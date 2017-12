Ca sỹ Tim bất ngờ “cưới vợ hai” Mercedes C-Class tiền tỷ

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh đang trở thành tâm điểm khi bị rò rỉ loạt ảnh tình tứ trên mức đồng nghiệp. Giữa ồn ào của Trương Quỳnh Anh, dư luận cũng đổ dồn sự chú ý vào Tim - chồng của nữ diễn viên. Tuy nhiên anh chàng ca sỹ điển trai này vẫn rất bình tĩnh trước "búa rìu" dư luận và tự mình đi sắm một chiếc xe sang Mercedes C-Class. Đông đảo bạn bè chúc mừng Tim đã tậu xế sang. Ở phần bình luận, anh cũng vui vẻ đáp lại. Khi một số cư dân mạng để lại bình luận về ảnh Trương Quỳnh Anh và Bình Minh, Tim không hề có động thái nào để đáp trả. Anh chọn cách giữ im lặng và dành sự chú ý cho "vợ hai" của mình là chiếc xe Mercedes C-Class C300 AMG. Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2014, Mercedes C-Class thế hệ mới sở hữu ngoại hình trẻ trung và cá tính hơn rất nhiều so với thế hệ cũ, góp phần xóa bỏ hình ảnh "già" của hãng xe sang Đức trong tâm trí người dùng Việt Nam. Đặc biệt, phiên bản Mercedes C300 AMG còn có kiểu dáng bên ngoài khá gần với "đàn anh" C63 AMG. Mercedes-Benz C300 AMG sở hữu các kích thước 4.686mm dài, 1.810mm rộng và 1.442mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, tăng 80mm so với thế hệ cũ và tương tự với những “đàn em” C200 và C250. Việc gia tăng chiều dài ở thế hệ mới giúp xe sở hữu cốp chứa đồ rộng hơn khá nhiều và ở mức 480L. Về thiết kế, C300 AMG mang đầy đủ những đặc trưng của dòng C-Class thế hệ mới. Xe sở hữu nắp ca-pô dài cùng những đường nét bồng bềnh. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt 2 nan, đèn pha LED sặc sảo, mâm 5 chấu AMG. Phía sau đuôi xe không có nhiều sự khác biệt so với đàn em C250 AMG và trông hiện đại hơn, hấp dẫn khách hàng trẻ tuổi. Ngoài ra, trên mẫu xe sang hạng trung này, bộ vành xe hợp kim AMG 17 inch 5 cánh đôi cũng giúp cho xe trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn. Một số chi tiết ngoại thất nổi bật khác như phanh trước khắc chữ "Mercedes-Benz" trên kẹp má phanh, viền ống xả bằng inox sáng bóng. Các trang bị ngoại thất nổi bật khác của xe như; đèn lái xe ban ngày và đèn sương mù viền chrome,hệ thống đèn pha Bi-xenon có chức năng chiếu sáng góc cua, tự động rửa đèn và điều chỉnh ánh đèn... Bên trong khoang lái, C300 AMG có nội thất bọc da nhân tạo Artico màu đen. Vô-lăng thể thao 3 chấu bằng da nappa cùng với ghế ngồi mang phong cách thể thao cho người lái và hành khách phía trước, mang cảm xúc như trên đường đua. Cần số/phím chuyển số cũng được bọc da. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bàn đạp thể thao AMG bằng inox có đệm cao su, thảm sàn màu đen có chữ AMG, trần xe bọc nỉ đen. Cụm đồng hồ 3 vòng analogue hình ống và màn hình màu độ phân giải cao 11,4 cm. Một số công nghệ tích hợp trên mẫu xe Mercedes-Benz C300 AMG mới bao gồm đĩa phanh trước đục lỗ, phím chuyển số trên tay lái, hệ thống treo hạ thấp và hệ thống lái thể thao nhạy tốc độ. Hệ thống giải trí nghe nhìn với màn hình 5 inch, chức năng kết nối điện thoại qua Bluetooth, dàn CD 6 đĩa, đàm thoại rảnh tay...

Trang bị an toàn với hệ thống kiểm soát thông minh Agility Control giảm chấn kiểm soát từng bánh xe. Hệ thống phanh thích ứng Adaptive với chức năng chống bó cứng phanh, chống trượt khi tăng tốc, làm khô má phanh và trợ giúp vượt dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ đậu xe Parktronic với các cảm biến phía trước và sau. Điều hòa khí hậu tự động Thermatic. Mercedes-Benz C300 AMG được trang bị động cơ V6, dung tích 2.996 cm3, sản sinh công suất tối đa 231 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 2.500 - 5.000 vòng/phút, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,2 giây đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus. Mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 9,6 - 9,8 lít/100 km. Được biết, anh chàng ca sỹ Tim (Trương Cát Vũ) vừa "đập hộp" chiếc xe sang Mercedes-Benz C300 AMG này tại một showroom Mercedes Haxaco tại Sài Gòn. Trước Tim, hàng loạt các sao việt cũng đang sở hữu mẫu xe này như Hoài Lâm, ca sỹ Thanh Thảo, Tuấn Hưng... mức giá của C300 AMG chính hãng tại thị trường Việt Nam khoảng gần 2 tỷ đồng.

