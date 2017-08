Cầm lái Honda City 2017 giá từ 568 triệu tại Việt Nam

Sau những thành công đã có và xây dựng được vị thế vững chắc cho mình ở phân khúc sedan hạng B trong những năm vừa qua. Mới đây, mẫu xe Honda City 2017 thế hệ thứ 4 tiếp tục được ra mắt tại Việt Nam bằng với những nâng cấp cả về chất và lượng để phục vụ người tiêu dùng. Phiên bản 2017 của Honda City chỉ là bản nâng cấp của thế hệ hiện tại chứ không được làm mới hoàn toàn. Tuy nhiên, các trang bị, tiện nghi và cải tiến mới cho mẫu xe này hiện được cho là tốt nhất phân khúc và tạo ra sự thách thức lớn đối với "đối thủ đồng hương" Toyota Vios tại Việt Nam. Trên phiên bản nâng cấp lần này, City 2017 vẫn giữ nguyên các thông số kích thước sẵn có từ người tiền nhiệm, đó là số đo Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.440 x 1.694 x 1.477 (mm), chiều dài cơ sở 2.600 (mm), khoảng sáng gầm xe 135 (mm) và bán kính quay vòng tối thiểu 5,60 (m). Về tổng thể thiết kế nếu chỉ nhìn lướt qua, rõ ràng mẫu xe này không có nhiều thay đổi lớn. Nhưng khi soi kỹ hơn thì mỗi góc nhìn của City mới đều được điểm thêm các chi tiết cách tân đầy sắc xảo. Cụ thể ở phần đầu xe với ca lăng và cảm trước được cải tiến gọn hơn, lưới tản nhiệt thiết kế dạng tổ ong cũng thanh thoát hơn so với phiên bản cũ. Nếu phiên bản City 1.5 trang bị tiêu chuẩn đèn pha Halogen cùng đèn LED chạy ban ngày thì phiên bản City 1.5 TOP sở hữu cụm đèn hoàn toàn LED, kể cả đèn pha và đèn sương mù. Đây rõ ràng là một điểm cộng lớn khi chưa mẫu xe nào ở phân khúc này có được, thậm chí ngay cả các mẫu xe hạng C đắt tiền hơn cũng chưa được trang bị. Phần đuôi của City 2017 không thay đổi so với thế hệ trước, từ cụm đèn hậu cỡ lớn góc cạnh, thanh nẹp chrome, logo Honda, tên xe, dòng chữ i-VTEC cho đến ăng-ten radio kiểu vây cá mập... thay đổi duy nhất nằm ở cản sau với thiết kế thể thao hơn với các chi tiết vuốt bao quanh đèn phản quang, kết hợp cùng một thiết kế ấn tượng hơn. Cụm đèn hậu trên xe được thiết kế không thay đổi so với trước đây, tuy nhiên cánh gió trên nắp cốp sau của xe lại được tích hợp đèn phanh thứ ba dạng LED. Ở mẫu xe City 2017 này, sẽ chỉ có bản 1.5 Top cao cấp nhất mới được trang bị đèn hậu dạng LED và camera lùi an toàn. Ở hai bên thân xe, mẫu xe sedan City 2017 chỉ được thay đổi duy nhất bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 2 màu mới với đường kính 15 inch trên bản 1.5 S và E. Trong khi đó, bản V sẽ sử dụng vành có đường kính 16 inch. Ngoài ra, tay nắm cửa xe cũng được trang bị nút bấm mở dễ dàng, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ led và chỉnh/gập điện. Những thay đổi bên trong nội thất của mẫu xe này không thay đổi quá nhiều ngoài bộ ghế có thiết kế mới (chất liệu da cho phiên bản cao cấp, nỉ cho bản tiêu chuẩn), những chi tiết trang trí ốp màu bạc ở đời trước nay chuyển sang màu khói sẫm (gun metal) và toàn bộ đèn chiếu sáng trong xe chuyển sang bóng dạng LED. Trên vô lăng của xe vẫn là thiết kế 3 chấu bọc da nhưng được trang bị thêm một số tiên ích nút bấm mới hơn so với phiên bản trước. Các trang bị tiện nghi vẫn không khác gì đời trước với chìa khóa thông minh Smart Key, bật tắt động cơ bằng nút bấm và camera lùi... Trong khi đó, phiên bản cao cấp 1.5 Top có thêm màn hình cảm ứng, cổng HDMI, điều hòa tự động được chỉnh bằng màn hình cảm ứng, hệ thống kiểm soát hành trình và lẫy chuyển số trên vô lăng. Tương tự trước đây, ghế lái có