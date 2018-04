Cận cảnh Honda CB1100 EX 2018 giá 520 triệu tại Sài Gòn

Hiện tại ở Việt Nam, Honda CB1100 là một dòng xe khá được ưa chuộng, đã xuất hiện ở cả 2 phiên bản CB1100 và CB1100EX bởi một số đại lý nhập khẩu tư nhân. Mẫu xe Honda CB1100 EX bản 2018 nâng cấp mới này không có gì thay đổi so với trước, nó vẫn được coi là "hậu duệ" trực tiếp của huyền thoại Honda CB750 Four năm xưa. Được thiết kế với phong cách cố điển pha trộn hiện đại, Honda CB1100 EX 2018 có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước với kích thước tổng thể là 2.195 x 0.835 x 1.130 (mm). Nó dễ dàng cuốn hút các tín đồ mê xe môtô hoài cổ đang có xu hướng thịnh hành trở lại. Là bản nâng cấp mới cho 2018, có thể thấy các chi tiết xe so với đời cũ cách đây 1 năm gần như không đổi mà chỉ được nâng cấp lên. Cụ thể phần đầu xe đơn giản với đèn pha tròn có kích thước lớn, chóa đèn cùng xi nhan dạng full led đi kèm các chi tiết mạ crom sáng bóng nổi bật. Bảng đồng hồ của chiếc xe cũng được giữ nguyên thiết kế của một mẫu xe CB750f cổ điển với 2 đồng hồ báo tua/báo tốc nằm đối xứng. Tuy nhiên ở giữa chúng nay là một màn hình hiển thị đa thông tin nhỏ, có khả năng chuyển qua lại các chế độ hiển thị nhờ 2 nút bấm bên dưới. Các nút điều khiển, khóa điện dạng chìa... không thay đổi. Bộ yên của CB1100 EX có thiết kế dày dặn với các đường sọc nổi cổ điển đem tới cảm giác thoải mái khi đi đường xa. Hai bên thân xe của phiên bản đặc biệt này khác biệt so với trước là trang bị ốp màu bạc, bộ khung xe màu đen kèm tem chữ nổi CB1100 mạ crom sang trọng. Dè trước, sau của xe mạ sáng bóng gắn phía trên là đèn hậu với thiết kế cổ điển và tích hợp pát biển số. Các đèn xi-nhan được đặt hai bên tay xách của xe - toàn bộ cụm đèn hậu đều dạng full led. Xe được trang bị ống xả kép đối xứng, đưa khí thải ừng cặp xi-lanh ra hai bên thân xe. Sự khác biệt giữa phiên bản Honda CB1100EX trong bài viết này và "người anh em" CB1100RS đó là phiên bản EX sử dụng bánh căm hoài cổ, trong khi bản RS dùng vành đúc đa chấu hiện đại hơn. Là một mẫu xe mới, hệ thống phanh của xe gồm 2 đĩa phía trước, heo Tokico 2 pis mỗi bên và có trang bị chống bó cứng ABS tiêu chuẩn. Bánh sau của CB1100RS có đường kính 18 inch, cùng trang bị an toàn là phanh đĩa đơn với heo Nissin 1 piston kèm hệ thống ABS, hệ thống giảm sóc phía sau của thương hiệu Showa có thể điều chỉnh... Xe có trọng lượng 255kg, đi kèm bình xăng dung tích 16 lít. Chiều cao yên xe của Honda CB1100RS đời 2018 mới là 785 mm, khá phù hợp với thể hình của người dùng Châu Á. Ngoài ra, so với phiên bản cũ nó cũng sở hữu ngoại hình được trau truốt hơn với những hình khối bo tròn đẹp mắt và cách phối màu khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Honda CB1100 EX 2018 được trang bị khối động cơ DOHC 4 xilanh thẳng hàng, dung tích 1140cc, xe đạt công suất 89 mã lực tại vòng tua 7500 rpm, mô-men xoắn 91Nm @ 5,500rpm. Hộp số 6 cấp, tỉ số nén 9.5:1. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe tham khảo là 25,1 km/lít xăng. Mẫu xe môtô phân khối lớn phong cách hoài cổ - Honda CB1100 EX 2018 vừa được một cửa hàng bán môtô nhập khẩu tại TP HCM đem từ Nhật về Việt Nam. Mẫu xe này hiện đang được treo giá khoảng dưới 520 triệu đồng (mức giá của xe đã gồm VAT, phí trước bạ và ra biển số). Video: Cận cảnh Honda CB1100 EX 2018.

