Cầm lái siêu môtô Honda RC213V-S giá gần 7 tỷ đồng

Trong hành trình “Honda Asian Journey 2017”, thương hiệu xe máy Honda đã tung ra hàng loạt mẫu môtô mới cho người tiêu dùng và giới truyền thông trải nghiệm. Đặc biệt, trong sự kiện này giới truyền thông Việt và các bikers tham gia lần đầu tiên được cầm lái mẫu siêu môtô Honda RC213V-S. Siêu môtô RC213V-S, một trong những mẫu môtô đắt nhất trên Thế giới hiện nay. Honda RC213V-S hiện đang là một trong những chiếc môtô "khủng" nhất trên Thế giới, xe lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm EICMA 2014 và đã xuất hiện trước người tiêu dùng Việt Nam lần đầu tiên tại triển lãm môtô, xe máy Vietnam Motorcycle Show 2016. Trước hành trình châu Á “Honda Asian Journey 2017”, những bikers tại 6 quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam được các chuyên gia của Honda đào tạo lái xe an toàn dành cho xe phân khối lớn trước khi bắt đầu ngày chạy trải nghiệm chính thức tại trường đua Melaka, Malaysia với mẫu siêu môtô RC213V-S. Siêu môtô Honda RC213V-S về cơ bản chính là phiên bản "xe đua đường phố" của chiếc xe đua MotoGP Honda RC213V đã từng giành chức vô địch Thế giới cùng tay đua Marc Marquez ở thể thức 1000 cc. Phiên bản thương mại này được sản xuất giới hạn và được lưu thông hợp pháp ngoài đường công cộng. Khi hãng xe máy Honda trưng bày bản thử nghiệm của RC213V-S tại triển lãm EICMA 2014, chính Marc Marquez cũng tuyên bố rằng chiếc xe đem lại cảm giác gần như y hệt mẫu xe đua mà anh sử dụng. Điều này khá dễ hiểu, do thiết kế của RC213V-S giống hệt RC213V, chỉ có thêm một số chi tiết bắt buộc trên đường công cộng. Tuy nhiên trên phiên bản thương mại này, một số chi tiết sẽ không được sử dụng do nhiều yếu tố. Đầu tiên có thể kể đến khe hút gió trên RC213V đã bị "chặn" lại trên RC213V-S, thay vào đó là bộ đèn pha chiếu sáng. Ngoài ra, chiếc xe còn có thêm đèn xi-nhan và gương chiếu hậu để đủ điều kiện lưu thông hợp pháp ngoài đường. Xe cũng có hệ thống phanh Brembo hiệu năng cao cùng phuộc Ohlins có thể điều chỉnh điện tử, với giá lên tới 13.000 USD (tương đương 283 triệu đồng)/cặp như RC213-V nhưng trên RC213V-S, đĩa phanh carbon đã được đổi thành đĩa thép bình thường. Cặp mâm Marchesini Genesi của xe vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, các chi tiết thân xe cũng được làm từ sợi carbon, siêu môtô RC213V-S còn có thêm nhiều chi tiết làm từ các vật liệu siêu nhẹ và hiếm khác thường chỉ được sử dụng cho các siêu xe thể thao "hàng hiếm", chẳng hạn như titan, magie hay nhôm được dành cho hàng không hiện nay. Dàn áo của Honda RC213V-S có tem đấu màu trắng-xanh-đỏ đặc trưng của công ty xe đua Honda HRC. Phần quây gió còn có thêm một chấm tròn màu đỏ, tạo thành hình ảnh quốc kỳ của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Trên bảng đồng hồ của RC213V-S, khác bản đua MotoGp - nó được hãng xe máy Honda trang bị cho một màn hình LCD, cung cấp các thông tin và cài đặt khác nhau của xe như 5 chế độ lái, hệ thống treo, v...v... Góc mở của tay lái cũng rộng hơn so với phiên bản đua RC213V. Kính chắn gió của chiếc xe cũng cao hơn so với bản đua chuyên nghiệp. RC213V-S được trang bị động cơ V4 1000 cc gần như y hệt máy của xe đua MotoGP, với kích thước nhỏ gọn chỉ tương đương với những động cơ 4 xi-lanh 800 cc khác. Tuy nhiên, tuỳ từng thị trường, động cơ này sẽ bị giới hạn công