Bình Minh - Trương Quỳnh Anh đang trở thành tâm điểm khi bị rò rỉ loạt ảnh tình tứ trên mức đồng nghiệp. Giữa ồn ào của Trương Quỳnh Anh, dư luận cũng đổ dồn sự chú ý vào Tim - chồng của nữ diễn viên. Tuy nhiên anh chàng ca sỹ điển trai này vẫn rất bình tĩnh trước "búa rìu" dư luận và tự mình đi sắm một chiếc xe sang Mercedes C-Class. Đông đảo bạn bè chúc mừng Tim đã tậu xế sang. Ở phần bình luận, anh cũng vui vẻ đáp lại. Khi một số cư dân mạng để lại bình luận về ảnh Trương Quỳnh Anh và Bình Minh, Tim không hề có động thái nào để đáp trả. Anh chọn cách giữ im lặng và dành sự chú ý cho "vợ hai" của mình là chiếc xe Mercedes C-Class C300 AMG. Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2014, Mercedes C-Class thế hệ mới sở hữu ngoại hình trẻ trung và cá tính hơn rất nhiều so với thế hệ cũ, góp phần xóa bỏ hình ảnh "già" của hãng xe sang Đức trong tâm trí người dùng Việt Nam. Đặc biệt, phiên bản Mercedes C300 AMG còn có kiểu dáng bên ngoài khá gần với "đàn anh" C63 AMG. Mercedes-Benz C300 AMG sở hữu các kích thước 4.686mm dài, 1.810mm rộng và 1.442mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, tăng 80mm so với thế hệ cũ và tương tự với những “đàn em” C200 và C250. Việc gia tăng chiều dài ở thế hệ mới giúp xe sở hữu cốp chứa đồ rộng hơn khá nhiều và ở mức 480L. Về thiết kế, C300 AMG mang đầy đủ những đặc trưng của dòng C-Class thế hệ mới. Xe sở hữu nắp ca-pô dài cùng những đường nét bồng bềnh. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt 2 nan, đèn pha LED sặc sảo, mâm 5 chấu AMG. Phía sau đuôi xe không có nhiều sự khác biệt so với đàn em C250 AMG và trông hiện đại hơn, hấp dẫn khách hàng trẻ tuổi. Ngoài ra, trên mẫu xe sang hạng trung này, bộ vành xe hợp kim AMG 17 inch 5 cánh đôi cũng giúp cho xe trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn. Một số chi tiết ngoại thất nổi bật khác như phanh trước khắc chữ "Mercedes-Benz" trên kẹp má phanh, viền ống xả bằng inox sáng bóng. Các trang bị ngoại thất nổi bật khác của xe như; đèn lái xe ban ngày và đèn sương mù viền chrome,hệ thống đèn pha Bi-xenon có chức năng chiếu sáng góc cua, tự động rửa đèn và điều chỉnh ánh đèn... Bên trong khoang lái, C300 AMG có nội thất bọc da nhân tạo Artico màu đen. Vô-lăng thể thao 3 chấu bằng da nappa cùng với ghế ngồi mang phong cách thể thao cho người lái và hành khách phía trước, mang cảm xúc như trên đường đua. Cần số/phím chuyển số cũng được bọc da. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bàn đạp thể thao AMG bằng inox có đệm cao su, thảm sàn màu đen có chữ AMG, trần xe bọc nỉ đen. Cụm đồng hồ 3 vòng analogue hình ống và màn hình màu độ phân giải cao 11,4 cm. Một số công nghệ tích hợp trên mẫu xe Mercedes-Benz C300 AMG mới bao gồm đĩa phanh trước đục lỗ, phím chuyển số trên tay lái, hệ thống treo hạ thấp và hệ thống lái thể thao nhạy tốc độ. Hệ thống giải trí nghe nhìn với màn hình 5 inch, chức năng kết nối điện thoại qua Bluetooth, dàn CD 6 đĩa, đàm thoại rảnh tay...

Trang bị an toàn với hệ thống kiểm soát thông minh Agility Control giảm chấn kiểm soát từng bánh xe. Hệ thống phanh thích ứng Adaptive với chức năng chống bó cứng phanh, chống trượt khi tăng tốc, làm khô má phanh và trợ giúp vượt dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ đậu xe Parktronic với các cảm biến phía trước và sau. Điều hòa khí hậu tự động Thermatic. Mercedes-Benz C300 AMG được trang bị động cơ V6, dung tích 2.996 cm3, sản sinh công suất tối đa 231 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 2.500 - 5.000 vòng/phút, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,2 giây đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus. Mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 9,6 - 9,8 lít/100 km. Được biết, anh chàng ca sỹ Tim (Trương Cát Vũ) vừa "đập hộp" chiếc xe sang Mercedes-Benz C300 AMG này tại một showroom Mercedes Haxaco tại Sài Gòn. Trước Tim, hàng loạt các sao việt cũng đang sở hữu mẫu xe này như Hoài Lâm, ca sỹ Thanh Thảo, Tuấn Hưng... mức giá của C300 AMG chính hãng tại thị trường Việt Nam khoảng gần 2 tỷ đồng.