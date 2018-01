Cận cảnh bán tải Mitsubishi Triton Athlete giá 635 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt của mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Malaysia. Trước đó, mẫu xe này từng được ra mắt người tiêu dùng tại triển lãm ôtô Thái Lan 2017. So với các phiên bản đang được phân phối trên thị trường, bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2018 nổi bật với diện mạo bên ngoài hoàn toàn mới, đi kèm là một số thay đổi bên trong mang đến sự sang trọng hơn. Ngoại thất của Mitsubishi Triton Athlete xuất hiện nhiều đặc điểm mới, lưới tản nhiệt dạng tổ ong màu đen bóng, cản trước cùng cụm đèn sương mù được thiết kế mới. Xe được bổ sung lớp ốp nhựa đen cùng các chi tiết viền cam nhấn nhá trên cản trước, sau và thân xe. Phía sau là cụm đèn hậu thiết kế cách điệu, dạng chia tầng, cản sau mở rộng có bặc lên thùng. Phía nắm thùng sau ngoài lôgo thương hiệu của hãng xe ôtô Mitsubishi, tên xe còn kèm biểu tượng phiên bản đặc biệt. Tương tự như hai đối thủ Ford Ranger Wildtrak và Chevrolet Colorado High Country, tuy nhiên Triton Athlete là phiên bản với ngoại hình thể thao và trang bị cao cấp hơn với các trang bị ngoại thất khá đẹp, thùng xe còn đi kèm theo một số phụ kiện cho người thích "phượt". Khu vực vòm bánh xe xuất hiện thêm ốp bảo vệ bằng nhựa đen cứng. Bộ mâm mới kích thước lớn 17 inch, dạng 6 chấu kép, tay nắm cửa phủ nước sơn đen tuyền. Xe cũng được bổ sung 3 màu sơn trắng, đen và bạc đi kèm với decal phong cách thể thao. Xe sở hữu nội thất với ghế ngồi bọc da màu đen với thân ghế màu cam, vô-lăng, núm điều khiển, hộp lưu trữ và bảng điều khiển trung tâm xuất hiện những họa tiết màu cam mới bắt mắt hơn so với bản thường. Ngoài ra, xe còn có ghế lái điều chỉnh bằng điện 8 hướng, màn hình cảm ứng AVN tích hợp Apple CarPlay và hỗ trợ Android Auto, lẫy chuyển số trên vô lăng và điều hòa 2 vùng… Phần tựa đầu ghế ngồi và thảm lót sàn xuất hiện dòng chữ “Athlete”. Xe sử dụng động cơ chạy dầu diesel 2.4L MIVEC, có công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Đi kèm với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp, dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu 4WD. Các công nghệ trên xe bao gồm kiểm soát ổn định chủ động Active Stability Control (ASTC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Assist, Trailer Sway Control cũng như khóa cửa tự động dựa vào cảm biến tốc độ và 7 túi khí đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Theo đại diện hãng Mitsubishi cho hay, phiên bản đặc biệt Triton Athlete sẽ được áp dụng cho 3 cấu hình bao gồm: Double Cab 2.4 MIVEC Plus MT, Double Cab 2.4 MIVEC Plus AT và Double Cab 2.4 MIVEC 4×4 AT. Mẫu xe Triton Athlete đã được Mitsubishi giới thiệu và bán ra tại thị trường Malaysia với giá bán 36.990 USD (tương đương 635 triệu đồng). Video: ra mắt bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2018.

