Bộ 3 ôtô cỡ nhỏ, giá rẻ thống trị doanh số xe Việt

Với điều kiện đường sá chật chội, mức thu nhập của người dân còn ít và người tiêu dùng đa số mua xe để phục vụ việc đi lại của gia đình, các dòng xe cỡ nhỏ được khách hàng Việt rất ưa chuộng. Trong đó, 3 mẫu xe ôtô cỡ nhỏ tại Việt Nam Chevrolet Spark - Kia Morning và Hyundai i10 là những dòng xe cỡ nhỏ hạng A bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Trong 3 mẫu xe này, chỉ có Chevrolet Spark không có "xuất xứ" từ Hàn Quốc nhưng trên thực tế, Spark vẫn có "gốc" Hàn khi cách đây hơn 15 năm, thế hệ đầu tiên của chiếc xe đã xuất hiện tại Việt Nam trước tất cả các đối thủ với tên gọi Daewoo Matiz. Kể từ thế hệ thứ 3 hiện tại, chiếc xe đã chính thức được bán ở Việt Nam dưới tên gọi Chevrolet Spark. Ra mắt lần đầu vào năm 2009, Chevrolet Spark vẫn có thiết kế khá ưa nhìn. Một số trang bị nổi bật như màn hình hiển thị thông tin, vô lăng 3 chấu tích hợp điều chỉnh âm thanh, hệ thống giải trí CD/Mp3 4 loa, chìa khóa điều khiển từ xa tích hợp tính năng tìm xe, kết nối USB/AUX, ABS, cảm biến lùi... Ra mắt thị trường xe Việt đã khá lâu nên so với các đối thủ, Chevrolet Spark có động cơ yếu nhất dung tích 1.0 lít đạt công suất tối đa 68 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 89 Nm tại 4.800 vòng/phút. Tại Việt Nam hiện nay, Chevrolet Spark có giá từ 279 tới 359 triệu tùy từng phiên bản. Dù không mạnh bằng các hãng đối thủ trên thị trường Việt nhưng nhờ có Spark, Chevrolet vẫn có "miếng bánh thị phần" tương đối ổn tại Việt Nam. Các thông tin về doanh số xe rất ít nhưng theo khảo sát tại một số đại lý Chevrolet, Spark là dòng xe chủ lực khi có thể chiếm hơn nửa doanh số mỗi đại lý/tháng. Tuy nhiên với nhiều người tiêu dùng, họ vẫn đang mong chờ phiên bản Spark thế hệ mới, được "lột xác' từ trong ra ngoài và đã ra mắt trên Thế giới về Việt Nam chính thức trong năm 2017 này. Từng được nhập về Việt Nam từ Hàn Quốc và sau đó lắp ráp trong nước bởi THACO Kia, Morning đã "truất ngôi" của Chevrolet Spark/Kia Morning khi xuất hiện tại thị trường Việt cách đây khoảng chục năm. Trong năm 2016, chiếc xe luôn nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường Việt. Tính tới tháng 11/2016, doanh số cộng dồn Kia Morning lên đến hơn 22.000 xe. Phiên bản Morning đang bán ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2 với thiết kế khỏe khoắn hơn nhiều so với thế hệ đầu tiên. Phiên bản cao cấp của xe là Morning SI có những trang bị khá vượt trội: nội thất da, tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh, màn hình DVD cảm ứng kết nối USB/Bluetooth, 4 loa tích hợp hệ thống dẫn đường GPS tiện dụng cho những hành trình, điều hòa tự động, kính cửa điều khiển điện, tự động cửa người lái. Kia Morning Si 2016 được trang bị động cơ 1.25L, 4 xi-lanh, DOHC cho công suất cực đại 86 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Có hai chọn lựa cho khách hàng là hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Các trang bị an toàn của xe gồm ABS, EBD, cảm biến lùi, 2 túi khí trước... Hiện Kia Morning bán ra thị trường với 5 phiên bản khác nhau có giá đề xuất từ 327 triệu – 416 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 1/2017 sẽ nhận được ưu đãi trị giá 14 triệu đồng. Sắp tới, Kia sẽ giới thiệu Morning thế hệ thứ 3 với các kích thước gia tăng so với thế hệ hiện tại, đồng thời có ngoại thất và nội thất hoàn toàn mới. Trong "bộ 3" xe hạng A này tại Việt Nam, chỉ có duy nhất Hyundai Grand i10 thuộc thế hệ mới nhất, giống như phiên bản đang được bán trên Thế giới. Cùng với Morning, Grand i10 đang là 1 trong 2 mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam. Kể từ năm 2014 tới 2016, đã có tổng cộng 50.000 chiếc i10 được bán ra tại Việt Nam. Tính riêng năm 2016, tổng doanh số của Grand i10 là hơn 20.000 chiếc. Grand i10 dài 3.765 mm, rộng 1.660 mm, là chiếc xe dài nhất trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ và có khoang hành lý 256 lít. Do được dựa trên nền tảng i10 nên nhiều khả năng Morning thế hệ thứ 3 sắp ra mắt cũng sẽ có kích thước tương tự. Giống như Morning Si, phiên bản Grand i10 cao nhất cũng có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, nhưng có tính năng định vị tại Việt Nam. Các trang bị khác của xe gồm trang bị chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ và gương chiếu hậu chỉnh điện, ABS, trợ lực tay lái... Xe sử dụng động cơ 1.0l và 1.2l , công suất tương ứng 65 và 86 mã lực với 5 phiên bản : 4 bản hatchback và 3 bản sedan. Tại Việt Nam, Grand i10 có giá khởi điểm cao hơn các đối thủ, từ 359 triệu đồng. Phiên bản i10 hiện tại ở Việt Nam đang được nhập khẩu tại Ấn Độ nhưng trong năm 2017 này, có thể chiếc xe sẽ được lắp ráp ở nước ta, khiến giá của xe giảm xuống nữa. Tại Việt Nam, Grand i10 cùng Kia Morning cũng là dòng xe có lượng người chơi đông đảo. CLB Grand i10 Việt Nam hiện đang có hơn 10.000 thành viên trên cả nước và vừa tổ chức sinh nhật 2 tuổi trong tháng 12/2016. Không chỉ có Grand i10, cả Kia Morning lẫn Chevrolet Spark và toàn bộ các dòng xe ôtô giá rẻ, cỡ nhỏ nói chung hứa hẹn sẽ còn tiếp tục "bùng nổ" doanh số trong năm 2017 này do nhận được nhiều ưu đãi về thuế, chi phí sở hữu/sử dụng rẻ và phù hợp với tình trạng giao thông tại Việt Nam.

