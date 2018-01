Cầm lái xe máy côn tay - phanh thế nào cho đúng?

Trên thực tế, xe máy côn tay hiện nay đang được giới trẻ sử dụng khá nhiều, đặc biệt là các mẫu xe phổ thông như Yamaha Exciter, Honda Winner, Suzuki Raider…Vậy nhưng, không phải ai cũng biết sử dụng phanh khi cầm lái xe máy một cách hiệu quả và an toàn nhất. Trong nhiều trường hợp phanh gấp, rất nhiều người đã xử lý không tốt và vẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Đầu tiên, những lỗi sử dụng phanh người dùng thường mắc phải đó là đạp phanh sau quá mạnh, bóp phanh trước nhấp nhả, bóp côn trước khi phanh…Nó sẽ làm chiếc xe của bạn bị mất kiểm soát, bị rê bánh sau trên đường va bị giật liên hồi. Để có thể sử dụng phanh khi đi xe côn tay một cách hiệu quả nhất, cần biết cách cầm tay nắm một cách chuẩn xác nhất. Cụ thể, theo các chuyên gia lái xe an toàn, bạn phải luôn luôn nắm tròn tay nắm, 4 ngón phía trên và 1 ngón phía dưới. Để khi cần phanh gấp bạn chỉ cần đưa 4 ngón phía trên lên bóp phanh, đồng thời 1 ngón phía dưới cũng sẽ giảm ga theo. Sau khi bóp phanh xe gần dừng lại thì bạn mới nên bóp côn, nếu vừa phanh và bóp côn cùng một lúc sẽ mất đi một khoảng phanh động cơ. Nói đến thao tác khi sử dụng phanh xe máy côn tay, bạn cũng phải cần sử dụng đồng thời cả 2 phanh với lực phanh tăng dần đều, lực phanh trước sẽ lớn hơn lực phanh sau để người và xe có thể dừng lại một cách ổn định và quãng đường phanh ngắn hơn. Nếu chia lực phanh ra thành 10 phần thì bạn chỉ nên bóp phanh trước mạnh từ 6 – 7 còn đạp phanh phía sau chỉ từ 3 – 4. Điều này được lý giải bởi khi phanh, trọng tâm sẽ dồn lên bánh trước, lò xo giảm xóc trước sẽ tụt xuống sâu, bánh sau có xu hướng nhấc lên khỏi mặt đất và tiết diện giữa mặt đường và lốp bánh trước sẽ nhiều hơn. Vì vậy nên lợi dụng sự ma sát của bánh trước với mặt đường nên ta sẽ bóp phanh trước lớn hơn phanh sau. Một điểm đáng chú ý đó là khi phanh, tư thế người chúng ta sẽ khum về phía sau hình chữ C, bụng hóp lại, căng cứng cánh tay lên để dồn trọng lượng mình về phía sau giúp cho xe dừng lại cân bằng, đầu xe không bị lắc sang 2 bên. Đây là một số kinh nghiệm sử dụng phanh khi đi xe côn tay mà Kiến Thức chia sẻ cùng những người mới hay đang sử dụng xe môtô phân khối lớn hoặc xe máy côn tay hiện nay. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn trên mọi cung đường cùng chiếc xế yêu của mình. Video: Xem Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn cách lái môtô an toàn.

