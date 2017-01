Ca sỹ Tóc Tiên tậu Mercedes GLC 4Matic giá 1,78 tỷ

Cô nàng ca sỹ "Vũ điệu cồng chiêng" đang "hot" nhất nhì showbit Việt - Tóc Tiên vừa tậu cho mình chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 4Matic mới. Đây là dòng xe Mercedes-Benz Việt Nam tung ra vào năm 2016 để thay thế cho mẫu Mercedes GLK. Nếu như người tiền nhiệm Mercedes-Benz GLK là mẫu xe có thiết kế “vuông vức” thì GLC lại sở hữu nhiều đường cong, đúng với phong cách mà hãng xe sang Mercedes đang theo đuổi. Xe được thiết kế theo ngôn ngữ “Sensual Purity” và do Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế của tập đoàn Daimler AG - Gorden Wagener đảm nhiệm. Với chiều dài cơ sở lên đến 2.873 mm - lớn nhất trong phân khúc, Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới đã chuyển mình từ một mẫu SUV cỡ nhỏ thành một mẫu SUV cỡ trung. GLC dài hơn và rộng hơn người tiền nhiệm GLK lần lượt là 120 mm và 50 mm. Tổng thể, nhìn từ bên ngoài thì GLC khá gọn gàng như vẫn có những nét cơ bắp mạnh mẽ, đi kèm thiết kế khí động học tốt hơn và cấu trúc xe nhẹ hơn. Bên cạnh đó, bộ bánh mâm lớn (18” và 19”) cũng giúp chiếc xe trông cứng cáp nhưng lại cá tính hơn. Khu vực phía trước của xe được thiết kế mới nhưng vẫn còn mang một chút hơi hướng của thế hệ trước GLK với mui xe dài và thấp. Phần mũi trước vẫn mang những nét đặc trưng của Mercedes với lưới tản nhiệt rộng, thiết kế theo thẳng đứng, đèn pha kiểu mới cho cảm giác dữ dằn hơn kết hợp với hốc gió thể thao ở phía dưới. Thiết kế của GLC 250 4Matic hoàn toàn mới mượt mà, thuôn dài hơn và áp dụng ngôn ngữ chủ đạo đồng nhất trên bộ sản phẩm hiện nay của hãng Mercedes-Benz, song quan trọng hơn nó được cải tiến khá đáng kể về hiệu quả khí động học với hệ số cản Cd đạt 0.31 (của GLK là 0.34). Mặc dù có các kích thước tổng thể lớn hơn, dài hơn và được nhiều trang bị hơn - tuy nhiên GLC mới vẫn nhẹ hơn so với phiên bản GLK trước lên đến 80 kg. Điều này nhờ vào các cấu trúc thân xe mới kết hợp giữa các chất liệu nhôm hợp kim và thép siêu cứng ở cường độ cao. Với chiều dài cơ sở lên đến 2.873 mm - lớn nhất trong phân khúc, Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới đã chuyển mình từ một mẫu SUV cỡ nhỏ thành một mẫu SUV cỡ trung. Sự gia tăng kích thước này được chuyển đổi hoàn toàn thành những không gian có ích trong khoang nội thất, mang đến sự thoải mái cho người dùng. Khoang nội thất của Mercedes-Benz GLC có nhiều nét tương đồng với dòng C-Class với các cửa gió điều hoà hình tròn và khe đặt ngang. Bảng điều khiển được thiết kế liền khối buông dần xuống dưới. Các chất liệu được sử dụng đều là loại cao cấp gồm da, gỗ và hợp kim nhôm. Ngoài ra, còn phải kể đến các trang bị khác như cửa sổ trời panoramic, hệ thống âm thanh vòm Burmester® 13 loa, công suất 590 watt, hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam và chìa khóa KEYLESS-GO... GLC 250 4MATIC sử dụng động cơ I4 2.0L công suất 211 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Theo công bố của Mercedes-Benz, GLC 250 4MATIC là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc khi chỉ tiêu thụ 6,5 lít/100km. Các công nghệ an toàn bao gồm phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt xe khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP kết hợp với Curve Dynamic giúp ôm cua ổn định ở tốc độ cao, giảm hiện tượng thiếu lái, hệ thống chống gió thổi ngang, cảnh báo mất tập trung Attention Assist... Ra mắt từ tháng 4/2016 tại thị trường Việt, GLC sở hữu tới 7 màu sơn ngoại thất và 4 màu nội thất. Mức giá Mercedes GLC 250 được niêm yết chính hãng là 1,789 tỷ đồng. Đối thủ của của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam là Audi Q5, BMW X3, Land Rover Evoque và Lexus NX.

