Cận cảnh BMW F800R chính hãng giá 539 triệu tại VN

Mẫu xe môtô phân khối lớn F800R là chiếc naked-bike được thương hiệu BMW Motorrad đình đám của hãng xe Đức BMW giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009. Dòng xe này trở nên nổi tiếng khi tham dự giải Streetbike Freestyle World Champion cùng tay đua Chris Pfeiffer. Thế hệ đầu tiên của dòng xe này từng gây ấn tượng với người hâm mộ bởi các đèn pha không đối xứng cũng như thiết kế góc cạnh. Mới đây, hãng tung ra thị trường phiên bản BMW F800R 2016 cùng nhiều cải tiến với những công nghệ hiện đại nhất được trang bị. Trên phiên bản mới này, sở hữu tổng thể với chiều dài x rộng x cao là 2145 x 860 x 1235. Chiều cao yên có thể thay đổi từ 76,9 tới 82 cm thông qua một nút nhấn, phục vụ cho những người lái có thể trạng khác nhau. Xe sử dụng khung nhôm, giúp trọng lượng khô giảm xuống chỉ còn 201 kg. Ở chiếc naked-bike này, phiên bản mới của F800R không còn đèn pha "mắt nổ mắt xịt" như cũ, thay vào đó là loại đèn pha đơn cỡ lớn, giống như những chiếc nakedbike gốc Nhật. Bên cạnh thay đổi đèn pha, phần áo bên thân xe và bọc két nước làm mát cũng nâng cấp. Bảng điều khiển trung tâm hiển thị các thông số về vận tốc, vòng tua máy cũng như số đang gài rất rõ ràng. Chữ số phía trong được phóng lớn nhờ thấu kính lồi gắn trên mặt đồng hồ. Bên cạnh đó, bình chưa nhiên liệu cũng không phải là "xịn", mà được bố trí ở vị trí khác. Cụm công tắc điều khiển bên trái khá đơn giản, bao gồm nút thiết lập chế độ chạy, hiển thị thông tin, công tắc đèn khẩn cấp, xi-nhan và còi. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều gói tùy chọn, chẳng hạn hệ thống điều khiển cân bằng tự động, hệ thống treo điện tử, kiểm soát áp suất lốp... Cụm đèn hậu khá lớn, xi nhan dạng led với thiết kế chống gãy bằng cao su - đi kèm với phần đuôi xe là tay nắm được kéo dài ra phía sau (có thể gắp cốp lớn). Bên cạnh đó, chủ sở hữu mẫu xe này cũng có thể trang bị thêm tùy chọn cốp đựng hành lý, phục vụ những chuyến đi xa. Nếu như bạn đã quá quen với các mẫu xe phân khối lớn thì chắc chắn sẽ nghĩ bình chứ nhiên liệu và việc đổ xăng nằm phía trước. Tuy nhiên trên F800R phiên bản mới - bình chứa nhiên liệu với dung tích 11,3 lít lại được đặt phía hông bên trái xe, khá tiện dụng và an toàn đối với nhiều người. Trên phiên bản F800R mới này, ngoài cặp phuộc trước dạng upside-down mới - xe được nâng cấp hệ thống phanh với kẹp phanh Brembo được lắp đặt ở cả trước và sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Ngoài ra, hãng còn bổ sung cảm biến áp lực lên các mạch phanh trước, cho độ chính xác tốt hơn. Xe sử dụng khung nhôm hoàn toàn mới, tấm chắn tản nhiệt được thiết kế lại, chắn bùn trước và các bánh xe cũng thay đổi. Ngoài ra, gác để chân cũng được thiết kế dạng gãy mới, nằm về trước hơn 10mm và thấp hơn 10mm so với F800R phiên bản trước đó. F800R sử dụng hệ thống phanh đĩa ABS trước đường kính 320 mm, bốn piston. Phanh ABS sau sử dụng đĩa đơn 265 mm. Cặp vành thiết kế dạng đúc, đa chấu - kích thước 17 inch với lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau kích thước 180/55. Phuộc sau dạng đơn có thể điều chỉnh. Các chức năng tuỳ chọn thêm trên chiếc F800R phiên bản mới này gồm hệ thống cân bằng thân xe điện tử (ASC), hệ điều khiển giảm sóc điện tử (ESA) với ba chế độ, ống xả Akrapovic làm từ thép không gỉ, giúp giảm trọng lượng hơn 1,7 kg so với ống xả tiêu chuẩn. Naked-bike F800R là mẫu xe mới nhất sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song của thương hiệu BMW Motorrad, động cơ làm mát bằng dung dịch, dung tích 798 phân khối công suất 90 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mo-men xoắn cực đại 86 Nm tại 5.800 vòng/ phút, hộp số 6 cấp. Nhờ sở hữu tỷ số truyền ở số 1 và 2 ngắn hơn nên F800R có khả năng gia tốc và sức kéo ấn tượng, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài ra, F800R mới trang bị tính năng cân bằng trọng tâm qua các thanh xoắn mà nhiều đối thủ cùng phân khúc chưa sở hữu. Mẫu naked-bike hạng trung nhập khẩu chính hãng của hãng xe Đức đã đã được bổ sung thêm vào danh sách xe môtô phân khối lớn BMW chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ cho bản tiêu chuẩn là 539 triệu đồng cùng nhiều phụ kiện tuỳ chọn đáng giá.

