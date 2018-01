Cảm động về giao thông cổ vũ U23 Việt Nam

Ngày 28/1 tại trường Đại học GTVT (Hà Nội), Ford Việt Nam đã tổ chức "Còi Show" – Chương trình trải nghiệm an toàn giao thông và nhạc hội sinh viên. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm "K0 Còi" và 10 năm chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện môi trường” (DSFL) của Ford tại Việt Nam.

Tham gia chương trình, thay bằng bài phát biểu đã được chuẩn bị từ trước, TS Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia với tư cách một cựu sinh viên, giảng viên tại trường Đại học GTVT đã cùng các bạn sinh viên hô to khẩu hiệu: “Còi to chứng tỏ óc nho” với mong muốn đây là điều cần được mọi người ghi nhớ mỗi khi nhắc đến chương trình "K0 Còi" và khi tham gia giao thông. Đây cũng là nội dung một bức tranh biếm họa nổi tiếng của chương trình.

Tại chương trình, ông Hùng đã liên hệ ngay đến đề tài nóng đang diễn ra là câu chuyện Đội tuyển U23 Việt Nam: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày chúng ta đón đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. Những người làm an toàn giao thông như tôi, những người đảm bảo trật tự an toàn giao thông đều rất lo lắng. Lo lắng bắt đầu xuất hiện từ khi trận tứ kết diễn ra. Khi kết thúc trận tứ kết tôi nhận được yêu cầu từ Đài tiếng nói Việt Nam, gửi thông điệp người dân làm sao để tham gia giao thông an toàn. Chúng tôi rất cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, lần đầu chúng ta được chứng kiến một tinh thần cổ vũ chưa từng có trong lịch sử. Chưa bao giờ khối lượng người tham gia giao thông lớn như thế. Chưa bao giờ có nhiều va chạm khi tham gia giao thông nhiều đến như thế. Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta tham gia giao thông kiểu hỗn loạn mà lại trật tự và rất hòa bình đến vậy".

"Tôi rất mong từ giờ trở đi, thứ nhất các bạn hãy nhớ câu: “ Còi to chứng tỏ óc nho ”. Ra đường các bạn hết sức hạn chế bấm còi, trừ khi chúng ta đến một nút giao mà chúng ta cảm giác là thiếu tầm nhìn thì chúng ta mới bấm còi. Đặc biệt phải biết dùng đèn xe để báo hiệu xin vượt hoặc chuyển hướng”.

Theo đại diện truyền thông Ford Việt Nam, người trẻ là tương lai của đất nước. Vì vậy việc cung cấp các kỹ năng lái xe an toàn và kêu gọi nâng cao ý thức văn hóa giao thông ngày càng trở nên cốt yếu trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hiểu được tâm lý giới trẻ, "Còi Show" đã được hiện thực hóa với mô hình nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được các bạn sinh viên yêu mến, kết hợp cùng những hoạt động tương tác và trải nghiệm kiến thức an toàn giao thông.

Tham gia chương trình, các bạn trẻ đã có cơ hội trải nghiệm những trò chơi an toàn giao thông có tính tương tác cao, cung cấp trực tiếp các kiến thức trọng yếu khi đi đường. Các trải nghiệm có thể kể đến bao gồm: nhận biết điểm mù của xe tải lớn, nói không với rượu bia khi lái xe bằng cảm nhận thực tế khi mặc bộ đồ mô phỏng tình trạng say rượu, hiểu về khoảng cách an toàn và quy tắc 3 giây, hoặc thử thách sống sót đường phố với trò chơi “Còi to cho vượt” và ngắm lại bộ tranh lái xe bằng cả trái tim của họa sỹ Thành Phong.