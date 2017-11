Cận cảnh "cào cào" Honda XR150 giá 40 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe môtô Honda XR150 L được xem là phiên bản "cào cào" cỡ nhỏ đa địa hình, dành cho đi phố hoặc offroad đi phượt. Xe được ưa chuộng tại Việt Nam bởi thiết kế đẹp mắt, và đạt những tiêu chuẩn cần thiết cho nhu cầu đi phượt như: gọn nhẹ, linh động, dung tích xylanh vừa đủ, mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm và đặc biệt là giá rẻ. Với kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 2100 x 820 x 1126 (mm), XR150 hoàn toàn tương đồng về mặt thông số với XR125. Tuy nhiên, xe có chiều dài cơ sở 1360mm, chiều cao yên 825 mm nên sẽ phù hợp hơn với những người cao trên 1,7 mét. Trọng lượng của xe đạt 129kg. Honda XR150 L phiên bản 2017 không thay đối quá nhiều so với thế hệ trược đó, nó chỉ được làm mới một số chi tiết cùng tem xe "ngầu" hơn. Cụ thể, ở phần đầu xe đã được thiết kế lại, thanh thoát hơn nhưng dữ dằn hơn nhưng vẫn được trang bị đèn chiếu sáng dạng bóng halogen. Cụm đồng hồ của xe với thiết kế chia đôi, một bên dạng kim báo tốc độ và số km đi được. Bên còn lại là đèn báo xăng, số N, pha cốt. Các nút điều khiển hai bên đơn giản, giống như nhiều mẫu xe máy Honda hiện nay. Honda XR150 có ngoại hình bắt mắt và thể thao hơn so với "người anh em" XR125 của mình. Thân xe với dàn tem đấu trên nền sơn màu đỏ đầy cá tính, nổi bật là logo 150L và XR được in sắc sảo trên ốp bình xăng. Yên liền khối và trải rộng thoải mái cho hai người, phía sau là tay xách kèm giá để đồ kim loại cho những chuyến đi phượt xa hoặc chở hàng.... Đuôi xe vẫn chưa khắc phục được cảm giác hụt ở phiên bản trước khi khá "hiền" so với phần đầu xe, đèn xi nhan thiết kế gọn có chống gẫy giống như phần đầu. Hệ thống ống xả thiết kế cao, sát lên gần yên xe giúp cho người sử dụng có thể chạy đa dạng địa hình,đặc biệt khi ngập nước. Chắn bùn được nâng lên cao hơn hẳn so với phiên bản trước đây. Honda XR150 dùng phuộc trước telescopic hành trình 180mm. Phanh trước dạng đĩa đơn có đường kính 240mm. Lốp trước 90/90 R19 kèm vành nan. Phuộc sau của xe được trang bị dạng mono shock hành trình 150mm. Phanh sau dạng tang trống. Lốp sau thiết kế kích thước 110/90 R17. Với thiết kế gắp dài hơn, đuôi xe cao... mẫu xe cào cào cỡ nhỏ này giúp cho người sử dụng có thể cầm lái đa dạng trên nhiều địa hình khác nhau. Sức mạnh của chiếc xe môtô cào cào cỡ nhỏ này đến từ khối động cơ 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí có dung tích 149cc, tỷ số khí nén 9.5:1. Đi kèm với đó là hộp số 5 cấp. Honda XR150 L 2017 khởi động bằng điện và có chân đạp hỗ trợ khi cần. Hãng xe máy Honda cũng không công bố công suất và mô men xoắn của XR150. Honda XR150 L 2017 sở hữu bình xăng thon gọn hơn hẳn so với bản 125 nhưng vẫn có khả năng chứa 12 lít xăng. Động cơ của xe được đánh giá khá tích cực về khả năng vận hành tiết kiệm và sự bền bỉ với chỉ 45km/lít nhiên liệu (theo công bố của nhà sản xuất). Mẫu xe "cào cào" Honda XR150 L 2017 hoàn toàn mới với 3 phiên bản màu: Đỏ – Đen – Trắng. Mẫu xe này được một đại lý nhập khẩu môtô tư nhân đưa về Việt Nam và bán ra với giá hơn 40 triệu đồng. Video: Cận cảnh "cào cào" Honda XR150.

