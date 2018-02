Cận cảnh Ford Ecosport 2018 lắp ráp, ra mắt tại Việt Nam

Nhà phân phối và lắp ráp Ford Việt Nam đã chính thức xuất xưởng EcoSport 2018 hoàn toàn mới, trước khi giao xe tới tay khách hàng vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, trong lễ xuất xưởng mẫu xe Ford EcoSport 2018 thế hệ mới, Ford Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán đối với mẫu xe này. Ecosport 2018 lắp ráp tại Việt Nam sở hữu diện mạo giống với phiên bản Mỹ, với 2 tuỳ chọn động co khác nhau và sở hữu nhiều dải mầu sắc hơn so với trước. So với phiên bản cũ, xe có đường nét thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh khá nhiều, có phần mềm mại và "đại chúng" hơn. Đầu của xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác viền mạ cờ-rôm cách điệu, bên trong là hai thanh ngang xếp song song ngoài lưới dạng tổ ong, logo thương hiệu của nhà sản xuất Ford được gắn ở phía trung tâm. Trên phiên bản mới này, EcoSport 2018 được trang bị cụm đèn pha lớn hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên cạnh đó là đèn sương mù sắc sảo và cản va cải tiến. Cản trước của xe được mạ giả kim loại. Thân xe nổi bật với đường gân chạy suốt chiều dài xe, tạo cảm giác liền mạch và thể thao hơn. Bánh xe dự phòng được gắn ngay sau phần đuôi xe. Phần cản sau của xe tương tự như phía trước, cũng là cản ốp nhựa mầu đen với chi tiết ốp sau được mạ giả kim loại và gắn biển số. Ford EcoSport 2018 có kích thước dài 4.345 mm, rộng 1.785 mm, cao 1.659 mm và chiều dài cơ sở ở mức 2.519 mm. Xe được trang bị vành xe hợp kim nâng từ 16 lên 17 inch, thiết kế đa chấu. Bản Trend chỉ có đèn halogen, vành sắt và ốp bên ngoài. Bản Titanium trở lên sẽ được trang bị thêm thanh giá nóc tiêu chuẩn. Bên trong nội thất của mẫu EcoSport 2018 được làm mới và khác biệt tới 90% so với trước, các chi tiết tối màu hoàn toàn. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da mới, 5 chỗ ngồi khá thoải mái. Vị trí để đồ trên xe tới 25 vị trí. Xe cũng được nâng cấp với vô lăng 3 chấu mới bọc da với các nút bấm tiện ích hai bên. Phía sau là bảng điều khiển trực quan với một màn hình nhỏ nằm giữa cụm đồng hồ tốc độ mang phong cách thể thao hơn. Các tiện ích với hệ thống SYNC 3 cùng màn hình cảm ứng 8 inch cho phép người lái có thể dùng khẩu lệnh gọi và nói chuyện điện thoại, điều khiển các tính năng giải trí khác... SYNC 3 trên Ecosport 2018 còn hỗ trợ kết nối GPS với điện thoại thông minh như Apple CarPlay Android... Sự thay đổi đáng chú ý ở mẫu xe Ecosport 2018 hoàn toàn mới chính là việc mẫu nó đã được nhà sản xuất Ford trang bị 2 lựa chọn động cơ so với trước đây; gồm bản EcoBoost 1.0L và bản Dragon 1.5L Ti-VCT. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Trang bị an toàn nổi bật trên EcoSport 2018 có camera lùi, cảm biến đỗ xe và 6 túi khí (với bản Titanium). Cấu trúc khung xe làm bằng thép chịu lực cao và thép Boron. Nhiều khách hàng đánh giá cao bộ khung vỏ chắc chắn trên xe Ford khi so với xe Hàn và Nhật cùng tầm tiền. Công nghệ Mykey trên xe cũng cho phép người dùng có thể thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, cảnh báo nhiên liệu, đeo dây an toàn và âm thanh tối đa. Hệ thống camera và cảm biến có khả năng cảnh báo vật cản bằng âm thanh và hình ảnh, hỗ trợ tối đa người lái. Khoang hành lý phía sau khá rộng rãi với dung tích 348 lít và mở rộng đến 1.145 lít khi gập hàng ghế sau. Với những cải tiến đáng kể về tiện nghi, trang bị an toàn và động cơ mới, Ford Ecosport 2018 sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ tại thị trường ôtô Việt Nam. Video: Cận cảnh Ford Ecosport 2018 mới.