thể tùy chỉnh 6 hướng, ghế phụ 4 hướng,... Phiên bản City 2017 cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch mới mang tên Digipad. Hệ thống này bao gồm cả tính năng định vị, ra lệnh bằng giọng nói, kết nối Bluetooth, MirrorLink, bộ nhớ 1,5 GB, cổng HDMI, (hệ thống âm thanh trên xe gồm 8 loa cho bản cao cấp, 4 loa cho bản tiêu chuẩn). Ở hàng ghế sau không gian ngồi khá thoải mái và rộng rãi cho cả 3 người, không chỉ vậy Honda còn bổ sung thêm hai chi tiết mới rất đáng giá là tựa đầu thứ ba dành cho vị trí ngồi giữa và bệ tì tay kiêm hộc để ly. Trên phiên bản cao cấp của City 2017 sẽ là điều hoà tự động 4 vùng, phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng điều hòa chỉnh tay. Về trang bị an toàn, City phiên bản 2017 có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo dừng khẩn cấp, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và trợ lực phanh. Bản 1.5 cao cấp sẽ có thêm 2 túi khí bên trong và bổ sung 2 túi khí rèm. Động cơ của City 2017 tại Việt Nam vẫn là máy xăng 4 xy-lanh i-VTEC, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua máy 4.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT công nghệ Earth Dreams. Trải nghiệm nhanh mẫu xe City 2017 cho thấy chiếc xe đem lại cảm giác tay lái đầm chắc và khá chính xác. Với động cơ 1.5l, chiếc xe không đem lại sức mạnh để có những cú đề pa "thần tốc" nhưng nhờ có công nghệ Earth Dreams và chế độ lái ECON nên xe đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở khoảng 6l/100 km (khá tiết kiệm cho một chiếc sedan 5 chỗ). Cầm lái chiếc xe trên những cũng đường vắng ngoại ô, City 2017 đem lại cảm giác lái khá thú vị nhờ vô-lăng trợ lực điện. Duy trì ở tốc độ khoảng hơn 80km trong một thời gian dài, thân xe vẫn luôn ổn định và không có dấu hiệu của sự thiếu chắc chắn mà đầm chắc, êm hơn. Với những cải tiến mới trên bản nâng cấp này, cảm nhận của người lái thấy xe ít tiếng ồn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhờ được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống ổn định điện tử VSA - nếu chú ý bạn có thể thấy hai tính năng này thậm chí còn không xuất hiện trên nhiều chiếc xe thuộc phân khúc cao cấp hơn. Với VSA, Honda City 2017 giúp người lái có thể ôm những cú cua gấp với độ chính xác cao và hạn chế được hiện tượng mất lái trên đường. Khi chuyển sang chế độ lái thể thao Honda City bắt đầu mang đến một cung bậc cảm xúc khác cho người lái, đặc biệt thú vị chính là lẫy chuyển số trên vô lăng giúp cho cảm giác lái thú vị hơn. Tuy nhiên việc hạn chế của động cơ khiến những ai là tín đồ tốc độ sẽ cảm thấy chút thất vọng, tuy nhiên nên nhớ đây chỉ là một mẫu xe sedan 1.5 hạng B dành cho đô thị. Đúng như tên gọi của mình, chiếc City được thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trong thành phố. Chính vì vậy, với các thao tác như chuyển làn đường giao thông hay những lúc qua các khúc cua ở ngã 3, ngã tư, người lái mới cảm nhận được sự khác biệt mượt mà, êm ái của xe. Đặc biệt, chế độ lái lái Eco trong các đoạn đường đô thị khá nhẹ nhàng, giúp xe chuyển số mượt mà và không hề cảm nhận được đổ trễ ga. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ "người tiền nhiệm" nhưng với những đổi mới đáng tiền cùng những trang bị an toàn và tiện nghi hấp dẫn, City 2017 đang được đánh giá là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ hấp dẫn nhất trong phân khúc hạng B tại Việt Nam hiện nay. Hiện mẫu xe này đang được Honda ôtô Việt Nam bán ra với mức giá niêm yết từ 568 triệu đồng.

