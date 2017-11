Cầm lái Hyundai Tucson 2017 giá hơn 800 triệu tại VN

Mẫu xe Hyundai Tucson 2017 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc trước đó. Cặp đèn pha trước sử dụng công nghệ LED cho bóng Projector kép là một trang bị cao cấp ít thấy trên những mẫu xe phổ thông, vừa tạo thẩm mỹ cho Tucson vừa mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn. Những gì quan sát được từ ngoại đến nội thất khiến chúng ta dễ dàng nhận thấy sự nỗ lực không ngừng của Hyundai nhằm bứt lên khỏi sự cạnh tranh khốc liệt với 2 đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5. Nhưng để làm được điều đó, Hyundai phải giải đáp được câu hỏi, Tucson chạy có hay, có bền không? Và những gì phản hồi từ thị trường sau 2 năm phân phối nhập khẩu xe nguyên chiếc đã có thể mình chứng điều đó. Tucson 2017 có giá khởi điểm 815 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, so với xe nhập khẩu nguyên chiếc, giá đã rẻ đi hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ gặp ngay một đối thủ "cực mạnh", đó là... Tucson 2017 bản đặc biệt. Ở mức giá cao hơn 75 triệu đồng, Tucson bản đặc biệt có được những trang thiết bị dư thừa của một chiếc crossover. Có thể kể đến những trang bị đáng tiền trên mẫu xe CKD của Hyundai này như: Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, Phanh tay điện tử, Cốp sau đóng mở điện thông minh, La-zăng 18 inch thiết kế mặt cắt kim cương... Đó cũng là những tính năng không tìm thấy được trên Honda CR-V hay CX-5! Hyundai Tucson 2017 mới được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng, và đặc biệt hơn ghế phụ cũng được chỉnh điện 8 hướng. Đây là một tính năng quan trọng giúp người ngồi ghế phụ nâng cao hơn để thoải mái bao quát trong những hành trình dài, đặc biệt là những cung đường đèo dốc. Hàng ghế sau của xe cũng được hãng xe Hàn Quốc ưu ái bằng cửa gió làm mát riêng, ghế có thể ngả ra được. So với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc trước đó, Tucson 2017 thế hệ mới đã có trang bị màn hình AVN 8inch độ phân giải cao tích hợp rất nhiều chức năng giải trí đa phương tiện như phát nhạc qua USB, xem video, nghe radio... Đặc biệt trên màn hình của xe cũng đã được tích hợp sẵn hệ thống bản đồ dẫn đường do Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Bản đồ này còn tích hợp nhiều thông tin hữu ích khi sử dụng trên đường cũng như khách hàng dễ dàng nâng cấp dữ liệu thường xuyên. Trước đây, Hyundai Thành Công chỉ phân phối Tucson nhập khẩu nguyên chiếc 1 phiên bản động cơ duy nhất là Nu 2.0L cùng hộp số tự động 6 cấp. Tucson 2017 đã có thêm 2 lựa chọn động cơ nữa đó là lần đầu tiên động cơ 1.6L Turbo GDI (tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và lựa chọn động cơ diesel 2.0L eVGT. Tuy nhiên động cơ 1.6L T-GDI đang được khách hàng đánh giá cao nhất. Xe được trang bị 3 chế độ lái bao gồm: Normal (bình thường), ECO (tiết kiệm) và SPORT (thể thao). Ở mỗi chế độ hệ thống sẽ can thiệp vào độ nhạy chân ga, nặng nhẹ vô lăng, tốc độ chuyển số, độ cứng hệ thống treo nhằm mang lại những cảm hứng khác nhau cho người lái. Lý thuyết là như vậy, nhưng trước đó không ít người vẫn hoài nghi về khả năng vận hành có tạo được sự khác biệt thực sự. Bởi đã không ít lần được trải nghiệm các chế độ thể thao, lẫy chuyển số vô