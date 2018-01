BMW Z8 đời 2001 đắt ngang siêu xe Lamborghini Aventador

Mẫu xe ôtô BMW Z8 được thiết kế bởi Henrik Fisker và chỉ sản xuất 5.703 chiếc trong quãng thời gian từ 1999-2003. Trong đó, chỉ 2.543 chiếc được nhập vào thị trường Mỹ. Chiếc Z8 này thuộc sở hữu của một “Bimmer” có niềm đam mê bất diệt với những chiếc xe BMW. Mẫu xe thể thao Z8 nhà BMW chính là “người kế thừa” phong cách chiếc 507 và mang kiểu dáng hoài cổ. Bộ khung và thân nhôm của xe được thiết kế siêu nhẹ là những cải tiến đột phá ở thời điểm bấy giờ. Xe được trang bị khối động cơ V8, 4.9 lít lấy từ M5 đời E5, công suất lên tới 400 mã lực. Nhà đấu giá RMSothebys cho biết chiếc xe này thuộc đời 2001 và hiện có tình trạng nguyên bản gần như mới. Chiếc xe thể thao của hãng ôtô BMW sẽ được trưng bày trong một cuộc đấu giá ở Paris diễn ra vào ngày 7/2 tới. Chủ đầu tiên của mẫu Z8 trong bài viết này là một tay đua vô địch giải đua xe hơi của Italy. Ông mua mới và cất giữ cho tới ngày nay. Chiếc Z8 này mới chỉ chạy 28.500 km trên đồng hồ ODO. Xe cũng được bán kèm những hoá đơn để chứng minh lịch sử những lần bảo dưỡng. Nhà đấu giá mô tả chiếc Z8 này “được bảo quản trong điều kiện đặc biệt”, công ty cũng nói thêm rằng chủ mới sẽ nhận được tấm mui nguyên bản chính hãng. BMW Z8 mới được bán giá từ 249.371 - 332.495 USD theo tỷ giá hối đoái hiện nay. Dòng xe này nổi tiếng bởi xuất hiện cùng Điệp viên 007 trong phim The World is Not Enough (1999). Video: Xem sức mạnh BMW Z8 đời 2001.

