Cận cảnh Ford Focus 2019 thế hệ mới giá 578 triệu đồng

Hãng ôtô Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Ford Focus 2019 thế hệ mới dành cho khách hàng toàn cầu, với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất đi kèm nhiều tiện nghi và không gian rộng rãi hơn, trải nghiệm thú vị hơn. Ford Focus 2019 hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe, được thiết kế thể thao trẻ trung hơn. Ford Focus mới được sản xuất với nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn gồm sedan, wagon và hatchback. Ngoài ra, Ford còn xác nhận sẽ giới thiệu thêm những cấu hình khác như ST-Line, Vignale hay Titanium tùy thuộc vào thị trường bán ra. Về thiết kế, xe đổi mới thiết kế mới từ trong ra ngoài theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu Focus 2019 nổi bật với đèn pha LED trên các phiên bản cao cấp, đèn pha tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày đẹp mắt có thiết kế khác nhau trên từng phiên bản, đèn pha tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu. Focus mới sử dụng mâm kích thước 16 inch tiêu chuẩn, mâm 17 inch và 18 inch trên một số phiên bản cao cấp. Focus 2019 có các phiên bản gồm: Vignale, ST-Line, Active và Titanium với 3 lựa chọn màu ngoại thất. Về khung gầm, Focus mới sử dụng nền tảng khung gầm C2 mới cho Focus 2019, khung gầm mới này giúp cải thiện không gian nội thất, cải thiện khả năng khí động học, giảm tiêu hạo nhiên liệu và tăng độ an toàn. Với bộ khung gầm C2 mới, Ford Focus 2019 thế hệ mới tăng chiều dài cơ sở lên 53 mm nhờ đó mở rộng không gian hàng ghế trong, độ cứng vững chống xoắn khung thân tăng 20% so với Focus thế hệ trước. Xe còn được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với hệ thống thông tin-giải trí SYNC 3, trang bị điện thoại sạc không dây, tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa 675 W. Các công nghệ an toàn khác trên Focus 2019 có thể kể đến như: hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Park Assist thế hệ mới, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, camera góc rộng phía sau, hệ thống tự đánh lái tránh chướng ngại vật Evasive Steering Assist cao cấp nhất phân khúc. Các tính năng công nghệ hiện đại khác của Ford cũng lần lượt “xuất hiện” trên Focus 2019, có thể kể đến như: Cruise Control thích ứng (ACC) tích hợp tính năng Stop/Go, hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng, hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, màn hình HUD. Về động cơ, Focus 2019 có 2 phiên bản động cơ xăng gồm: EcoBoost 1.0L, EcoBoost 1.5L cho công suất công suất 98 và 123 mã lực (1.0L) và 148 mã lực (1.5L); 2 phiên bản động cơ dầu gồm: 1.5L và 2.0L EcoBlue công suất 93 mã lực và 118 mã lực (1.5L) và 148 mã lực (2.0L); Focus mới sẽ có 2 loại hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và số sàn 6 cấp (6 MT). Theo hãng xe ôtô Ford, mẫu xe Focus phiên bản 2019 sẽ được bán ra ở Châu Âu và Trung Quốc trong năm nay. Giá khởi điểm của Ford Focus 2019 tại châu Âu là 25.400 USD (tương đương 578 triệu đồng). Video: Cận cảnh Ford Focus 2019 thế hệ mới.

Hãng ôtô Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Ford Focus 2019 thế hệ mới dành cho khách hàng toàn cầu, với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất đi kèm nhiều tiện nghi và không gian rộng rãi hơn, trải nghiệm thú vị hơn. Ford Focus 2019 hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe, được thiết kế thể thao trẻ trung hơn. Ford Focus mới được sản xuất với nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn gồm sedan, wagon và hatchback. Ngoài ra, Ford còn xác nhận sẽ giới thiệu thêm những cấu hình khác như ST-Line, Vignale hay Titanium tùy thuộc vào thị trường bán ra. Về thiết kế, xe đổi mới thiết kế mới từ trong ra ngoài theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu Focus 2019 nổi bật với đèn pha LED trên các phiên bản cao cấp, đèn pha tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày đẹp mắt có thiết kế khác nhau trên từng phiên bản, đèn pha tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu. Focus mới sử dụng mâm kích thước 16 inch tiêu chuẩn, mâm 17 inch và 18 inch trên một số phiên bản cao cấp. Focus 2019 có các phiên bản gồm: Vignale, ST-Line, Active và Titanium với 3 lựa chọn màu ngoại thất. Về khung gầm, Focus mới sử dụng nền tảng khung gầm C2 mới cho Focus 2019, khung gầm mới này giúp cải thiện không gian nội thất, cải thiện khả năng khí động học, giảm tiêu hạo nhiên liệu và tăng độ an toàn. Với bộ khung gầm C2 mới, Ford Focus 2019 thế hệ mới tăng chiều dài cơ sở lên 53 mm nhờ đó mở rộng không gian hàng ghế trong, độ cứng vững chống xoắn khung thân tăng 20% so với Focus thế hệ trước. Xe còn được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với hệ thống thông tin-giải trí SYNC 3, trang bị điện thoại sạc không dây, tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa 675 W. Các công nghệ an toàn khác trên Focus 2019 có thể kể đến như: hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Park Assist thế hệ mới, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, camera góc rộng phía sau, hệ thống tự đánh lái tránh chướng ngại vật Evasive Steering Assist cao cấp nhất phân khúc. Các tính năng công nghệ hiện đại khác của Ford cũng lần lượt “xuất hiện” trên Focus 2019, có thể kể đến như: Cruise Control thích ứng (ACC) tích hợp tính năng Stop/Go, hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng, hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, màn hình HUD. Về động cơ, Focus 2019 có 2 phiên bản động cơ xăng gồm: EcoBoost 1.0L, EcoBoost 1.5L cho công suất công suất 98 và 123 mã lực (1.0L) và 148 mã lực (1.5L); 2 phiên bản động cơ dầu gồm: 1.5L và 2.0L EcoBlue công suất 93 mã lực và 118 mã lực (1.5L) và 148 mã lực (2.0L); Focus mới sẽ có 2 loại hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và số sàn 6 cấp (6 MT). Theo hãng xe ôtô Ford , mẫu xe Focus phiên bản 2019 sẽ được bán ra ở Châu Âu và Trung Quốc trong năm nay. Giá khởi điểm của Ford Focus 2019 tại châu Âu là 25.400 USD (tương đương 578 triệu đồng). Video: Cận cảnh Ford Focus 2019 thế hệ mới.