lăng... trên những xe thương hiệu hàng đầu Mỹ, Nhật và thực tế đó cũng chỉ là chút "màu mè", lừa gạt cảm xúc những tay lái mơ mộng! Tucson phiên bản 2017 mới cho người lái cảm nhận rõ rệt giữa 2 chế độ ECO và SPORT tuy nhiên khoảng cách đó chưa đủ xa để sự xuất hiện thêm chế độ Normal nữa trở nên ý nghĩa. Chế độ ECO cho vô lăng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, hộp số sang số sớm ở vòng tua thấp, hệ thống treo mềm mại hơn,... nhờ đó xe vận hành mượt mà, êm ái. Sự thú vị sẽ được cộng hưởng khi cầm lái phiên bản 1.6L T-GDI, chiếc xe dễ dàng bứt tốc ở dải tốc độ 80-120 km/h. Bên cạnh đó với bản lốp 245 cùng la-zăng 19inch, chiếc xe cho cảm nhận bám đường, êm ái hơn. Tốc độ chuyển số của hộp số ly hợp kép 7 cấp có thể nói là nhanh nhất trong số những chiếc xe gốc "Á" hạng trung mà chúng tôi từng trải nghiệm qua. Tucson có khoảng cách trục cơ sở 2.670 mm, tuy nhiên thân xe vẫn ổn định ở những khúc cua vừa phải tại những cung đường đèo dốc Tây Bắc 70-80 km/h. Hệ thống cân bằng điện tử Tucson hầu như không phải hoạt động ngoại trừ vài khúc gắt. Với những cải thiện về hệ thống lái, lái xe sẽ cảm thấy tự tin hơn nhờ sự đầm chắc và chính xác. Cùng với hệ thống cân bằng điện tử ESC, các hệ thống an toàn giá trị khác cần phải kể đến là hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ xuống dốc và khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD cùng hệ thống 6 túi khí quanh xe... khiến cho chiếc xe "đáng đồng tiền, bát gạo". Tại thị trường Việt Nam luôn ưa chuộng sự mới mẻ, đặc biệt là những nhân tố tạo nên khác biệt cho phân khúc như Hyundai Tucson 2017. Và có lẽ chỉ cần 1 cú "hích" tốt, Tucson chắc chắn sẽ tạo được chỗ đứng vững chắc bên cạnh các đối thủ Nhật Bản là Honda CR-V và Mazda CX-5.

Mẫu xe Hyundai Tucson 2017 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc trước đó. Cặp đèn pha trước sử dụng công nghệ LED cho bóng Projector kép là một trang bị cao cấp ít thấy trên những mẫu xe phổ thông, vừa tạo thẩm mỹ cho Tucson vừa mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn. Những gì quan sát được từ ngoại đến nội thất khiến chúng ta dễ dàng nhận thấy sự nỗ lực không ngừng của Hyundai nhằm bứt lên khỏi sự cạnh tranh khốc liệt với 2 đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5. Nhưng để làm được điều đó, Hyundai phải giải đáp được câu hỏi, Tucson chạy có hay, có bền không? Và những gì phản hồi từ thị trường sau 2 năm phân phối nhập khẩu xe nguyên chiếc đã có thể mình chứng điều đó. Tucson 2017 có giá khởi điểm 815 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, so với xe nhập khẩu nguyên chiếc, giá đã rẻ đi hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ gặp ngay một đối thủ "cực mạnh", đó là... Tucson 2017 bản đặc biệt. Ở mức giá cao hơn 75 triệu đồng, Tucson bản đặc biệt có được những trang thiết bị dư thừa của một chiếc crossover. Có thể kể đến những trang bị đáng tiền trên mẫu xe CKD của Hyundai này như: Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, Phanh tay điện tử, Cốp sau đóng mở điện thông minh, La-zăng 18 inch thiết kế mặt cắt kim cương... Đó cũng là những tính năng không tìm thấy được trên Honda CR-V hay CX-5! Hyundai Tucson 2017 mới được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng, và đặc biệt hơn ghế phụ cũng được chỉnh điện 8 hướng. Đây là một tính năng quan trọng giúp người