2 vùng tự động, hàng ghế trước có sưởi, gạt mưa tự động. Ngoài ra xe còn có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch cảm ứng cùng kết nối Apple Carplay/Android Auti, radio HD, dịch vụ nhạc Pandora và dàn âm thanh 10 loa 450 watt. Thay đổi dễ nhận ra nhất của Civic Si bên trong nội thất đó là cặp ghế ngồi trước thể thao với các đường chỉ đỏ tương phản cùng bệ cần số bọc da và tay nắm sô bằng nhôm. Khó nhận ra hơn một chút là các đường chỉ đỏ tương phản thêu trên ốp cửa, vô-lăng và bộ pedal thể thao bằng nhôm với vân nổi chống trượt chân. Vẫn sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng VTEC Turbo với công nghệ cam biến thiên kép và hệ thống phun nhiên liệu điện tử, nhưng Civic Si mới có công suất được nâng lên thành 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Thay vì hộp số tự động vô cấp CVT, xe sẽ có hộp số sàn tiêu chuẩn 6 cấp. So với phiên bản thường, cảm giác lái của xe được cải thiện nhờ khóa vi sai cầu trước, hệ thống treo thể thao với giảm xóc cứng hơn cùng tay đòn và các gối đệm cứng được lấy từ phiên bản Type-R cao cấp nhất, hệ thống lái thật và nhạy hơn cùng các thanh ổn định trước/sau lần lượt cứng hơn 30 và 60%. Sau khi "trình làng" tại triển lãm New York, cả 2 kiểu thân xe của Civic Si Coupe sẽ được bán ra vào tháng sau tại Mỹ với giá nằm trong khoảng trên dưới 25.000 USD (tương đương 566 triệu đồng).

