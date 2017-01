Ca sỹ Đông Nhi “tậu” siêu xe Audi R8 trị giá 13 tỷ

Mới đây, để đón chào năm mới Đinh Dậu 2017, nữ ca sĩ Đông Nhi vừa tậu cho mình chiếc siêu xe thể thao hiệu suất cao Audi R8 V10 Plus. Được biết, siêu xe này có trị giá lên tới gần 13 tỷ đồng tại Việt Nam. Đông Nhi hiện là đại sứ thương hiệu Audi A3 Sportback, do đó việc nữ ca sĩ tậu về cho mình chiếc R8 V10 Plus nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía truyền thông. Audi R8 V10 Plus từng được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2016 tại triển lãm Audi Progressive. So với thế hệ cũ, Audi R8 V10 Plus sở hữu những đường nét thiết kế tinh xảo, cứng cáp và sắc nét. Phần đầu xe ấn tượng với bộ lưới tản nhiệt lớn dạng kim cương bắt mắt. Hai hốc hút gió lớn nằm đối xứng ở hai bên của xe. Trong khi đó, cụm đèn pha dạng LED chiếu sáng ban ngày dạng thấu kính, đường viền là dải đèn led chạy dài. Phần đuôi xe cũng hầm hố không thua kém những chiếc siêu xe nào trên thế giới khi cụm đèn hậu dạng hình thang nằm ngang với dải đèn LED hình chữ F nằm ngược. Bên cạnh đó là cánh gió lớn mang tính khí động học, cản sau mở rộng cùng cặp ống-xả đơn nằm ở hai bên được sơn màu đen huyền bí. Nội thất của xe ấn tượng với vô-lăng thiết kế 3 chấu thể thao, tích hợp nhiều phím chức năng, logo R8 được đặt ở dưới đáy vô-lăng, các trang bị hiện đại trên xe như công nghệ hỗ trợ người lái, phía sau là màn hình hiển thị thông tin chi tiết các thông số kĩ thuật của xe. Ngoài ngoại thất cùng nhiều trang bị hiện đại trên xe, nội thất xe với ghế ngồi bọc da cao cấp với điểm nhấn là các đường viền chỉ màu đỏ ấn tượng cũng là điểm mới trên mẫu siêu xe nhà Audi này. Audi R8 V10 Plus sở hữu khối động cơ V10 5.2L FSI hút khí tự nhiên công suất 610 mã lực, mô-men xoắn 560 Nm. Đi kèm khối động cơ khủng này là hộp số S tronic 7 cấp cải tiến với 3 chế độ, kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh. R8 V10 Plus mới có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h. Mặc dù sức mạnh được tăng lên đáng kể tuy nhiên Audi R8 V10 Plus thế hệ thứ 2 vẫn tiêu thụ chỉ khoảng 12,4 lít/100km.