ngồi ghế phụ nâng cao hơn để thoải mái bao quát trong những hành trình dài, đặc biệt là những cung đường đèo dốc. Hàng ghế sau của xe cũng được hãng xe Hàn Quốc ưu ái bằng cửa gió làm mát riêng, ghế có thể ngả ra được. So với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc trước đó, Tucson 2017 thế hệ mới đã có trang bị màn hình AVN 8inch độ phân giải cao tích hợp rất nhiều chức năng giải trí đa phương tiện như phát nhạc qua USB, xem video, nghe radio... Đặc biệt trên màn hình của xe cũng đã được tích hợp sẵn hệ thống bản đồ dẫn đường do Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Bản đồ này còn tích hợp nhiều thông tin hữu ích khi sử dụng trên đường cũng như khách hàng dễ dàng nâng cấp dữ liệu thường xuyên. Trước đây, Hyundai Thành Công chỉ phân phối Tucson nhập khẩu nguyên chiếc 1 phiên bản động cơ duy nhất là Nu 2.0L cùng hộp số tự động 6 cấp. Tucson 2017 đã có thêm 2 lựa chọn động cơ nữa đó là lần đầu tiên động cơ 1.6L Turbo GDI (tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và lựa chọn động cơ diesel 2.0L eVGT. Tuy nhiên động cơ 1.6L T-GDI đang được khách hàng đánh giá cao nhất. Xe được trang bị 3 chế độ lái bao gồm: Normal (bình thường), ECO (tiết kiệm) và SPORT (thể thao). Ở mỗi chế độ hệ thống sẽ can thiệp vào độ nhạy chân ga, nặng nhẹ vô lăng, tốc độ chuyển số, độ cứng hệ thống treo nhằm mang lại những cảm hứng khác nhau cho người lái. Lý thuyết là như vậy, nhưng trước đó không ít người vẫn hoài nghi về khả năng vận hành có tạo được sự khác biệt thực sự. Bởi đã không ít lần được trải nghiệm các chế độ thể thao, lẫy chuyển số vô lăng... trên những xe thương hiệu hàng đầu Mỹ, Nhật và thực tế đó cũng chỉ là chút "màu mè", lừa gạt cảm xúc những tay lái mơ mộng! Tucson phiên bản 2017 mới cho người lái cảm nhận rõ rệt giữa 2 chế độ ECO và SPORT tuy nhiên khoảng cách đó chưa đủ xa để sự xuất hiện thêm chế độ Normal nữa trở nên ý nghĩa. Chế độ ECO cho vô lăng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, hộp số sang số sớm ở vòng tua thấp, hệ thống treo mềm mại hơn,... nhờ đó xe vận hành mượt mà, êm ái. Sự thú vị sẽ được cộng hưởng khi cầm lái phiên bản 1.6L T-GDI, chiếc xe dễ dàng bứt tốc ở dải tốc độ 80-120 km/h. Bên cạnh đó với bản lốp 245 cùng la-zăng 19inch, chiếc xe cho cảm nhận bám đường, êm ái hơn. Tốc độ chuyển số của hộp số ly hợp kép 7 cấp có thể nói là nhanh nhất trong số những chiếc xe gốc "Á" hạng trung mà chúng tôi từng trải nghiệm qua. Tucson có khoảng cách trục cơ sở 2.670 mm, tuy nhiên thân xe vẫn ổn định ở những khúc cua vừa phải tại những cung đường đèo dốc Tây Bắc 70-80 km/h. Hệ thống cân bằng điện tử Tucson hầu như không phải hoạt động ngoại trừ vài khúc gắt. Với những cải thiện về hệ thống lái, lái xe sẽ cảm thấy tự tin hơn nhờ sự đầm chắc và chính xác. Cùng với hệ thống cân bằng điện tử ESC, các hệ thống an toàn giá trị khác cần phải kể đến là hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ xuống dốc và khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD cùng hệ thống 6 túi khí quanh xe... khiến cho chiếc xe "đáng đồng tiền, bát gạo". Tại thị trường Việt Nam luôn ưa chuộng sự mới mẻ, đặc biệt là những nhân tố tạo nên khác biệt cho phân khúc như Hyundai Tucson 2017. Và có lẽ chỉ cần 1 cú "hích" tốt, Tucson chắc chắn sẽ tạo được chỗ đứng vững chắc bên cạnh các đối thủ Nhật Bản là Honda CR-V và Mazda CX-5.