suất ở mức 100 mã lực/90 Nm hoặc 157 mã lực/102 Nm. Những khách hàng muốn "mở tua" xe phải mua thêm gói tuỳ chọn Sport Kit, khiến cỗ máy V4 phát huy tối đa công suất 212 mã lực và mô-men xoắn cực đại 118 Nm. Đặc biệt, gói trang bị này không được bán ở Mỹ, cũng có giá lên tới 12.000 Euro (296 triệu đồng) - nhưng đáng tiếc, nó sẽ khiến chiếc xe mất đi quyền được bảo hành. Để có thể đủ điều kiện "ra phố", mẫu siêu môtô Honda RC213V-S này cũng đã được nhà sản xuất trang bị thêm một đèn hậu LED nằm ở đuôi, đồng thời một cặp xi-nhan cũng được tích hợp trên pát biển số của xe. Cũng giống như mẫu xe đua MotoGP RC213V mà nhà vô địch Marc Marquez, chiếc xe được trang bị lốp Bridgestone Battlax. Để tăng độ ổn định, RC213V-S sử dụng gắp nhôm to bản. Xe được trang bị 2 đường xả, một đường dẫn lên phía dưới đuôi và đường còn lại nằm bên cạnh gắp sau. Tuy nhiên không giống như cặp pô Termignoni của mẫu MotoGP Honda RC213V, hãng xe máy Honda đã bắt buộc phải lắp giảm thanh cho bản phiên bản siêu môtô đường phố RC213V-S này nhằm giảm tiếng ồn. Với những công nghệ đỉnh cao và "nguồn gốc" từ MotoGP, Honda đặt giá cho RC213V-S llên đến gần 7 tỷ đồng tại thị trường Malaysia. Hãng xe máy đình đám nhất Thế giới này cũng sẽ chỉ sản xuất đúng 350 chiếc trên toàn cầu. Đáng chú ý, tham gia chạy thử tại trường đua Maleka, Malaysia có tới 10 chiếc siêu môtô hàng khủng này. Ngoài việc cho các bikers chạy thử và đánh giá siêu môtô Honda RC213V-S tại hành trình “Honda Asian Journey 2017”, hãng xe máy Honda cũng đã chính thức thông tin về việc sẽ đưa một hệ thống phân phối và dịch vụ riêng cho phân khúc xe môtô phân khối lớn của mình đi vào hoạt động trong đầu năm 2018 tại thị trường Việt Nam.

Trong hành trình “Honda Asian Journey 2017”, thương hiệu xe máy Honda đã tung ra hàng loạt mẫu môtô mới cho người tiêu dùng và giới truyền thông trải nghiệm. Đặc biệt, trong sự kiện này giới truyền thông Việt và các bikers tham gia lần đầu tiên được cầm lái mẫu siêu môtô Honda RC213V-S. Siêu môtô RC213V-S, một trong những mẫu môtô đắt nhất trên Thế giới hiện nay. Honda RC213V-S hiện đang là một trong những chiếc môtô "khủng" nhất trên Thế giới, xe lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm EICMA 2014 và đã xuất hiện trước người tiêu dùng Việt Nam lần đầu tiên tại triển lãm môtô, xe máy Vietnam Motorcycle Show 2016. Trước hành trình châu Á “Honda Asian Journey 2017”, những bikers tại 6 quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam được các chuyên gia của Honda đào tạo lái xe an toàn dành cho xe phân khối lớn trước khi bắt đầu ngày chạy trải nghiệm chính thức tại trường đua Melaka, Malaysia với mẫu siêu môtô RC213V-S. Siêu môtô Honda RC213V-S về cơ bản chính là phiên bản "xe đua đường phố" của chiếc xe đua MotoGP Honda RC213V đã từng giành chức vô địch Thế giới cùng tay đua Marc Marquez ở thể thức 1000 cc. Phiên bản thương mại này được sản xuất giới hạn và được lưu thông hợp pháp ngoài đường công cộng. Khi hãng xe máy Honda trưng bày bản thử nghiệm của RC213V-S tại triển lãm EICMA 2014, chính Marc Marquez cũng tuyên bố rằng chiếc xe đem lại cảm giác gần như y hệt mẫu xe đua mà anh sử dụng. Điều này khá dễ hiểu, do thiết kế của RC213V-S giống hệt RC213V, chỉ có thêm một số chi tiết bắt buộc trên đường công cộng. Tuy nhiên trên phiên bản thương mại này, một số chi tiết sẽ không được sử