Sau những thành công đã có và xây dựng được vị thế vững chắc cho mình ở phân khúc sedan hạng B trong những năm vừa qua. Mới đây, mẫu xe Honda City 2017 thế hệ thứ 4 tiếp tục được ra mắt tại Việt Nam bằng với những nâng cấp cả về chất và lượng để phục vụ người tiêu dùng. Phiên bản 2017 của Honda City chỉ là bản nâng cấp của thế hệ hiện tại chứ không được làm mới hoàn toàn. Tuy nhiên, các trang bị, tiện nghi và cải tiến mới cho mẫu xe này hiện được cho là tốt nhất phân khúc và tạo ra sự thách thức lớn đối với "đối thủ đồng hương" Toyota Vios tại Việt Nam. Trên phiên bản nâng cấp lần này, City 2017 vẫn giữ nguyên các thông số kích thước sẵn có từ người tiền nhiệm, đó là số đo Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.440 x 1.694 x 1.477 (mm), chiều dài cơ sở 2.600 (mm), khoảng sáng gầm xe 135 (mm) và bán kính quay vòng tối thiểu 5,60 (m). Về tổng thể thiết kế nếu chỉ nhìn lướt qua, rõ ràng mẫu xe này không có nhiều thay đổi lớn. Nhưng khi soi kỹ hơn thì mỗi góc nhìn của City mới đều được điểm thêm các chi tiết cách tân đầy sắc xảo. Cụ thể ở phần đầu xe với ca lăng và cảm trước được cải tiến gọn hơn, lưới tản nhiệt thiết kế dạng tổ ong cũng thanh thoát hơn so với phiên bản cũ. Nếu phiên bản City 1.5 trang bị tiêu chuẩn đèn pha Halogen cùng đèn LED chạy ban ngày thì phiên bản City 1.5 TOP sở hữu cụm đèn hoàn toàn LED, kể cả đèn pha và đèn sương mù. Đây rõ ràng là một điểm cộng lớn khi chưa mẫu xe nào ở phân khúc này có được, thậm chí ngay cả các mẫu xe hạng C đắt tiền hơn cũng chưa được trang bị. Phần đuôi của City 2017 không thay đổi so với thế hệ trước, từ cụm đèn hậu cỡ lớn góc cạnh, thanh nẹp chrome, logo Honda, tên xe, dòng chữ i-VTEC cho đến ăng-ten radio kiểu vây cá mập... thay đổi duy nhất nằm ở cản sau với thiết kế thể thao hơn với các chi tiết vuốt bao quanh đèn phản quang, kết hợp cùng một thiết kế ấn tượng hơn. Cụm đèn hậu trên xe được thiết kế không thay đổi so với trước đây, tuy nhiên cánh gió trên nắp cốp sau của xe lại được tích hợp đèn phanh thứ ba dạng LED. Ở mẫu xe City 2017 này, sẽ chỉ có bản 1.5 Top cao cấp nhất mới được trang bị đèn hậu dạng LED và camera lùi an toàn. Ở hai bên thân xe, mẫu xe sedan City 2017 chỉ được thay đổi duy nhất bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 2 màu mới với đường kính 15 inch trên bản 1.5 S và E. Trong khi đó, bản V sẽ sử dụng vành có đường kính 16 inch. Ngoài ra, tay nắm cửa xe cũng được trang bị nút bấm mở dễ dàng, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ led và chỉnh/gập điện. Những thay đổi bên trong nội thất của mẫu xe này không thay đổi quá nhiều ngoài bộ ghế có thiết kế mới (chất liệu da cho phiên bản cao cấp, nỉ cho bản tiêu chuẩn), những chi tiết trang trí ốp màu bạc ở đời trước nay chuyển sang màu khói sẫm (gun metal) và toàn bộ đèn chiếu sáng trong xe chuyển sang bóng dạng LED. Trên vô lăng của xe vẫn là thiết kế 3 chấu bọc da nhưng được trang bị thêm một số tiên ích nút bấm mới hơn so với phiên bản trước. Các trang bị tiện nghi vẫn không khác gì đời trước với chìa khóa thông minh Smart Key, bật tắt động cơ bằng nút bấm và camera lùi... Trong khi đó, phiên bản cao cấp 1.5 Top có thêm màn hình cảm ứng, cổng HDMI, điều hòa tự động được chỉnh bằng màn hình cảm ứng, hệ thống kiểm soát hành trình và lẫy chuyển số trên vô lăng. Tương tự trước đây, ghế lái có thể tùy chỉnh 6 hướng, ghế phụ 4 hướng,... Phiên bản City 2017 cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch mới mang tên Digipad. Hệ thống này bao gồm cả tính năng định vị, ra lệnh bằng giọng nói, kết nối Bluetooth, MirrorLink, bộ nhớ 1,5 GB, cổng HDMI, (hệ thống âm thanh trên xe gồm 8 loa cho bản cao cấp, 4 loa cho bản tiêu chuẩn). Ở hàng ghế sau không gian ngồi khá thoải mái và rộng rãi cho cả 3 người, không chỉ vậy Honda còn bổ sung thêm hai chi tiết mới rất đáng giá là tựa đầu thứ ba dành cho vị trí ngồi giữa và bệ tì tay kiêm hộc để ly. Trên phiên bản cao cấp của City 2017 sẽ là điều hoà tự động 4 vùng, phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng điều hòa chỉnh tay. Về trang bị an toàn, City phiên bản 2017 có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo dừng khẩn cấp, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và trợ lực phanh. Bản 1.5 cao cấp sẽ có thêm 2 túi khí bên trong và bổ sung 2 túi khí rèm. Động cơ của City 2017 tại Việt Nam vẫn là máy xăng 4 xy-lanh i-VTEC, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua máy 4.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT công nghệ Earth Dreams. Trải nghiệm nhanh mẫu xe City 2017 cho thấy chiếc xe đem lại cảm giác tay lái đầm chắc và khá chính xác. Với động cơ 1.5l, chiếc xe không đem lại sức mạnh để có những cú đề pa "thần tốc" nhưng nhờ có công nghệ Earth Dreams và chế độ lái ECON nên xe đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở khoảng 6l/100 km (khá tiết kiệm cho một chiếc sedan 5 chỗ). Cầm lái chiếc xe trên những cũng đường vắng ngoại ô, City 2017 đem lại cảm giác lái khá thú vị nhờ vô-lăng trợ lực điện. Duy trì ở tốc độ khoảng hơn 80km trong một thời gian dài, thân xe vẫn luôn ổn định và không có dấu hiệu của sự thiếu chắc chắn mà đầm chắc, êm hơn. Với những cải tiến mới trên bản nâng cấp này, cảm nhận của người lái thấy xe ít tiếng ồn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhờ được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống ổn định điện tử VSA - nếu chú ý bạn có thể thấy hai tính năng này thậm chí còn không xuất hiện trên nhiều chiếc xe thuộc phân khúc cao cấp hơn. Với VSA, Honda City 2017 giúp người lái có thể ôm những cú cua gấp với độ chính xác cao và hạn chế được hiện tượng mất lái trên đường. Khi chuyển sang chế độ lái thể thao Honda City bắt đầu mang đến một cung bậc cảm xúc khác cho người lái, đặc biệt thú vị chính là lẫy chuyển số trên vô lăng giúp cho cảm giác lái thú vị hơn. Tuy nhiên việc hạn chế của động cơ khiến những ai là tín đồ tốc độ sẽ cảm thấy chút thất vọng, tuy nhiên nên nhớ đây chỉ là một mẫu xe sedan 1.5 hạng B dành cho đô thị. Đúng như tên gọi của mình, chiếc City được thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trong thành phố. Chính vì vậy, với các thao tác như chuyển làn đường giao thông hay những lúc qua các khúc cua ở ngã 3, ngã tư, người lái mới cảm nhận được sự khác biệt mượt mà, êm ái của xe. Đặc biệt, chế độ lái lái Eco trong các đoạn đường đô thị khá nhẹ nhàng, giúp xe chuyển số mượt mà và không hề cảm nhận được đổ trễ ga. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ "người tiền nhiệm" nhưng với những đổi mới đáng tiền cùng những trang bị an toàn và tiện nghi hấp dẫn, City 2017 đang được đánh giá là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ hấp dẫn nhất trong phân khúc hạng B tại Việt Nam hiện nay. Hiện mẫu xe này đang được Honda ôtô Việt Nam bán ra với mức giá niêm yết từ 568 triệu đồng.