dụng do nhiều yếu tố. Đầu tiên có thể kể đến khe hút gió trên RC213V đã bị "chặn" lại trên RC213V-S, thay vào đó là bộ đèn pha chiếu sáng. Ngoài ra, chiếc xe còn có thêm đèn xi-nhan và gương chiếu hậu để đủ điều kiện lưu thông hợp pháp ngoài đường. Xe cũng có hệ thống phanh Brembo hiệu năng cao cùng phuộc Ohlins có thể điều chỉnh điện tử, với giá lên tới 13.000 USD (tương đương 283 triệu đồng)/cặp như RC213-V nhưng trên RC213V-S, đĩa phanh carbon đã được đổi thành đĩa thép bình thường. Cặp mâm Marchesini Genesi của xe vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, các chi tiết thân xe cũng được làm từ sợi carbon, siêu môtô RC213V-S còn có thêm nhiều chi tiết làm từ các vật liệu siêu nhẹ và hiếm khác thường chỉ được sử dụng cho các siêu xe thể thao "hàng hiếm", chẳng hạn như titan, magie hay nhôm được dành cho hàng không hiện nay. Dàn áo của Honda RC213V-S có tem đấu màu trắng-xanh-đỏ đặc trưng của công ty xe đua Honda HRC. Phần quây gió còn có thêm một chấm tròn màu đỏ, tạo thành hình ảnh quốc kỳ của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Trên bảng đồng hồ của RC213V-S, khác bản đua MotoGp - nó được hãng xe máy Honda trang bị cho một màn hình LCD, cung cấp các thông tin và cài đặt khác nhau của xe như 5 chế độ lái, hệ thống treo, v...v... Góc mở của tay lái cũng rộng hơn so với phiên bản đua RC213V. Kính chắn gió của chiếc xe cũng cao hơn so với bản đua chuyên nghiệp. RC213V-S được trang bị động cơ V4 1000 cc gần như y hệt máy của xe đua MotoGP, với kích thước nhỏ gọn chỉ tương đương với những động cơ 4 xi-lanh 800 cc khác. Tuy nhiên, tuỳ từng thị trường, động cơ này sẽ bị giới hạn công suất ở mức 100 mã lực/90 Nm hoặc 157 mã lực/102 Nm. Những khách hàng muốn "mở tua" xe phải mua thêm gói tuỳ chọn Sport Kit, khiến cỗ máy V4 phát huy tối đa công suất 212 mã lực và mô-men xoắn cực đại 118 Nm. Đặc biệt, gói trang bị này không được bán ở Mỹ, cũng có giá lên tới 12.000 Euro (296 triệu đồng) - nhưng đáng tiếc, nó sẽ khiến chiếc xe mất đi quyền được bảo hành. Để có thể đủ điều kiện "ra phố", mẫu siêu môtô Honda RC213V-S này cũng đã được nhà sản xuất trang bị thêm một đèn hậu LED nằm ở đuôi, đồng thời một cặp xi-nhan cũng được tích hợp trên pát biển số của xe. Cũng giống như mẫu xe đua MotoGP RC213V mà nhà vô địch Marc Marquez, chiếc xe được trang bị lốp Bridgestone Battlax. Để tăng độ ổn định, RC213V-S sử dụng gắp nhôm to bản. Xe được trang bị 2 đường xả, một đường dẫn lên phía dưới đuôi và đường còn lại nằm bên cạnh gắp sau. Tuy nhiên không giống như cặp pô Termignoni của mẫu MotoGP Honda RC213V, hãng xe máy Honda đã bắt buộc phải lắp giảm thanh cho bản phiên bản siêu môtô đường phố RC213V-S này nhằm giảm tiếng ồn. Với những công nghệ đỉnh cao và "nguồn gốc" từ MotoGP, Honda đặt giá cho RC213V-S llên đến gần 7 tỷ đồng tại thị trường Malaysia. Hãng xe máy đình đám nhất Thế giới này cũng sẽ chỉ sản xuất đúng 350 chiếc trên toàn cầu. Đáng chú ý, tham gia chạy thử tại trường đua Maleka, Malaysia có tới 10 chiếc siêu môtô hàng khủng này. Ngoài việc cho các bikers chạy thử và đánh giá siêu môtô Honda RC213V-S tại hành trình “Honda Asian Journey 2017”, hãng xe máy Honda cũng đã chính thức thông tin về việc sẽ đưa một hệ thống phân phối và dịch vụ riêng cho phân khúc xe môtô phân khối lớn của mình đi vào hoạt động trong đầu năm 2018 tại thị trường Việt Nam.